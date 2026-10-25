Γαλλία: Υπό ψυχιατρική αξιολόγηση ο δράστης της αιματηρής επίθεσης στην Τραπ

Snapshot Η επίθεση προκάλεσε έναν νεκρό και τέσσερις σοβαρά τραυματίες, που ήταν αφρικανικής καταγωγής.

Ο ύποπτος συνελήφθη και κρατείται, αλλά η κράτησή του διακόπηκε για 48 ώρες για ψυχιατρική παρακολούθηση.

Η διακοπή της ανακριτικής διαδικασίας θεωρείται εξαιρετικά σπάνια από τον δικηγόρο της οικογένειας του θύματος.

Δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη διάγνωση για σχιζοφρένεια, παρά μόνο αναφορές σε γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Snapshot powered by AI

Ο άνδρας που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση με πυροβολισμούς στην πόλη Τραπ, στα προάστια του Παρισιού, ενδέχεται να αντιμετωπίζει σοβαρό ψυχιατρικό πρόβλημα, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Από την επίθεση, κατά την οποία ο δράστης φέρεται να άνοιξε πυρ μέσα από αυτοκίνητο εναντίον πεζών, έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος, ενώ ακόμη τέσσερις τραυματίστηκαν σοβαρά. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα θύματα ήταν αφρικανικής καταγωγής.

Ο ύποπτος συνελήφθη από την αστυνομία λίγο μετά το περιστατικό και έκτοτε βρισκόταν υπό κράτηση, στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση.

Ωστόσο, το περασμένο Σάββατο εξετάστηκε από ψυχίατρο, ο οποίος φέρεται να εισηγήθηκε τη διακοπή της κράτησής του για διάστημα 48 ωρών και τη στενή παρακολούθησή του, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι σε θέση, από ψυχιατρικής πλευράς, να συνεχίσει να ανακρίνεται.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την έκπληξη του δικηγόρου της οικογένειας του θύματος, ο οποίος χαρακτήρισε εξαιρετικά σπάνια τη διακοπή της ανακριτικής διαδικασίας υπό αυτές τις συνθήκες.

Μέχρι στιγμής, οι αναφορές περί ενδεχόμενης σχιζοφρένειας αποδίδονται σε γαλλικά δημοσιεύματα και δεν συνιστούν επιβεβαιωμένη διάγνωση.