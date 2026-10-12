Σουδάν: Νεκροί χρυσοθήρες σε αεροπορική επιδρομή - Άγνοια δηλώνει η Αίγυπτος

Το Κάιρο έχει κατηγορηθεί και στο παρελθόν για θανατηφόρες επιθέσεις εναντίον χρυσοθήρων, στο πλαίσιο επιχειρήσεων κατά παράνομων δραστηριοτήτων κατά μήκος των νότιων συνόρων της Αιγύπτου

Δημήτρης Δρίζος

Σουδάν: Νεκροί χρυσοθήρες σε αεροπορική επιδρομή - Άγνοια δηλώνει η Αίγυπτος
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τουλάχιστον 72 άμαχοι σκοτώθηκαν σε αεροπορικές επιδρομές σε παραμεθόρια περιοχή εξόρυξης χρυσού στο Σουδάν, σύμφωνα με την οργάνωση Emergency Lawyers.
  • Οι επιθέσεις στοχεύουν αυτοσχέδιες εγκαταστάσεις εξόρυξης χρυσού στην πολιτεία του Νείλου, όπου δραστηριοποιούνται ανεξάρτητοι χρυσοθήρες.
  • Η Emergency Lawyers καταγγέλλει παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας του Σουδάν και ενδεχόμενα εγκλήματα πολέμου λόγω της στοχοποίησης άοπλων αμάχων.
  • Η Αίγυπτος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για επιθέσεις κατά παράνομων δραστηριοτήτων στα σύνορα και ξεκίνησε ευρείας κλίμακας επιχείρηση ασφαλείας κατά της παράνομης εξόρυξης και διακίνησης.
  • Η ανεξάρτητη εξόρυξη χρυσού σε περιοχές σύγκρουσης στο Σουδάν αυξάνεται, προκαλώντας ανησυχία για λαθραία διακίνηση που υπονομεύει τη νόμιμη αγορά χρυσού της Αιγύπτου.
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Τουλάχιστον 72 άμαχοι που αναζητούσαν χρυσό σε παραμεθόρια περιοχή του Σουδάν σκοτώθηκαν σε αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με οργάνωση για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η οργάνωση Emergency Lawyers, με έδρα την πρωτεύουσα του Σουδάν, Χαρτούμ, ανακοίνωσε ότι αεροσκάφη έπληξαν το Σάββατο αυτοσχέδιες εγκαταστάσεις εξόρυξης χρυσού στην πολιτεία του Νείλου, μια περιοχή όπου δραστηριοποιούνται πολλοί ανεξάρτητοι χρυσοθήρες.

Μέχρι στιγμής, ούτε η αιγυπτιακή κυβέρνηση ούτε οι de facto αρχές του Σουδάν έχουν σχολιάσει τις αναφορές.

Το Κάιρο έχει κατηγορηθεί και στο παρελθόν για θανατηφόρες επιθέσεις εναντίον χρυσοθήρων, στο πλαίσιο επιχειρήσεων κατά παράνομων δραστηριοτήτων κατά μήκος των νότιων συνόρων της Αιγύπτου.

Η Emergency Lawyers υπενθύμισε τις προηγούμενες καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι τα περιστατικά συνιστούν παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας του Σουδάν και αναδεικνύουν την αδυναμία των αρχών να ελέγξουν την περιοχή.

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«Η σκόπιμη στοχοποίηση άοπλων αμάχων παραβιάζει το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το δικαίωμα στη ζωή», ανέφερε η οργάνωση σε ανακοίνωσή της την Κυριακή. «Οι πράξεις αυτές ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα πολέμου».

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι ο απολογισμός των νεκρών είναι προσωρινός και ενδέχεται να αυξηθεί.

