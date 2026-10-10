Λίβανος: Εξι τραυματίες από ισραηλινές επιδρομές

Snapshot Ισραηλινή επιδρομή στο βορειοανατολικό Λίβανο τραυμάτισε έξι άτομα, μεταξύ των οποίων πέντε Σύρους και έναν Λιβανέζο.

Το ισραηλινό στρατιωτικό drone στόχευσε όχημα στην κοινότητα Χόους ας Σάγεντ Αλί στην περιφέρεια Χερμέλ.

Οι ισραηλινές δυνάμεις ανέφεραν ότι στοχοποίησαν Σύρο «τρομοκράτη» που σχεδίαζε επιθέσεις υπό την αιγίδα του Ιράν.

Το Ισραήλ δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις ενέργειες για την εξάλειψη άμεσων απειλών στα σύνορα με Συρία και Λίβανο.

Μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ, το Ισραήλ έχει αυξήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Συρία και έχει αναπτύξει μονάδες στην ουδέτερη ζώνη στο υψίπεδο του Γκολάν. Snapshot powered by AI

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι ισραηλινή επιδρομή χθες Παρασκευή στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με τη Συρία, τραυμάτισε έξι ανθρώπους, ενώ οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανέφεραν από την πλευρά τους ότι στοχοποίησαν «σύρο τρομοκράτη» ο οποίος κατ’ αυτές απεργαζόταν σχέδια για επιθέσεις υπό την αιγίδα του Ιράν.

Σε περιοχή που γενικά δεν έχει βιώσει τέτοιες επιδρομές αφότου κηρύχθηκε η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολά, «ισραηλινή επιδρομή κοντά στην κοινότητα Χόους ας Σάγεντ Αλί, στην περιφέρεια Χερμέλ, τραυμάτισε έξι ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων πέντε υπηκόων Συρίας, ανάμεσά τους δυο γυναικών, και υπηκόου Λιβάνου», διευκρίνισε το υπουργείο.

Το δημόσιο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε ότι «στρατιωτικό drone του εχθρού στοχοποίησε όχημα» στην κοινότητα.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις από πλευράς τους ανέφεραν ότι έβαλαν στο στόχαστρο «σύρο τρομοκράτη», τον οποίο κατονόμασαν ως Γιούσουφ Αλί αλ Χάσουν, αναφέροντας πως «δρούσε υπό τη διεύθυνση του ιρανικού καθεστώτος και προετοίμαζε επιθέσεις εναντίον ισραηλινών πολιτών και στρατιωτικών» που βρίσκονται «στη νότια Συρία».

Πρόσθεσαν ότι «θα συνεχίσουν να δρουν για την εξάλειψη των άμεσων απειλών σε όλα τα μέτωπα».

Μετά την ανατροπή, τον Δεκέμβριο του 2024, του Μπασάρ αλ Άσαντ, ο στρατός του Ισραήλ εξαπέλυσε εκατοντάδες πλήγματα στη Συρία κι ανέπτυξε μονάδες σε υποτιθέμενη ουδέτερη ζώνη, υπό τον έλεγχο του ΟΗΕ, η οποία διαχώριζε τις ισραηλινές και τις συριακές ένοπλες δυνάμεις στο υψίπεδο του Γκολάν από το 1974.

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