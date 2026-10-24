Παρίσι: Παρατάθηκε η κράτηση του δράστη τρομοκρατικής επίθεσης με ένα θύμα - Τρεις ακόμη συλλήψεις

O δράστης άνοιξε πυρ σκοτώνοντας έναν 26χρονο και τραυματίζοντας μία 12χρονη κοπέλα

Ελένη Ευστρατίου

Παρίσι: Παρατάθηκε η κράτηση του δράστη τρομοκρατικής επίθεσης με ένα θύμα - Τρεις ακόμη συλλήψεις
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Παρατάθηκε η προσωρινή κράτηση του Κέβιν Τ., που κατηγορείται για τρομοκρατική επίθεση με ένα νεκρό και μία τραυματία στην περιοχή Trappes του Παρισιού.
  • Η γαλλική αστυνομία συνέλαβε τέσσερα άτομα από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον του δράστη, συμπεριλαμβανομένων των γονέων του.
  • Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία διεξάγει έρευνα για ανθρωποκτονία και απόπειρες ανθρωποκτονίας με ρατσιστικό κίνητρο λόγω της εθνοτικής καταγωγής των θυμάτων.
  • Ο δράστης χρησιμοποίησε υποπολυβόλο και άνοιξε πυρ σε βενζινάδικο, παιδική χαρά και κέντρο υγείας, με θύματα κυρίως άτομα μεταναστευτικού υπόβαθρου.
  • Στην επίθεση σκοτώθηκε ο 26χρονος Πενγκό Μποσιό Ουανγκί, αθλητής μικτών πολεμικών τεχνών, ενώ στο σπίτι του δράστη βρέθηκαν όπλα, παγίδες με υγραέριο και βιβλία με ακραίο πολιτικό και θρησκευτικό περιεχόμενο.
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Παρατάθηκε η προσωρινή κράτηση του 39χρονου Κέβιν Τ., ο οποίος κατηγορείται για τρομοκρατική επίθεση στο προάστιο Trappes του Παρισιού, από την οποία σκοτώθηκε ένας 26χρονος και τραυματίστηκε μία 12χρονη με οχτώ σφαίρες.

Παράλληλα, η γαλλική αστυνομία έθεσε υπό κράτηση τέσσερα άτομα του οικογενειακού και του φιλικού του περιβάλλοντος, μετά την πρώτη κατάθεση του δράστη. Μεταξύ αυτών είναι και οι δύο γονείς του.

Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία της Γαλλίας ξεκίνησε ήδη από χθες προκαταρκτική έρευνα για «ανθρωποκτονία από πρόθεση» και «απόπειρες ανθρωποκτονίας από πρόθεση», «σε σχέση με τρομοκρατική οργάνωση, με την επιβαρυντική περίσταση ότι τα γεγονότα διαπράχθηκαν λόγω της πραγματικής ή εικαζόμενης ένταξης (σ.σ. των θυμάτων) σε συγκεκριμένη φυλή, εθνότητα, έθνος ή θρησκεία».

Ο άνδρας πυροβολούσε με υποπολυβόλο και άνοιξε πυρ σε βενζινάδικο, παιδική χαρά και ένα κέντρο υγείας, με τα θύματά του να έχουν κυρίως μεταναστευτικό υπόβαθρο.

Είχε παγιδεύσει φιάλες υγραερίου με χρονοδιακόπτη

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης στην Τραμπ, η οποία συνεχίστηκε στη Λα Βεριέρ, ο Κέβιν Τ. σκότωσε μέσα από το αυτοκίνητό του έναν έγχρωμο άνδρα γαλλικής υπηκοότητας, 26 ετών. Η οικογένεια του νεαρού Πενγκό Μποσιό Ουανγκί, που ήταν μια μεγάλη ελπίδα της Γαλλίας στις μικτές πολεμικές τέχνες (ΜΜΑ), εξέφρασε το ερώτημα αν οι αρχές παρακολουθούσαν τον ύποπτο, ο οποίος είχε στην κατοχή του «πολεμικά όπλα» και ήταν «ήδη γνωστός στην αστυνομία και τη δικαιοσύνη», όπως είπε ο δικηγόρος τους, Γιασίν Μπουζρού.

Σύμφωνα με την Αντιτρομοκρατική, ο Κέβιν Τ., 39 ετών, είχε τέσσερις παλαιότερες καταδίκες για αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου. Από την έρευνα στο σπίτι του, διαπιστώθηκε ότι το είχε παγιδεύσει με φιάλες υγραερίου και καλώδια συνδεδεμένα με χρονοδιακόπτη.

Στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν ένα υποπολυβόλο Sten και ένα δακρυγόνο ενώ στο σπίτι του στο Πλεζίρ βρέθηκαν ένα αντίτυπο του βιβλίου «Ο Αγών μου» του Αδόλφου Χίτλερ, μία Βίβλος και ένα Κοράνι.

Σήμερα στην Τραπ είχαν συγκεντρωθεί πολλές εκατοντάδες άνθρωποι για να τιμήσουν το θύμα της επίθεσης.

«Δεν είμαστε στόχοι, οι ζωές μας έχουν αξία» και «Η Τραπ ζητάει δικαιοσύνη και αλήθεια» έγραφαν στα πλακάτ που κρατούσαν οι συγκεντρωμένοι.

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