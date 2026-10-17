«Φλέγεται» η Γαλλία: 800.000 στους δρόμους - Διαδηλωτής έχασε το χέρι του - Πυρπόλησαν κτίριο

Μαζικές διαδηλώσεις κατά της ακρίβειας και σοβαρά επεισόδια - Στο Παρίσι, τη Μασσαλία, τη Λυών, το Μπορντό, τη Νάντη και τη Λιλ, πολλά μνημεία υπέστησαν βανδαλισμούς

Δημήτρης Μάνωλης

«Φλέγεται» η Γαλλία: 800.000 στους δρόμους - Διαδηλωτής έχασε το χέρι του - Πυρπόλησαν κτίριο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε διαδηλώσεις κατά της ακρίβειας σε πολλές γαλλικές πόλεις, συνοδεία σοβαρών επεισοδίων.
  • Σε διαδήλωση στο Σεντ Ετιέν, διαδηλωτής έχασε το χέρι του, ενώ στην Μασσαλία, τη Λυών και άλλες πόλεις καταγράφηκαν βανδαλισμοί, λεηλασίες και πυρπολήσεις.
  • Στο Παρίσι, η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα και αντλίες νερού, ενώ έγιναν 272 προσαγωγές σε πανεθνικό επίπεδο.
  • Οι καταστηματάρχες της Μασσαλίας κατήγγειλαν έλλειψη επαρκούς αστυνομικής προστασίας απέναντι σε βίαιες λεηλασίες και καταστροφές καταστημάτων.
  • Η πολιτική αντιπαράθεση εστιάζεται στη διαχείριση της αστυνομίας, με επικρίσεις για δυσανάλογη χρήση βίας και αιτήματα για αλλαγή τακτικής από οικολογικούς και αριστερούς φορείς.
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Μαζικές κινητοποιήσεις κατά της ακρίβειας, αλλά και σοβαρά επεισόδια σε πόλεις έχουν ξεσπάσει σε όλη τη Γαλλία το Σάββατο.

Διαδηλωτές των «κίτρινων γιλέκων», μαθητές, φοιτητές, αγρότες και ακτιβιστές για το κλίμα βρέθηκαν στους δρόμους, με κοινό σημείο αναφοράς την πίεση που ασκεί στα εισοδήματα το αυξανόμενο κόστος ζωής.

Σύμφωνα με τη συνδικαλιστική συνομοσπονδία CGT, περισσότεροι από 800.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Ο αριθμός αποτελεί εκτίμηση της συνομοσπονδίας.

Η σοβαρότερη αναφορά τραυματισμού προήλθε από το Σεντ Ετιέν. Αστυνομική πηγή δήλωσε στο BFMTV ότι διαδηλωτής έχασε το χέρι του στη διάρκεια της κινητοποίησης. Δεν διευκρινίζονται οι συνθήκες του τραυματισμού.

Συνολικά, έχουν καταγραφεί 272 προσαγωγές σε πανεθνικό επίπεδο.

Δακρυγόνα και αντλίες νερού στο Παρίσι

Στη γαλλική πρωτεύουσα, η ένταση εκδηλώθηκε πριν από την έναρξη της κεντρικής πορείας. Στην πλατεία Δημοκρατίας, αστυνομικοί έκαναν χρήση δακρυγόνων και εκτοξευτήρων νερού, ενώ ένα όχημα πυρπολήθηκε.

Παρά τις συγκρούσεις, η κύρια διαδήλωση ξεκίνησε στις 14.30, με προορισμό την πλατεία Κλισί. Παράλληλα σχηματίστηκαν πορείες σε άλλα σημεία του Παρισιού. Σύμφωνα με τη γαλλική αστυνομία, «η πολύ μεγάλη πλειονότητα» διαδηλώνει ειρηνικά.

Νωρίτερα, ομάδα περίπου 100 ατόμων είχε συγκεντρωθεί έξω από το κτίριο που στεγάζει το τηλεοπτικό δίκτυο CNews και τον ραδιοφωνικό σταθμό Europe 1. Σύμφωνα με την αστυνομία, κουκουλοφόροι απέκλεισαν την πρόσβαση στον χώρο στάθμευσης, πέταξαν αντικείμενα και έσπασαν τζάμια. Στο σημείο έγιναν 21 προσαγωγές.

