Ολλανδία: Άμεσος υποχρεωτικός εγκλεισμός των πουλερικών σε όλη τη χώρα λόγω γρίπης των πτηνών

Snapshot Η Ολλανδία επιβάλλει άμεσο υποχρεωτικό εγκλεισμό των πουλερικών σε όλη τη χώρα λόγω τριών πρόσφατων εστιών γρίπης των πτηνών.

Οι ιδιοκτήτες πτηνών για οικιακή χρήση πρέπει να προστατεύουν τα ζώα τους από επαφή με άγρια πτηνά, χωρίς υποχρέωση κλειστού εγκλεισμού.

Απαγορεύονται οι επισκέψεις και η συμμετοχή σε εκθέσεις πτηνών που ενέχουν κίνδυνο μετάδοσης του ιού.

Ο ιός έχει εντοπιστεί επίσης σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ η μεταναστευτική περίοδος αυξάνει τον κίνδυνο εξάπλωσης.

Η κυβέρνηση εξετάζει την εφαρμογή υποχρεωτικού εμβολιασμού για τις ορνίθες ωοπαραγωγής. Snapshot powered by AI

Τίθεται άμεσα σε ισχύ υποχρεωτικός εγκλεισμός των πουλερικών σε ολόκληρη την Ολλανδία. Σύμφωνα με τον υφυπουργό Γεωργίας Έρκενς, το μέτρο είναι αναγκαίο καθώς καταγράφηκαν τρεις εστίες γρίπης των πτηνών μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ο ιός εντοπίστηκε τις τελευταίες ημέρες στο Λούτγεγκαστ, στην επαρχία Χρόνινγκεν, στο Μίντελιε της Βόρειας Ολλανδίας και στο Χρόοτεγκαστ, επίσης στην επαρχία Χρόνινγκεν. Πρόσφατα εντοπίστηκαν μολυσμένα άγρια πτηνά τόσο στην Ολλανδία όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Όσοι διατηρούν πτηνά για οικιακή χρήση δεν υποχρεούνται να τα κρατούν σε κλειστούς χώρους, οφείλουν όμως να τα προστατεύουν από την επαφή με άγρια πτηνά, για παράδειγμα διατηρώντας τα σε περιφραγμένο χώρο με προστατευτικό δίχτυ.

«Να αποτρέψουμε νέες εστίες»

Ο Έρκενς αναγνωρίζει ότι οι πτηνοτρόφοι πλήττονται σοβαρά από τα μέτρα.

«Ωστόσο, είναι σημαντικό να περιορίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την επαφή των εκτρεφόμενων πτηνών με άγρια πτηνά που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί», αναφέρει σε δήλωσή του. «Έτσι, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποτρέψουμε νέες εστίες».

Παράλληλα, επανέρχονται και άλλα μέτρα. Μεταξύ αυτών, η απαγόρευση επισκέψεων σε εγκαταστάσεις όπου διατηρούνται πτηνά, με την είσοδο να επιτρέπεται μόνο όταν είναι απαραίτητη. Απαγορεύεται επίσης η συμμετοχή σε εκθέσεις πτηνών που ενέχουν κίνδυνο μετάδοσης.

Κρούσματα γρίπης των πτηνών έχουν εντοπιστεί, μεταξύ άλλων, στη Δανία, στη Γερμανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Καθώς αρχίζει η μεταναστευτική περίοδος των πτηνών, ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού αυξάνεται περαιτέρω.

Υποχρεωτικός εγκλεισμός των πουλερικών σε εθνικό επίπεδο είχε επιβληθεί και πέρυσι. Το μέτρο ήρθη τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, όταν τα κρούσματα είχαν μειωθεί σημαντικά, αν και το υπουργείο χαρακτήριζε ήδη τότε τον ιό «απρόβλεπτο».

Η κυβέρνηση επεξεργάζεται σχέδιο για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των ορνίθων ωοπαραγωγής.

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