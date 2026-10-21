Κινέζος μαθηματικός εναντίον AI: 1.000 προβλήματα για να προκαλέσει το μυαλό της τεχνητής νοημοσύνης

Snapshot Ο Κινέζος μαθηματικός Σουν Ζιγουέι έχει δημιουργήσει πάνω από 1.000 ανεπίλυτα μαθηματικά προβλήματα για να προκαλέσει την παγκόσμια ερευνητική κοινότητα.

Ο Σουν θεωρεί ότι η περιέργεια και η διατύπωση νέων ερωτήσεων είναι πιο σημαντικές από την απλή επίλυση προβλημάτων με τεχνητή νοημοσύνη.

Παρόλο που η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά στην επίλυση σύνθετων μαθηματικών, δεν μπορεί να λύσει κάθε πρόβλημα και οι μαθηματικοί πρέπει να επικεντρωθούν σε νέες θεωρίες και μεθόδους.

Ο Σουν χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο που απαιτεί καθοδήγηση και προσαρμογή στρατηγικής, ενώ περιορίζει την πρόσβασή της στο διαδίκτυο για να διατηρήσει την εστίαση στην επίλυση.

Η προσέγγιση του Σουν βασίζεται στην αναζήτηση της αλήθειας μέσω της διαίσθησης και της λογικής, παρά στην απλή απόδειξη καθιερωμένων θεωρημάτων. Snapshot powered by AI

Σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη παρέχει απαντήσεις σε σύνθετα μαθηματικά προβλήματα, ο Κινέζος μαθηματικός Σουν Ζιγουέι υποστηρίζει ότι η περιέργεια και η διατύπωση καλών ερωτήσεων είναι πιο σημαντικές από ποτέ.

Κατά τη διάρκεια μιας καριέρας αφιερωμένης στη διερεύνηση των ορίων της θεωρίας αριθμών, ο Sun, ένας 61χρονος καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου της Ναντζίνγκ, έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο σύνολο προβλημάτων – περισσότερα από 1.000 και συνεχίζουν να αυξάνονται – για να ασχοληθεί η παγκόσμια ερευνητική κοινότητα.

Ενώ η παραδοσιακή μαθηματική εκπαίδευση δίνει έμφαση στην κατάκτηση των υφιστάμενων τύπων και στην απόδειξη καθιερωμένων θεωρημάτων, ο Sun δήλωσε ότι η πραγματική πρόοδος βασίζεται στη χρήση της διαίσθησης για την ανακάλυψη νέων ερωτημάτων και στη χρήση της λογικής για την επίλυσή τους.«Αν μια επιστημονική ειδικότητα δεν έχει υποθέσεις, οι άνθρωποι δεν ξέρουν πια τι να κάνουν και ο κλάδος οδεύει προς τη στασιμότητα», δήλωσε ο Σουν στην εφημερίδα China Science Daily.

«[Η τεχνητή νοημοσύνη] δεν μπορεί να λύσει κάθε μαθηματικό πρόβλημα. Οι μαθηματικοί δεν χρειάζεται να πανικοβληθούν. Αντίθετα, μπορούν να απελευθερώσουν χρόνο για να επικεντρωθούν σε εργασίες στις οποίες η τεχνητή νοημοσύνη υστερεί, όπως η ανάπτυξη νέων μεθόδων και η διατύπωση νέων θεωριών. Θεωρώ την τεχνητή νοημοσύνη ως έναν μεταπτυχιακό φοιτητή με βαθιά γνώση, εργατικό και έξυπνο. Όταν την αναθέτω να αντιμετωπίσει δύσκολα μαθηματικά προβλήματα, της παρέχω την κατάλληλη καθοδήγηση και, όταν είναι απαραίτητο, την προτρέπω να προσαρμόσει τη στρατηγική της», είπε, προσθέτοντας ότι θα έκοβε την πρόσβαση της τεχνητής νοημοσύνης στο διαδίκτυο, ώστε να μην μπορεί να ανακαλύψει ότι το πρόβλημα παρέμεινε άλυτο και να αρνηθεί να εργαστεί πάνω σε αυτό.

Το προφίλ του Sun

Ο Sun ανέφερε ότι, στα πρώτα στάδια της καριέρας του, ήταν ένας παραδοσιακός λύτης προβλημάτων και πέτυχε σημαντικές προόδους στο Δέκατο Πρόβλημα του Hilbert που τέθηκε το 1900.

