Ιράν: Συνελήφθη ο δικηγόρος που πάντρεψε δύο κρατούμενους μία μέρα πριν την εκτέλεση του γαμπρού

Snapshot Ο δικηγόρος Αμιρσαλάρ Νταβουντί συνελήφθη μετά τον τηλεφωνικό γάμο δύο κρατουμένων που συμμετείχαν σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

Ο γάμος πραγματοποιήθηκε μία μέρα πριν την εκτέλεση της θανατικής ποινής του 25χρονου γαμπρού Αλιρεζά Σεπαχί.

Ο Νταβουντί είχε αναλάβει αφιλοκερδώς υποθέσεις πολλών συλληφθέντων διαδηλωτών, περιλαμβανομένων και νεαρών καταδικασμένων σε θανατική ποινή.

Η σύλληψη του δικηγόρου επιβεβαιώθηκε από μη κυβερνητικές οργανώσεις που παρακολουθούν τα δικαστικά και ανθρωπιστικά θέματα στο Ιράν.

Το Ιράν έχει εκτελέσει 34 άτομα τους τελευταίους μήνες σε σχέση με τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, σε μια προσπάθεια καταστολής και εκφοβισμού του πληθυσμού. Snapshot powered by AI

Συνελήφθη από τις αστυνομικές Αρχές του Ιράν ο δικηγόρος που πραγματοποίησε τον τηλεφωνικό γάμο ενός ζευγαριού που κρατούνταν στις φυλακές για τη συμμετοχή τους σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 5 Οκτωβρίου, μία μέρα πριν εκτελεστεί η θανατική ποινή του 25χρονου γαμπρού, Αλιρεζά Σεπαχί. Ο δικηγόρος Αμιρσαλάρ Νταβουντί που πραγματοποίησε τον γάμο, παρουσία των πατεράδων των δύο νέων, είχε αναλάβει αφιλοκερδώς πολλά από τα συλληφθέντα άτομα των μαζικών διαδηλώσεων του Ιανουαρίου στο Ιράν.

Την Κυριακή συνελήφθη από αστυνομικούς με πολιτικά, ενώ παρίστατο σε μια ακροαματική διαδικασία στο δικαστήριο του Ισφαχάν, όπου ήταν συνήγορος της 22χρονης νύφης, Μαχσάντ Κασανί, η οποία εκτίει ποινή κάθειρξης πέντε ετών, μετέδωσε το Dadban, μια ιρανική οργάνωση που παρακολουθεί δικαστικά θέματα. Μάλιστα, όπως ενημέρωσε οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Μαχσάντ βιώνει πιεστικές ανακρίσεις στη φυλακή σχετικά με τον γάμο.

«Οι ποινικές διώξεις σε βάρος των δικηγόρων, ιδίως εκείνων που χειρίζονται υποθέσεις, οι οποίες συνδέονται με την πολιτική, την ασφάλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα, έχουν καταστεί συνήθης πρακτική τα τελευταία χρόνια», κατήγγειλε η οργάνωση.

Τη σύλληψη επιβεβαίωσε η MKO HRANA (Human Rights Activists News Agency), που εδρεύει στις ΗΠΑ και αγνοεί πού βρίσκεται αυτήν τη στιγμή ο Νταβουντί.

Ποιος ήταν ο δικηγόρος

Διακεκριμένος δικηγόρος που είχε επανειλημμένως συλληφθεί κατά το παρελθόν, είχε αναλάβει τις υποθέσεις πολλών ατόμων που είχαν συλληφθεί στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, οι οποίες κατεστάλησαν με τη βία.

Μεταξύ των πελατισσών του είναι οι δίδυμες Ταρανέχ και Ρομίνα Ραχιμί, ηλικίας 21 ετών, που είχαν καταδικαστεί αντίστοιχα σε θανατική ποινή και κάθειρξη 36 ετών για γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στο Ισφαχάν κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας.

Ο ξάδελφός τους Μασούντ Μουρμοχαμαντί, που διαμένει στις ΗΠΑ, επισημαίνει πως ο Νταβουντί ανέλαβε την υπεράσπιση πολλών διαδηλωτών αφιλοκερδώς. «Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το μόνο που διέκρινα στον Αμιρσαλάρ ήταν η τιμή και η αγάπη για το Ιράν», τόνισε.

Σύμφωνα με μη κυβερνητικές οργανώσεις, το Ιράν έχει εκτελέσει 34 ανθρώπους τους τελευταίους μήνες σε σχέση με τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, προκειμένου να σπείρει τον φόβο μεταξύ των πολιτών, εν μέσω πολέμου με τις ΗΠΑ.

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