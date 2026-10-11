Τζιμπουτί: Βυθίστηκε σκάφος με εκατοντάδες μετανάστες - 109 νεκροί, τα 15 παιδιά - 116 αγνοούμενοι

Snapshot Σκάφος με 350 μετανάστες, κυρίως Αιθίοπες, βυθίστηκε ανοιχτά του Τζιμπουτί, με 109 νεκρούς και 116 αγνοούμενους.

Από τα θύματα, 15 ήταν παιδιά, ενώ πάνω από 80 άτομα επέζησαν του ναυαγίου.

Οι αρχές του Τζιμπουτί διεξάγουν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό των αγνοουμένων.

Χιλιάδες μετανάστες κάθε χρόνο διασχίζουν το Τζιμπουτί και το στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ προς την Υεμένη, αναζητώντας καλύτερες συνθήκες ζωής.

Από τις 10 Σεπτεμβρίου έχουν καταγραφεί πάνω από 20.000 εισερχόμενες μετακινήσεις προς το Τζιμπουτί από την Αιθιοπία, σύμφωνα με τον ΔΟΜ. Snapshot powered by AI

Σκάφος με 350 μετανάστες και προορισμό την Υεμένη, ανατράπηκε και βυθίστηκε ανοιχτά του Τζιμπουτί, με αποτέλεσμα 109 άνθρωποι, ανάμεσά τους 15 παιδιά να χάσουν της ζωής του, και 116 να αγνοούνται.

Η τραγωδία έγινε γνωστή την Κυριακή από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (IOM) τους ΟΗΕ.

«Πρόκειται για μια καταστροφική απώλεια ανθρώπινων ζωών. Οι σκέψεις μας είναι με τους επιζώντες και τις οικογένειες που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα ή παραμένουν χωρίς νέα από τους συγγενείς τους», δήλωσε ο Αλεξάντρ Κοισάκ, επικεφαλής της αποστολής του ΔΟΜ στο Τζιμπουτί.

Από τα 109 πτώματα που έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής, τα 52 είναι άνδρες, τα 42 γυναίκες και τα 15 παιδιά, εκ των οποίων εννέα κορίτσια και έξι αγόρια. Πάνω από 80 άτομα, τα οποία σύμφωνα με τις αναφορές είναι όλοι Αιθίοπες, επέζησαν του ναυαγίου.

Οι αρχές του Τζιμπουτί διεξάγουν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό όσων εξακολουθούν να αγνοούνται μετά το ναυάγιο.

Κάθε χρόνο, χιλιάδες μετανάστες από το Κέρας της Αφρικής διέρχονται από το Τζιμπουτί και διασχίζουν το στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ προς την Υεμένη, με την ελπίδα να φτάσουν στις χώρες του Κόλπου αναζητώντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, παρά την αυξανόμενη αστάθεια σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με το σύστημα παρακολούθησης μετακινήσεων (Displacement Tracking Matrix) του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (IOM), από τις 10 Σεπτεμβρίου έχουν καταγραφεί περισσότερες από 20.000 εισερχόμενες μετακινήσεις προς το Τζιμπουτί από την Αιθιοπία.