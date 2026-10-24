Τεχνητή νοημοσύνη: Έφερε στο φως 461 χρόνια βρετανικής ναυτικής ιστορίας

Snapshot Ιστορικοί χρησιμοποίησαν Τεχνητή Νοημοσύνη για να αναλύσουν 100.000 σελίδες ναυτικών χειρογράφων της βρετανικής ιστορίας 461 ετών.

Η έρευνα αποκάλυψε σημαντικά εμπορεύσιμα αγαθά της εποχής, όπως παιδικά παιχνίδια από την Κίνα, εντόσθια προβάτων και το φυτικό σκεύασμα Venice treacle.

Η Βρετανία εξελίχθηκε σε αυτοκρατορία μέσω εμπορικών διασυνδέσεων με την Ευρώπη, που αντιπροσώπευε περίπου το 80% της αξίας του εξωτερικού εμπορίου της Αγγλίας το 1696–1697.

Η μελέτη ανέδειξε χαμένες πόλεις και λιμάνια, όπως το Ρέιβενσπερν, που βυθίστηκαν λόγω παράκτιας διάβρωσης.

Δημιουργήθηκε διαδραστικός χάρτης που επιτρέπει την πρόσβαση και εξερεύνηση των ιστορικών δεδομένων σχετικά με τους αγγλικούς εμπορικούς δρόμους και την παγκόσμια επιρροή της χώρας. Snapshot powered by AI

Στη σκιαγράφηση 461 ετών της ναυτικής ιστορίας της Βρετανίας προχώρησαν ιστορικοί με τη βοηθητική χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Στο πλαίσιο της έρευνας, τα συστήματα AI εκπαιδεύτηκαν ώστε να επεξεργαστούν και να αναγνωρίσουν περίπου 100.000 σελίδες ιστορικών χειρογράφων, μια διαδικασία που με τις παραδοσιακές μεθόδους θα απαιτούσε ολόκληρα χρόνια εργασίας.

Το ερευνητικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου του Σαουθάμπτον έριξε φως στον τρόπο με τον οποίο η Βρετανία εξελίχθηκε σε αυτοκρατορία μέσα από τις εμπορικές της διασυνδέσεις με την Ευρώπη, αξιοποιώντας δεδομένα που εκτείνονται από την Ελισαβετιανή Εποχή του 16ου αιώνα έως και τις παραμονές της Βιομηχανικής Επανάστασης τον 18ο αιώνα.

Ανάμεσα στα ευρήματα των ερευνητών ξεχωρίζει η καταγραφή των βασικών εμπορεύσιμων αγαθών της εποχής. Πέρα από το κάρβουνο και την μπύρα, οι Βρετανοί διακινούσαν παιδικά παιχνίδια από την Κίνα, εντόσθια προβάτων, αλλά και το «θεριακό» της Βενετίας, ένα φυτικό σκεύασμα που θεωρούνταν τότε ευρέως ως θεραπεία για κάθε ασθένεια.

Ο επικεφαλής της έρευνας, καθηγητής Ιστορίας Κρεγκ Λάμπερτ, χαρακτήρισε τη συλλογή των στοιχείων από τα δερματόδετα περγαμηνά βιβλία των Εθνικών Αρχείων στο Κιου (Kew) ως ένα «τιτάνιο έργο», επισημαίνοντας ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη επιτάχυνε τη διαδικασία σε θεαματικό βαθμό. Η AI εκπαιδεύτηκε να αποκωδικοποιεί τον ιδιαίτερο γραφικό χαρακτήρα των ναυτικών της πρώιμης νεότερης περιόδου, αποκαλύπτοντας με ακρίβεια ποιες ομάδες εμπορεύονταν συγκεκριμένα προϊόντα, με ποιους, πότε και σε ποια σημεία.

Παράλληλα, η μελέτη προσέφερε μια νέα οπτική για το ναυιλιακό τοπίο του παρελθόντος, αποδεικνύοντας ότι η Ευρώπη αποτελούσε πολύ πιο κομβικό εμπορικό εταίρο απ' ό,τι πιστευόταν μέχρι σήμερα. Είναι χαρακτηριστικό ότι, παρά την παράλληλη εξάπλωση της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, κατά την περίοδο 1696–1697 οι ευρωπαϊκές αγορές αντιπροσώπευαν περίπου το 80% της καταγεγραμμένης αξίας του εξωτερικού εμπορίου της Αγγλίας.

Η έρευνα έφερε επίσης στο φως χαμένες πόλεις και εξαφανισμένα λιμάνια. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται το Ρέιβενσπερν στο Ανατολικό Γιορκσάιρ, ένα κάποτε ακμάζον εμπορικό κέντρο, το οποίο βυθίστηκε πλήρως στη Βόρεια Θάλασσα λόγω της έντονης παράκτιας διάβρωσης.

Το έργο, στο οποίο συμμετέχει μια διεπιστημονική ομάδα ειδικών στη ναυτική ιστορία, την παγκόσμια ιστορία και την επιστήμη των υπολογιστών, αποτυπώνει για πρώτη φορά με τόση λεπτομέρεια την εξέλιξη των αγγλικών εμπορικών δρόμων και την παγκόσμια επιρροή της χώρας στη διάρκεια δύο αιώνων. Για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στο ευρύ κοινό, δημιουργήθηκε ένας διαδραστικός χάρτης που επιτρέπει στον καθένα να περιηγηθεί και να εξερευνήσει αυτόν τον τεράστιο όγκο ιστορικών δεδομένων.

*Με πληροφορίες από BBC

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