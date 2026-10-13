«Μην κλαις, μπαμπά»: Τα τελευταία λόγια παρηγοριάς του 21χρονου που εκτελέστηκε μαζί με τον γαμπρό

Snapshot Ο 21χρονος Αλιρεζά Ραϊσί εκτελέστηκε στις 5 Οκτωβρίου μαζί με τον 25χρονο Αλιρεζά Σεπαχί, κατηγορούμενοι για φόνο στελεχών ασφαλείας.

Στην τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία με τον πατέρα του, ο Ραϊσί τον παρηγόρησε λέγοντας «Μην κλαις, μπαμπά».

Ο Ραϊσί συνελήφθη μετά τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου στην Ισφαχάν, κατά τις οποίες σκοτώθηκε ο εξάδελφός του Ραμίν.

Ο Αλιρεζά Σεπαχί παντρεύτηκε τηλεφωνικά τη φυλακισμένη αρραβωνιαστικιά του λίγες ώρες πριν από την εκτέλεσή του.

Ομάδες υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν βασανιστήρια, εξαναγκαστικές ομολογίες, ελαττωματικές δίκες και μυστικές ταφές μακριά από τις οικογένειες. Snapshot powered by AI

Ο Αλιρεζά Ραϊσί, 21 ετών, εκτελέστηκε στις 5 Οκτωβρίου, μαζί με τον 25χρονου, Αλιρεζά Σεπαχί, η ιστορία του οποίου τράβηξε τη διεθνή προσοχή, εξαιτίας του γάμου που τέλεσε μία ημέρα μέσα στη φυλακή δια τηλεφώνου με την επίσης κρατούμενη σύντροφό του.

Αποκαλύπτεται ότι στην τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία με τον πατέρα του, πριν οδηγηθεί στη αγχόνη, ο νεαρός προσπαθούσε να παρηγορήσει τον πατέρα του, που έκλαιγε.

«Μην κλαις, μπαμπά», τον παρακάλεσε.

Ο Ραϊσί συνελήφθη μετά τις αντιαποτελεσματικές διαδηλώσεις του Ιανουαρίου στην Ισφαχάν, κατά τις οποίες σκοτώθηκε ο εξάδελφός του Ραμιν.

Εκτελέστηκε μαζί με τον Αλιρεζά Σεπαχί, 25 ετών, ο οποίος είχε παντρευτεί τη φυλακισμένη αρραβωνιαστικιά του μέσω τηλεφώνου μόλις λίγες ώρες νωρίτερα. Και οι δύο κατηγορήθηκαν για φόνο στελεχών ασφαλείας.

Ομάδες υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων ισχυρίζονται ότι υπήρξαν βασανιστήρια, εξαναγκαστικές ομολογίες και βαθιά ελαττωματικές δίκες.

Οι αρχές φέρονται να ανάγκασαν τις οικογένειές τους να τους θάψουν μακριά από το σπίτι.

Τον πατέρα του Ραϊσί φέρεται να του έδεσαν τα μάτια και να τον πήγαν στον μυστικό τόπο ταφής του γιου του.

🚨 “DON’T CRY, DAD”: IRAN EXECUTES YOUNG PROTESTER AFTER HEARTBREAKING FINAL CALL Alireza Raisi, 21, comforted his sobbing father in a final prison phone call before Iran’s regime hanged him on October 5. “Don’t cry, dad,” he pleaded. Raisi was arrested following January’s anti-regime protests in Isfahan, during which his cousin Ramin was killed. He was executed alongside Alireza Sepahi, 25, who had married his imprisoned fiancée over the phone just hours earlier. Both were accused of killing security personnel. Human rights groups allege torture, coerced confessions and deeply flawed trials. Authorities reportedly forced their families to bury them far from home. Raisi’s father was allegedly blindfolded and taken to his son’s secret burial site. — Mossad Commentary (@MOSSADil) October 12, 2026

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