Τραγωδία σε ορεινό αξιοθέατο της Ισπανίας: Συγκρούστηκαν στον αέρα αλεξίπτωτα πλαγιάς - Δύο νεκροί

Νεκροί είναι ένας άνδρας από τον Λίβανο και μία Αμερικανίδα, οι οποίοι δεν είναι σαφές αν γνωρίζονταν

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Τραγωδία σε ορεινό αξιοθέατο της Ισπανίας: Συγκρούστηκαν στον αέρα αλεξίπτωτα πλαγιάς - Δύο νεκροί
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Δύο αλεξιπτωτιστές, ένας άνδρας από τον Λίβανο και μία Αμερικανίδα, σκοτώθηκαν σε σύγκρουση στον αέρα στην περιοχή Αλγοδονάλες της Ισπανίας.
  • Ο άνδρας διαπιστώθηκε νεκρός επί τόπου, ενώ η γυναίκα υπέκυψε αργότερα στα τραύματά της.
  • Δεν έχει διευκρινιστεί αν τα θύματα γνωρίζονταν μεταξύ τους πριν το δυστύχημα.
  • Τα τοπικά σχολεία ανέστειλαν τις δραστηριότητές τους και ο Δήμος κήρυξε διήμερο πένθος.
  • Το περιστατικό συνέβη λίγες εβδομάδες μετά το Ισπανικό Πρωτάθλημα Αλεξίπτωτου Πλαγιάς που διεξήχθη στην ίδια περιοχή.
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Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε τη Δευτέρα, σε έναν δημοφιλές τουριστικό ορεινό σημείο στη Νότια Ισπανία, όταν δύο αλεξιπτωτιστές συγκρούστηκαν στον αέρα, λίγο αφότου ξεκίνησαν την πτήση τους.

Η άνευ προηγουμένου τραγωδία συνέβη στο Αλγοδονάλες, στη Σιέρα ντε Κάντιθ, όπου χιλιάδες λάτρεις του αλεξίπτωτου πλαγιάς από όλη την Ευρώπη το επισκέπτονται κάθε χρόνο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, τα θύματα είναι ένας Λιβανέζος άνδρας 42 ετών και μια Αμερικανίδα 35 ετών, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί αν γνωρίζονταν μεταξύ τους. Ο άνδρας όταν έφτασαν τα συνεργεία διάσωσης κηρύχθηκε νεκρός επί τόπου, ενώ η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της λίγο αργότερα.

Τα σχολεία της περιοχής ανέστειλαν όλες τις δραστηριότητές τους μετά το φρικτό περιστατικό που συνέβη γύρω στις 12:30 μ.μ. τη Δευτέρα, ενώ ο Δήμος κήρυξε διήμερο πένθος.

Η τραγωδία συνέβη μόλις λίγες εβδομάδες μετά το Ισπανικό Πρωτάθλημα Αλεξίπτωτου Πλαγιάς, το οποίο διεξήχθη στο Αλγοδονάλες από τις 13 έως τις 19 Σεπτεμβρίου.

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