Ωστόσο, μια θέση επισκέπτη καθηγητή το 2005 στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Irvine σηματοδότησε μια καμπή, όταν συνάντησε έναν Αμερικανό καθηγητή που ήταν ειδικός στη χρήση μαθηματικού λογισμικού για την αποκάλυψη μοτίβων, μια τεχνική που ήταν νέα για τον Sun εκείνη την εποχή.

Αφού βοήθησε τον καθηγητή να επιλύσει μια υπόθεση που παρέμενε άλυτη για χρόνια, ο Sun είπε ότι συνειδητοποίησε ότι τα μαθηματικά εργαλεία βίωναν ένα ποιοτικό άλμα προς τα εμπρός.

Το 2009, άρχισε να μαθαίνει μόνος του πώς να χρησιμοποιεί το πρόγραμμα Mathematica για τεχνικούς υπολογισμούς. Η χρήση υπολογιστών του επέτρεψε να επαληθεύσει χιλιάδες περιπτώσεις, ένα έργο που προηγουμένως απαιτούσε επίπονους και συχνά ανέφικτους χειροκίνητους υπολογισμούς.

«Από εκείνη τη χρονιά και μετά, ξαφνικά είχα μια επιφοίτηση και άρχισαν να μου έρχονται κάθε είδους ευφάνταστες ιδέες», θυμάται ο Sun.

Φέτος, ο Sun συνέταξε μια συλλογή προβλημάτων μήκους άνω των 400 σελίδων, η οποία περιέχει 1.000 ανεπίλυτες υποθέσεις που είχε προτείνει ο ίδιος.

Η ακαδημαϊκή του ιστοσελίδα περιλαμβάνει επίσης μια συλλογή υποθέσεων, για την απόδειξη των οποίων προσφέρονται χρηματικά έπαθλα, τα οποία χρηματοδοτούνται από τον μισθό του.

Πολλά από τα προβλήματά του ξεπερνούν τα κλασικά ορόσημα. Για παράδειγμα, ο Sun εισήγαγε νέους περιορισμούς στο διαχρονικό θεώρημα των τεσσάρων τετραγώνων του Γάλλου μαθηματικού Lagrange, το οποίο ισχυρίζεται ότι κάθε φυσικός αριθμός μπορεί να εκφραστεί ως άθροισμα τεσσάρων τετραγώνων ακέραιων αριθμών, προκειμένου να διατυπώσει νέες υποθέσεις.

«Απλώς δηλώνουμε ότι ένα δεδομένο θεώρημα είναι “όμορφο” και, μόλις ολοκληρωθεί η απόδειξη, θεωρούμε το θέμα κλειστό. Ποτέ δεν συζητάμε αν το θεώρημα είναι αρκετά ισχυρό ή αν έχει περιορισμούς», είπε ο Sun.

«Τα εγχειρίδια συχνά αναφέρονται μόνο στη μεγαλοπρέπεια, όχι στα ελαττώματα».

Τι είπε για την τεχνητή νοημοσύνη

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει τις επιστημονικές ανακαλύψεις, ο Sun δήλωσε ότι ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να γίνει δεκτός με ενθουσιασμό για την πρόοδο των μαθηματικών στην αναζήτηση της αλήθειας.

«Αν ασχολείστε με τα μαθηματικά αποκλειστικά για τη φήμη και τον πλούτο, ίσως ανησυχείτε μήπως η τεχνητή νοημοσύνη σας πάρει τη δουλειά, αλλά αν ο στόχος σας είναι η αναζήτηση της αλήθειας, θα πρέπει να χαιρετίσετε τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη προωθεί τον κλάδο», είπε.

Ανέφερε ότι ονόμασε μερικά από τα πιο δύσκολα προβλήματά του «εξωγήινες εικασίες» – προβλήματα που, όπως είπε, «οι γήινοι σίγουρα δεν μπορούν να λύσουν».

Όταν ρωτήθηκε για το νόημα της πρότασης άλυτων προβλημάτων, ο Sun είπε: «Το κίνητρό μου δεν είναι το αν μπορείς να το λύσεις ή όχι, απλώς επιδιώκω την αλήθεια. Όσο για το αν τα σύγχρονα εργαλεία είναι επαρκή, αυτό είναι άλλο θέμα».

Με πληροφορίες από scmp.com

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