Χιλή: Αιφνίδιος θάνατος για 40χρονη bodybuilder δύο εβδομάδες μετά τη διάκριση σε διεθνή διαγωνισμό

Θλίψη στην παγκόσμια κοινότητα fitness με τον θάνατο της 40χρονης αθλήτριας

Ελένη Ευστρατίου

Χιλή: Αιφνίδιος θάνατος για 40χρονη bodybuilder δύο εβδομάδες μετά τη διάκριση σε διεθνή διαγωνισμό
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η 40χρονη Χιλιανή bodybuilder Μαριάν φον Γκίρκε πέθανε αιφνιδίως δύο εβδομάδες μετά τη διάκρισή της στον διαγωνισμό Mr. Olympia, όπου κατέλαβε την 13η θέση.
  • Η Ομοσπονδία Μπόντιμπιλντινγκ της Χιλής ανακοίνωσε το θάνατό της χωρίς να αποκαλύψει τα αίτια.
  • Η Μαριάν ήταν επαγγελματίας από το 2021, προπονήτρια και ενεργή στα social media μέχρι τις τελευταίες μέρες της ζωής της.
  • Είχε προσωπική ζωή με σύντροφο δέκα ετών και έναν 11χρονο γιο, ενώ είχε πρόσφατα κατακτήσει τον τίτλο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα «Rising Phoenix».
  • Η Χιλιανή ομοσπονδία αποδίδει φόρο τιμής στην αθλήτρια για τη συμβολή και την κληρονομιά της στο bodybuilding.
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Αιφνίδιο θάνατο είχε μία γυναίκα bodybuilder 40 ετών από τη Χιλή, μόλις δύο εβδομάδες αφού είχε διακριθεί στον διαγωνισμό «Mr Olympia».

Την ανακοίνωση για τον θάνατό της έκανε η Ομοσπονδία Μπόντιμπιλντινγκ της Χιλής, χωρίς όμως να αναφέρει τα αίτια. Η γυναίκα, που ήταν ιδιαίτερα γνωστή και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφήνει πίσω της έναν 11χρονο γιο.

Ο θάνατος της επαγγελματίας bodybuilder συνέβη μόλις δύο εβδομάδες αφότου κατέλαβε την 13η θέση στην κατηγορία γυναικείας σωματικής διάπλασης του Mr. Olympia. Ήταν η δεύτερη συμμετοχή της σε αυτό τον κορυφαίο διαγωνισμό, αφού το 2024 είχε καταλάβει την 16η θέση.

https://www.instagram.com/p/DBA5z9ZRWMf/

Η τελευταία της ανάρτηση

Η Μαριάν φον Γκίρκε, η οποία έγινε επαγγελματίας μπόντιμπίλντερ το 2021 και εργαζόταν επίσης ως προπονήτρια, ήταν ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις ημέρες πριν από το θάνατό της, με την τελευταία της ανάρτηση, λίγες ώρες νωρίτερα, να συγχαίρει μια φίλη της για τη μεταμόρφωση της σωματικής της διάπλασης.

Πρόσφατα ευχαρίστησε επίσης τον σύντροφό της των τελευταίων 10 ετών, Χουάν Κοφρέ Γκαρσία, για την υποστήριξή του κατά τη διάρκεια μιας εξαντλητικής σεζόν, κατά την οποία κατέκτησε τον τίτλο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα «Rising Phoenix».

«Είναι μαζί μου 365 ημέρες το χρόνο, όχι μόνο όταν τα πράγματα πάνε καλά, αλλά και σε κάθε δύσκολη φάση της προετοιμασίας», είπε δίπλα σε μια τρυφερή φωτογραφία του ζευγαριού.

https://www.instagram.com/p/DeYEt22DkoM/

Τον αποκάλεσε «αυτόν που ζει μαζί μου σε κάθε διαδικασία, τις καλές μου μέρες, τις αμφιβολίες μου, τις απογοητεύσεις μου και τους στόχους μου. Αυτόν που κρατά από τα παρασκήνια ένα θεμελιώδες μέρος όσων βλέπουν όλοι στη σκηνή.

«Σ’ ευχαριστώ που πιστεύεις σε μένα, ακόμα και όταν ο δρόμος γίνεται δύσκολος. Που καταλαβαίνεις αυτό το πάθος, το ζεις μαζί μου και συγκινείσαι με κάθε πρόκληση σαν να ήταν και δική σου».

https://www.instagram.com/p/DXu0d0mgeH0/

Ο Γκαρσία απάντησε ότι ήταν «εξαιρετικά περήφανος» για τα επιτεύγματά της, υποσχόμενος ότι θα «έχει πάντα τη στήριξή του».

«Σου βγάζω πραγματικά το καπέλο και δεν ξέρεις πόσο περήφανος με κάνεις να νιώθω με τα επιτεύγματά σου· πολλές φορές δεν ξέρω πώς τα καταφέρνεις να τα αντέχεις όλα», είπε.

Η ομοσπονδία bodybuilding της Χιλής αποτίει φόρο τιμής στη φον Γκιρκε, η οποία «άφησε ένα αξέχαστο σημάδι στο bodybuilding», καθώς και μια «κληρονομιά στην κατηγορία της».

«Η προσπάθειά της, η καριέρα της και όλα όσα πέτυχε θα παραμείνουν στη μνήμη της αθλητικής μας κοινότητας», δήλωσαν.

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