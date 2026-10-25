Βούτηξε από παγόβουνο στα παγωμένα νερά του Ατλαντικού – Η τολμηρή προσπάθεια της 28χρονης Καναδής

'Εγινε η πρώτη γυναίκα που πραγματοποίησε βουτιά από ελεύθερα «πλεούμενο παγόβουνο».

Μίλτος Τσεκούρας

Βούτηξε από παγόβουνο στα παγωμένα νερά του Ατλαντικού – Η τολμηρή προσπάθεια της 28χρονης Καναδής
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η 28χρονη Καναδή Μόλι Κάρλσον έγινε η πρώτη γυναίκα που βούτηξε από ελεύθερα πλεούμενο παγόβουνο στον Βόρειο Ατλαντικό, μετά από τέσσερα χρόνια προετοιμασίας.
  • Η βουτιά πραγματοποιήθηκε από ύψος περίπου 15 μέτρων στη Νέα Γη του Καναδά, με τη βοήθεια επαγγελματία αναρριχητή και υποστήριξη ομάδας.
  • Η προετοιμασία περιελάμβανε εκπαίδευση στην αναρρίχηση σε πάγο, προπόνηση σε παγωμένα νερά και επιλογή κατάλληλου παγόβουνου με ασφαλή πρόσβαση και συνθήκες.
  • Η Κάρλσον περιέγραψε την πτώση ως τρομακτική εμπειρία, με αίσθηση επιβράδυνσης του χρόνου, ενώ η είσοδος στο νερό και η απομάκρυνση από το παγόβουνο απαιτούσαν αυστηρή οργάνωση.
  • Η κατάδυση από παγόβουνο παρουσιάζει αυξημένες δυσκολίες σε σχέση με οργανωμένες εγκαταστάσεις λόγω της ασταθούς πλατφόρμας και των μεταβαλλόμενων συνθηκών στη θάλασσα.
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Βουτιά από την κορυφή ενός παγόβουνου στα παγωμένα νερά του Βόρειου Ατλαντικού επιχείρησε η 28χρονη Καναδή αθλήτρια Μόλι Κάρλσον, έπειτα από τέσσερα χρόνια προετοιμασίας.

Η Κάρλσον ταξίδεψε στη Νέα Γη του Καναδά, όπου, με τη βοήθεια του επαγγελματία αναρριχητή Γουίλ Γκαντ, ανέβηκε σε ένα παγόβουνο και πήδηξε από ύψος περίπου 15 μέτρων στη θάλασσα. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα για το εγχείρημα, έγινε η πρώτη γυναίκα που πραγματοποίησε βουτιά από ελεύθερα «πλεούμενο παγόβουνο».

Η προσπάθειά της καταγράφηκε σε ντοκιμαντέρ, το οποίο παρουσιάζει την προετοιμασία της και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να φτάσει στην πολυπόθητη στιγμή.

Τέσσερα χρόνια προετοιμασίας

Η ιδέα γεννήθηκε τέσσερα χρόνια νωρίτερα, όταν η Κάρλσον αποφάσισε να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό από τις συνηθισμένες καταδύσεις της από μεγάλα ύψη. Για να προετοιμαστεί, χρειάστηκε να εξασκηθεί στην αναρρίχηση σε πάγο και να προπονηθεί σε κρύο νερό, ενώ παράλληλα συνεργάστηκε με ειδικούς που τη βοήθησαν να προσεγγίσει το εγχείρημα με ασφάλεια.

Η επιλογή του κατάλληλου παγόβουνου ήταν καθοριστική. Δεν αρκούσε να έχει το απαιτούμενο ύψος. Έπρεπε να προσφέρει ασφαλή πρόσβαση στην κορυφή, να διαθέτει κατάλληλο σημείο για την πτώση και να βρίσκεται σε συνθήκες που επέτρεπαν την πραγματοποίηση της βουτιάς.

Σε αντίθεση με μια σταθερή εξέδρα, ένα παγόβουνο μπορεί να μετακινηθεί ή να αλλάξει θέση μέσα στο νερό. Παράλληλα, η μορφολογία του κάτω από την επιφάνεια δεν είναι πάντα ορατή, γεγονός που κάνει την επιλογή του σημείου ακόμη πιο απαιτητική.

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«Ένιωσα σαν να πέρασαν δέκα λεπτά»

Παρά την εμπειρία της στις καταδύσεις από μεγάλα ύψη, η Κάρλσον παραδέχθηκε ότι η συγκεκριμένη προσπάθεια ήταν από τις πιο τρομακτικές εμπειρίες της ζωής της.

Περιγράφοντας τη στιγμή της πτώσης, είπε ότι ένιωσε σαν να επιβραδύνθηκε ο χρόνος και ότι η βουτιά τής φάνηκε πως κράτησε σχεδόν δέκα λεπτά. Στην πραγματικότητα, η πτώση από τέτοιο ύψος διαρκεί μόλις λίγα δευτερόλεπτα.

Η είσοδος στο νερό ήταν μόνο ένα μέρος της δοκιμασίας. Η θερμοκρασία της θάλασσας και η ανάγκη να απομακρυνθεί γρήγορα από το παγόβουνο καθιστούσαν απαραίτητη την παρουσία ομάδας υποστήριξης.

Μια βουτιά με υψηλό βαθμό δυσκολίας

Η κατάδυση από παγόβουνο διαφέρει σημαντικά από μια αντίστοιχη προσπάθεια σε οργανωμένη αθλητική εγκατάσταση. Ο αθλητής δεν έχει στη διάθεσή του μια σταθερή πλατφόρμα, ενώ οι συνθήκες στη θάλασσα μπορούν να μεταβληθούν γρήγορα.

Γι' αυτό και η προετοιμασία δεν περιορίστηκε στην τεχνική της βουτιάς. Η Κάρλσον έπρεπε να εξοικειωθεί με την αναρρίχηση σε παγωμένη επιφάνεια, να αντιμετωπίσει το κρύο και να συνεργαστεί με την ομάδα της για την επιλογή του κατάλληλου σημείου.

Για την ίδια, η ολοκλήρωση της προσπάθειας ήταν η δικαίωση μιας ιδέας που είχε ξεκινήσει χρόνια νωρίτερα. Η βουτιά της από το παγόβουνο στη Νέα Γη ξεχώρισε όχι μόνο για το εντυπωσιακό σκηνικό, αλλά και για την προετοιμασία που απαιτήθηκε μέχρι να γίνει πραγματικότητα.

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