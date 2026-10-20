Οι τρομεροί αρχαίοι ανταρόλυκοι: Τα κουτάβια μεγάλωσαν και έκαναν το πρώτο πλήρες check-up

Τα τρία ζώα είναι σήμερα δύο ετών και αναπτύσσονται απολύτως φυσιολογικά

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Οι τρομεροί αρχαίοι ανταρόλυκοι: Τα κουτάβια μεγάλωσαν και έκαναν το πρώτο πλήρες check-up
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τα γενετικά τροποποιημένα κουτάβια του αρχαίου τρομερού λύκου ολοκλήρωσαν το πρώτο πλήρες check-up τους με εξετάσεις όπως CT scan, καρδιολογικές εξετάσεις, ακτινογραφίες, εξετάσεις αίματος και αλληλούχιση γονιδιώματος.
  • Τα κουτάβια Romulus, Remus και Khaleesi είναι υγιή και ευτυχισμένα, με βάρη 61 κιλά, 60 κιλά και 46 κιλά αντίστοιχα.
  • Ο Remus φαίνεται να είναι ο ηγέτης της αγέλης, ενώ ο Romulus είναι η "ήρεμη δύναμη" και μαζί κρατούν αποστάσεις από τους ανθρώπους, ενώ η Khaleesi είναι πιο φιλική και αναζητά ανθρώπινη παρέα.
  • Η Khaleesi έχει μήκος 198 εκατοστά και παρουσιάζει το παράδοξο χρωμοσωμικό συνδυασμό Χ και Ψ, όμως αναπτύσσεται ως θηλυκό.
  • Το έργο της εταιρίας Colossal αποσκοπεί στην αναβίωση χαρακτηριστικών ενός αρχαίου είδους λύκου που υπήρχε πριν από χιλιάδες χρόνια.
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Τα γενετικά τροποποιημένα κουτάβια του αρχαίου τρομερού λύκου, που η αποκάλυψη της ύπαρξής τους, πριν από δύο χρόνια συγκλόνισε την επιστημονική κοινότητα και τον κόσμο για το επίτευγμα, μόλις ολοκλήρωσαν το πρώτο μεγαλύτερο check-up τους μέχρι τώρα.

Τα ζώα αυτά, ο Romulus, ο Remus και η Khaleesi, αποτελούν μέρος ενός φιλόδοξου έργου της εταιρίας Colossal που αποσκοπεί στην αναβίωση χαρακτηριστικών ενός αρχαίου είδους που περιπλανιόταν στη Γη πριν από χιλιάδες χρόνια.

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Σύμφωνα με την εταιρία υποβλήθηκαν σε CT scans, καρδιολογικές εξετάσεις, ακτινογραφίες, εξετάσεις αίματος, ακόμα και πλήρη αλληλούχιση γονιδιώματος.

Η διάγνωση; Ευτυχισμένα και υγιή από τη μυτούλα ως την ουρά. Όσο για το πόσο μεγάλωσαν η εταιρία δίνει αναλυτικά πληροφορίες για το βάρος και τις συνήθειές τους.

Ο Romulus ζυγίζει 61 κιλά, ο Remus 60 κιλά και η Khaleesi, 46 κιλά. Ο Remus φαίνεται να είναι ο ηγέτης της αγέλης με τους άλλους δύο να τον ακολουθούν. Ο Romulus φαίνεται να είναι η «ήρεμη δύναμη». Μαζί με τον αδελφό του, κρατούν τις αποστάσεις τους από τους ανθρώπους και η επιφυλακτικότητά τους αναπτύσσεται όσο μεγαλώνουν.

Η Khaleesi είναι η μικρότερη της αγέλης και ήδη το μήκος της είναι 198 εκατοστά. Είναι πιο φιλική με τους ανθρώπους και συχνά αναζητά την παρέα τους. Στα χρωμοσώματά της παρατηρείται και το παράδοξο, διαθέτει Χ και Ψ ωστόσο αναπτύσσεται ως θηλυκό.

Δείτε πώς μεγάλωσαν

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