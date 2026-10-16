Αυστραλία: Έριξε φυτοφάρμακο για σαλιγκάρια στο φαγητό της συναδέλφου της - Δρα σε 30 έως 180 λεπτά

Snapshot Μια 43χρονη Αυστραλή κατηγορείται ότι πρόσθεσε φυτοφάρμακο με μεταλδεΰδη στο φαγητό συναδέλφου της σε επιχείρηση νότια του Περθ τον Φεβρουάριο.

Το θύμα δοκίμασε το φαγητό με το δηλητήριο, μούδιασε αμέσως η γλώσσα της και το κάρυ αναλύθηκε, αποκαλύπτοντας σφαιρίδια κατά σαλιγκαριών με μεταλδεΰδη.

Η μεταλδεΰδη είναι ισχυρή νευροτοξίνη που προκαλεί σοβαρά συμπτώματα εντός 30 έως 180 λεπτών και μπορεί να οδηγήσει σε θανατηφόρα ανεπάρκεια οργάνων.

Η 43χρονη συνελήφθη και κατηγορείται για πρόθεση να προκαλέσει βλάβη στη ζωή, υγεία ή ασφάλεια άλλου προσώπου.

Χρήση σφαιριδίων με μεταλδεΰδη έχει απαγορευτεί ή περιοριστεί αυστηρά σε πολλές περιοχές λόγω των σοβαρών κινδύνων. Snapshot powered by AI

Μια 43χρονη Αυστραλή κατηγορείται ότι πρόσθεσε ισχυρό δηλητήριο, για την καταπολέμηση των σαλιγκαριών στο φαγητό μιας συναδέλφου της, στον χώρο εργασίας τους.

Σύμφωνα με το Nine News, οι ερευνητές ανέφεραν ότι το περιστατικό έλαβε χώρα σε μια επιχείρηση στο Όλντμπερι, νότια του Περθ, τον Φεβρουάριο.

Το θύμα παρατήρησε κάτι πράσινο στο φαγητό και το δοκίμασε μόνο λίγο για να δει τι δεν πήγαινε καλά. Ωστόσο, η γλώσσα της μούδιασε αμέσως.

Η 58χρονη είχε φέρει φαγητό στη δουλειά με σκοπό να το μοιραστεί με τους συναδέλφους της. Το έφαγαν χωρίς κανένα πρόβλημα. Όταν όμως αργότερα, το θύμα επέστρεψε στην αίθουσα, παρατήρησε πράσινους κόκκους στη σάλτσα κάρυ. Υποψιάστηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, αλλά δοκίμασε λίγο και η γλώσσας της μούδιασε αμέσως.

Το κάρυ υποβλήθηκε σε ανάλυση και αποδείχθηκε ότι οι κόκκοι ήταν σφαιρίδια κατά των σαλιγκαριών που περιείχαν μεταλδεΰδη.

Πρόκειται για ένα κοινό φυτοφάρμακο που χρησιμοποιούν οι αγρότες για την καταπολέμηση των γυμνοσάλιαγκων και των σαλιγκαριών.

Η γυναίκα συνελήφθη στο Γκόλντεν Μπέι στις 8 Οκτωβρίου και θα παρουσιαστεί στο δικαστήριο στις 5 Νοεμβρίου. Κατηγορείται για παράνομη πράξη με πρόθεση να προκαλέσει βλάβη, συγκεκριμένα για τη θέσπιση σε κίνδυνο της ζωής, της υγείας ή της ασφάλειας άλλου προσώπου.

Τι είναι η μεταλδεΰδη;

Τα σφαιρίδια για σαλιγκάρια που περιέχουν μεταλδεΰδη είναι συνθετικά χημικά δολώματα που έχουν σχεδιαστεί και χρησιμοποιούνται συνήθως για την εξάλειψη παρασίτων του κήπου, όπως οι γυμνοσάλιαγκες και τα σαλιγκάρια.

Η μεταλδεΰδη είναι μια ισχυρή νευροτοξίνη και εξαιρετικά δηλητηριώδης για σκύλους, γάτες και ζώα εκτροφής. Η μυρωδιά και η γεύση της προσελκύουν συχνά τα ζώα.

Τα συμπτώματα αρχίζουν να εμφανίζονται εντός 30 έως 180 λεπτών, συμπεριλαμβανομένων σοβαρών μυϊκών ρυθμίσεων, ενώ μπορεί επίσης να προκαλέσει θανατηφόρα ανεπάρκεια οργάνων.

Λόγω αυτών των κινδύνων, τα σφαιρίδια με βάση τη μεταλδεΰδη έχουν απαγορευτεί ή υπόκεινται σε αυστηρούς περιορισμούς σε πολλές περιοχές.

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