Greenpeace: Η αύξηση των τιμών ενέργειας ανέβασε τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη στο 3,2%

Χωρίς το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν ο πληθωρισμός θα κυμαινόταν στο 2,2% τον Αύγουστο

Ελένη Ευστρατίου

Greenpeace: Η αύξηση των τιμών ενέργειας ανέβασε τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη στο 3,2%
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η αύξηση των τιμών ενέργειας λόγω του πολέμου κατά του Ιράν ανέβασε τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη στο 3,2% από 1,7%.
  • Χωρίς τον πόλεμο, ο πληθωρισμός τον Αύγουστο θα ήταν 2,2%, σύμφωνα με ανάλυση της Greenpeace.
  • Οι τιμές ενέργειας ευθύνονται για το 97% των διακυμάνσεων του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη από το 2024.
  • Η μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εξηλεκτρισμό μπορεί να μειώσει την έκθεση των νοικοκυριών στις διακυμάνσεις των τιμών ορυκτών καυσίμων.
  • Η Greenpeace καλεί τις κυβερνήσεις να επιταχύνουν την αποδέσμευση από τα ορυκτά καύσιμα και να χρηματοδοτήσουν τη μετάβαση μέσω φόρων στα κέρδη των εταιρειών πετρελαίου και αερίου.
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Nέα έκθεση της Greenpeace ανέδειξε ως βασική αιτία για την αύξηση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη τις αυξήσεις στις τιμές ενέργειας λόγω του πολέμου κατά του Ιράν.

Σε έκθεση που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα 26/10 αναφέρεται ότι οι αυξημένες ενεργειακές τιμές ανέβασαν το ποσοστό του πληθωρισμού στο 3,2% από 1,7%. Σύμφωνα με την ανάλυση, τα ποσοστά του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη τον Αύγουστο θα ήταν στο 2,2% αν δεν είχε ξεσπάσει ο πόλεμος ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν.

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Ο υπεύθυνος της εκστρατείας, John Noël, δήλωσε ότι όσο οι οικονομίες παραμένουν συνδεδεμένες με τις ασταθείς αγορές ορυκτών καυσίμων, οι επαναλαμβανόμενες διαταραχές συνεχίζουν να επιβαρύνουν το κόστος διαβίωσης των νοικοκυριών. «Το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο από οποιαδήποτε μεμονωμένη σύγκρουση ή απότομη άνοδο της τιμής του πετρελαίου».

Πρόσθεσε ότι «οι κυβερνήσεις πρέπει να προστατεύσουν τους πολίτες από τον ανεξέλεγκτο πληθωρισμό που προκαλείται από την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, αντικαθιστώντας τα με αποκεντρωμένες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εξηλεκτρισμό».

Η σημασία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Η έκθεση διαπίστωσε ότι οι τιμές της ενέργειας ήταν υπεύθυνες για το 97% των διακυμάνσεων του πληθωρισμού στην ευρωζώνη από το 2024, όταν είχαν πλέον εκλείψει οι προσωρινές στρεβλώσεις του πληθωρισμού κατά τη διάρκεια των ετών της πανδημίας. Αυτό αποδεικνύει ότι ο πληθωρισμός που προκαλείται από τα ορυκτά καύσιμα (το fossilflation) αποτελεί μια επαναλαμβανόμενη πηγή οικονομικής αστάθειας που πρέπει να αντιμετωπιστεί από τις κυβερνήσεις και τις κεντρικές τράπεζες, και όχι να αντιμετωπίζεται ως ένα προσωρινό φαινόμενο που βρίσκεται εκτός του πεδίου αρμοδιότητάς τους.

Η ανάλυση επίσης ανέδειξε το γεγονός ότι τα νοικοκυριά μπορούν να προστατευθούν από αυτή την οικονομική έκθεση μεταβαίνοντας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η αιολική και η ηλιακή, καθώς και σε ηλεκτροκίνητες τεχνολογίες που τροφοδοτούνται με ηλεκτρική ενέργεια αντί για ορυκτά καύσιμα. Σε μια ενδεικτική προσομοίωση, ένα πλήρως ηλεκτροκίνητο γερμανικό νοικοκυριό που χρησιμοποιούσε ηλεκτρικό όχημα, αντλία θερμότητας, ηλιακό σύστημα στην οροφή και μπαταρία αποθήκευσης αντιμετώπισε αύξηση τιμών κατά 1,5% μεταξύ Ιανουαρίου και Αυγούστου 2026, σε σύγκριση με 2,5% σε ένα μέσο νοικοκυριό.

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Οι κυβερνήσεις πρέπει να επιταχύνουν την αποδέσμευση από τα ορυκτά καύσιμα

Ο Noël συνέχισε: «Ενώ οι εταιρείες ορυκτών καυσίμων αποκομίζουν εξωφρενικά κέρδη, οι πολίτες δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να τα βγάλουν πέρα. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να προστατεύσουν αποτελεσματικά τα νοικοκυριά και να τους προσφέρουν μεγαλύτερο έλεγχο επί των λογαριασμών τους. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα στις στέγες, οι μπαταρίες, τα ηλεκτρικά οχήματα, οι δημόσιες συγκοινωνίες και οι αντλίες θερμότητας, μπορούν να μειώσουν την έκθεση στις διακυμάνσεις των ασταθών αγορών ορυκτών καυσίμων.

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Γι’ αυτό οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να αναγνωρίσουν τα ορυκτά καύσιμα ως οικονομικό ρίσκο και οι κυβερνήσεις πρέπει να επιταχύνουν τη μετάβαση σε αποκεντρωμένα συστήματα ανανεώσιμης ενέργειας που προστατεύουν τους πολίτες και τις τοπικές επιχειρήσεις από επαναλαμβανόμενες διακυμάνσεις των τιμών, αντί να τους αφήνουν εκτεθειμένους.»

Η Greenpeace καλεί τις κυβερνήσεις να επιταχύνουν τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα στις αποκεντρωμένες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τον εξηλεκτρισμό, η οποία μπορεί να χρηματοδοτηθεί μέσω της επιβολής μόνιμων φόρων στα κέρδη των εταιρειών πετρελαίου και αερίου.

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