Το απόγευμα αναπτύχθηκε επειγόντως στην περιοχή Σατλέ η CRS 8, ειδική μονάδα αντιμετώπισης επεισοδίων.

Αρκετοί σταθμοί του μετρό παρέμειναν κλειστοί, ενώ καταστήματα στα Ηλύσια Πεδία τοποθέτησαν προστατευτικά πάνελ στις βιτρίνες τους.

Πυρπόλησαν κτήριο στη Λυών, εισβολή στο δημαρχείο Μασσαλία

Στη Λυών, κουκουλοφόροι έσπασαν τις τζαμαρίες του γραφείου τουρισμού στην πλατεία Μπελκούρ. Ακολούθησαν λεηλασία και πυρκαγιά στο κτίριο.

Ο δήμαρχος Γκρεγκορί Ντουσέ χαρακτήρισε το συμβάν «τραγωδία», υπογραμμίζοντας την ιστορική και συμβολική σημασία του κτιρίου. Όπως ανέφερε, είχε ήδη δοθεί προτεραιότητα στην προστασία των δημόσιων εγκαταστάσεων και στην εκκένωση όσων υποδέχονταν κοινό.

Στη Μασσαλία, άτομα εισέβαλαν για λίγη ώρα στο δημαρχείο, στο Παλιό Λιμάνι. Πέταξαν στο έδαφος προτομή της Μαριάν (Marianne - γυναικεία μορφή που συμβολίζει τη Γαλλική Δημοκρατία και τις αξίες της: «Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφοσύνη»), έγραψαν αναρχικό σύνθημα σε τοίχο και κατέστρεψαν τηλεοράσεις. Παρέμειναν στον προθάλαμο και στη συνέχεια αποχώρησαν. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Ο δήμαρχος Μπενουά Παγιάν δήλωσε ότι οι υλικές ζημιές ήταν σχετικά περιορισμένες, καταδίκασε όμως τους βανδαλισμούς ως απαράδεκτους. Σε άλλο σημείο της πόλης, στη λεωφόρο Κανεμπιέρ, έγινε επίθεση σε σταθμό της δημοτικής αστυνομίας. Έσπασαν τζάμια και πετάχτηκαν καπνογόνα στο εσωτερικό, ενώ, σύμφωνα με τη νομαρχία, αποτράπηκε απόπειρα εμπρησμού.

Μετά από επικοινωνία του δημάρχου με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τον πρωθυπουργό Σεμπαστιέν Λεκορνί και τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιές, αποφασίστηκε η ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων στη Μασσαλία.

Στη Λιλ, διαδηλωτές παραβίασαν τις πόρτες του δημαρχείου. Στο Μπορντό επιχειρήθηκε επίσης είσοδος στο δημαρχείο, ενώ αναφέρθηκαν ρίψεις πυροτεχνημάτων τύπου όλμου. Στη Νίκαια, οι τοπικές Αρχές κατήγγειλαν επιθέσεις ομάδων με καλυμμένα πρόσωπα εναντίον καταστημάτων και αστυνομικών.

Δεκάδες καταστήματα λεηλατήθηκαν στο κέντρο της Μασσαλίας

Πολλά καταστήματα λεηλατήθηκαν στο κέντρο της Μασσαλίας κατά τη διάρκεια των βίαιων επεισοδίων στο περιθώριο της διαμαρτυρίας του Σαββάτου, παρατήρησε δημοσιογράφος του AFP.

Στους εμπορικούς δρόμους μεταξύ της νομαρχίας και του Παλιού Λιμανιού, αρκετές δεκάδες καταστήματα έγιναν στόχος ομάδων διαδηλωτών ένδυσης: έτοιμων ενδυμάτων, υπερπολυτελών ειδών όπως μια μπουτίκ Hermès, οικιακών συσκευών, καλλυντικών, χρυσοχοείων, τροφίμων ή αρτοποιείων.

Οι πυροσβέστες ανέφεραν ότι είχαν παρέμβει σε ένα κατάστημα αθλητικών υποδημάτων για μια μικρή πυρκαγιά.

Ο Σεμπαστιάν Φερμάν, διευθυντής του καταστήματος ρούχων Αρμενάκ στην οδό Παραδί, περιέγραψε στο AFP πώς «περίπου σαράντα άτομα άνοιξαν διά της βίας τη βιτρίνα του καταστήματος».