Η εφημερίδα Sudan Tribune, με έδρα το Παρίσι, μετέδωσε ότι ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος από εκείνον που ανακοίνωσε η Emergency Lawyers, επικαλούμενη επιζώντα της επίθεσης, ο οποίος ανέφερε ότι πολλοί ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται η εφημερίδα, η επίθεση ξεκίνησε περίπου στις 06:00 τοπική ώρα (04:00 GMT), όταν τα αεροσκάφη εκτόξευσαν περισσότερους από πέντε πυραύλους απευθείας εναντίον των καταυλισμών των χρυσοθήρων. Οι εγκαταστάσεις και τα ορύγματα εξόρυξης καταστράφηκαν, ενώ άνθρωποι βρίσκονταν ακόμη στο εσωτερικό τους.

Η Sudan Tribune είχε μεταδώσει και τον Ιούνιο καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες αιγυπτιακές δυνάμεις χρησιμοποίησαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυροβολικό εναντίον εγκαταστάσεων εξόρυξης χρυσού στην ίδια περιοχή, σκοτώνοντας αρκετούς ανθρώπους.

Τα περιστατικά αυτά είχαν προηγηθεί αναφορών για επιθέσεις Αιγύπτιων συνοριοφυλάκων, οι οποίοι φέρονται να έκαιγαν εξοπλισμό και πρόχειρα καταλύματα και να χρησιμοποιούσαν πραγματικά πυρά για να διαλύσουν τους εργαζομένους στα ορυχεία.

Λίγες ημέρες αργότερα, η αιγυπτιακή συνοριοφυλακή ανακοίνωσε ότι, σε συνεργασία με τον στρατό, ξεκίνησε ευρείας κλίμακας επιχείρηση ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων, με στόχο την αποτροπή της παράτυπης μετανάστευσης, της διακίνησης ναρκωτικών και της παράνομης εξόρυξης.

Την ίδια περίοδο, ο de facto ηγέτης του Σουδάν ανακοίνωσε τη διεξαγωγή έρευνας για τις καταγγελλόμενες επιδρομές, οι οποίες φέρεται να είχαν προκαλέσει τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων.

Ο χρυσός στο επίκεντρο της έντασης

Ο χρυσός βρίσκεται στον πυρήνα των εντάσεων στα σύνορα των δύο χωρών.

Ο συνεχιζόμενος εμφύλιος πόλεμος στο Σουδάν έχει οδηγήσει σε αύξηση της ανεξάρτητης εξόρυξης χρυσού, μιας συχνά επικίνδυνης δραστηριότητας που πραγματοποιείται από πολίτες με στοιχειώδη εργαλεία και χωρίς επίσημη άδεια. Το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα έντονο σε απομακρυσμένες περιοχές κοντά στα σύνορα.

Περιοχές πλούσιες σε κοιτάσματα χρυσού, όπως η πολιτεία του Νείλου, βρίσκονται κατά μήκος δυσπρόσιτων και ανεπαρκώς ελεγχόμενων συνόρων, σε εδάφη που ιστορικά συνδέονται με δίκτυα λαθρεμπορίου. Ο χρυσός που εξορύσσεται ανεπίσημα ενδέχεται να διοχετεύεται σε αυτά τα κυκλώματα.

Τον Ιούνιο, η αιγυπτιακή συνοριοφυλακή ανακοίνωσε ότι κατάσχεσε 86 τόνους μεταλλεύματος χρυσού, καθώς και εξοπλισμό ερασιτεχνικής αναζήτησης κοιτασμάτων.

Παράλληλα, σύμφωνα με αναφορές, η ανεξάρτητη εξόρυξη συνεχίζεται ακόμη και σε περιοχές του Σουδάν που πλήττονται από τις συγκρούσεις. Ο χρυσός που διακινείται λαθραία ενδέχεται να αποτελεί πηγή εσόδων για ένοπλες ανταρτικές ομάδες.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν προκαλέσει ανησυχία στην Αίγυπτο, καθώς υπάρχει ο φόβος ότι η παράνομη διακίνηση σουδανικού χρυσού υπονομεύει τη νόμιμη αγορά χρυσού της χώρας.

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