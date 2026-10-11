Iσραηλινοί βομβαρδισμοί και ρίψεις φωτοβολίδων στον νότιο Λίβανο

Νέα στρατιωτικά πλήγματα εξαπέλυσαν οι ισραηλινές δυνάμεις στον νότιο Λίβανο, βάζοντας στο στόχαστρο αγροτικές και κατοικημένες εκτάσεις στην επαρχία Ναμπατιέχ.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA), τα πυρά του πυροβολικού και της αεροπορίας επικεντρώθηκαν στην περιοχή ανάμεσα στις κοινότητες Μαιφαντούν και Ζαουτάρ αλ-Σαρκίγια. Η στρατιωτική πίεση στη συνοριακή γραμμή συντηρείται αμείωτη, κρατώντας τις τοπικές κοινότητες σε διαρκή επιφυλακή.

Την ίδια ώρα, όπως μεταδίδει το λιβανικό πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε εκτεταμένες ρίψεις βομβών φωτοβολίδας πάνω από την πεδιάδα Μαρτζαγιούν. Οι βολές εκτελέστηκαν με κατεύθυνση προς τον ισραηλινό οικισμό της Μετούλα, φωτίζοντας ολόκληρο τον τομέα για τον έλεγχο των κινήσεων στο έδαφος. Κι όμως, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουν καταγραφεί πληροφορίες για τραυματισμούς ή το εύρος πιθανών υλικών ζημιών από τις επιδρομές.

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