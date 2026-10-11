Viral βίντεο: Η πορεία υπέρ της Παλαιστίνης στο Λονδίνο σταμάτησε για τις φωτογραφίες των νεόνυμφων

Πορεία υπέρ της Παλαιστίνης σταμάτησε στη Γέφυρα του Ουέστμινστερ στο Λονδίνο για να επιτρέψει σε νεόνυμφο ζευγάρι Ασιατών να απαθανατίσει τη ξεχωριστή τους στιγμή δίπλα στους διαδηλωτές, με το βίντεο να γίνεται viral, δημιουργώντας ένα απροσδόκητο στιγμιότυπο.

Χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν στην Εθνική Πορεία για την Παλαιστίνη. Οι διαδηλωτές διαδήλωσαν στο κέντρο του Λονδίνου, ζητώντας μεταξύ άλλαων τη διακοπή της βρετανικής προμήθειας όπλων στο Ισραήλ.