«Όλα τα έπιπλα ήταν σπασμένα, πήραν τα αποθέματά μου, έσπασαν τα πάντα. Μπήκαν μέσα για να συντρίψουν πράγματα και, παρεμπιπτόντως, να κλέψουν».

«Καθώς περνούσε η μέρα, οι ταραξίες κατέστρεφαν το ένα κατάστημα μετά το άλλο χωρίς καμία παρέμβαση από την αστυνομία», θρήνησε.

«Δεν έχει εφαρμοστεί κανένα ενισχυμένο σύστημα αστυνομικής παρουσίας στους εμπορικούς δρόμους, οι οποίοι είχαν ήδη επηρεαστεί κατά τις τελευταίες ταραχές» το 2023 μετά τον θάνατο του Nahel Merzouk, ο οποίος σκοτώθηκε από αστυνομικό στη Ναντέρ.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν ενισχύθηκε η ασφάλεια σε μέρη όπως αυτό, όπου γνωρίζουμε ότι θα υπάρχουν ταραχοποιοί», πρόσθεσε.

Λόγω της βίας, ολόκληρο το δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών έκλεισε στην πόλη, «κατόπιν αιτήματος του νομάρχη», δήλωσε η τοπική αρχή μεταφορών της Μασσαλίας.

Πολιτική αντιπαράθεση για την αστυνόμευση

Τα επεισόδια πυροδότησαν αντιπαράθεση για τη διαχείριση των διαδηλώσεων. Το περιβάλλον του υπουργού Εσωτερικών απέδωσε τον κίνδυνο εκτροπής των συγκεντρώσεων σε ομάδες της άκρας Αριστεράς και ανέφερε ότι είχαν δοθεί οδηγίες για ιδιαίτερα αυστηρή στάση.

Από την πλευρά της, η βουλευτής των Οικολόγων Σαντρίν Ρουσό κατήγγειλε δυσανάλογη χρήση βίας. Δήλωσε ότι εγκλωβίστηκε σε αστυνομικό κλοιό στην πλατεία Δημοκρατίας και κάλεσε τον Νουνιές να συγκρατήσει τις αστυνομικές δυνάμεις.

Η επικεφαλής των Οικολόγων Μαρίν Τοντελιέ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι οξύνει την αντιπαράθεση και ζήτησε άμεση αναθεώρηση της τακτικής αστυνόμευσης. Ο Ζαν-Λικ Μελανσόν υποστήριξε, σε ανάρτησή του στο Χ, ότι η αστυνομική διαχείριση ευνοούσε τη σύγκρουση.

Στον αντίποδα, ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού Ζορντάν Μπαρντελά καταδίκασε τις επιθέσεις σε αστυνομικούς, τις λεηλασίες και τις καταστροφές δημόσιων κτιρίων. Κατηγόρησε την άκρα Αριστερά ότι απαξιώνει με τη στάση της τα κοινωνικά αιτήματα.

«Οι τιμές αυξάνονται, οι μισθοί όχι»

Πίσω από τα επεισόδια, οι μαρτυρίες των συμμετεχόντων αποτύπωναν την οικονομική ανασφάλεια που τροφοδότησε τις κινητοποιήσεις.

«Στο τέλος του μήνα δεν μου μένει τίποτα. Οι τιμές αυξάνονται, αλλά οι μισθοί όχι. Δεν αντέχουμε άλλο», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας δημόσιος υπάλληλος που διαδήλωνε στο Γκερέ.

Οι μαθητές και οι φοιτητές έθεσαν παράλληλα ζητήματα χρηματοδότησης της εκπαίδευσης και πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση. Εκπρόσωπος μαθητικής οργάνωσης ζήτησε ευρεία διαβούλευση για το μέλλον της πλατφόρμας εισαγωγής Parcoursup, καθώς και πρόγραμμα 1,5 δισ. ευρώ για τις κτιριακές υποδομές των λυκείων.

«Είμαστε όλοι στην ίδια δύσκολη θέση», ανέφερε μαθητής που συμμετείχε στην κινητοποίηση. «Ίσως η κυβέρνηση να μας ακούσει, βλέποντας όλες τις γενιές στους δρόμους».

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