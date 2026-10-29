Άνω κάτω το Πεντάγωνο: «Καρατομήθηκε» αντιστράτηγος - Ήταν υπεύθυνος για τον στρατηγικό σχεδιασμό

 Ο αντιστράτηγος Μπρετ Σίλβια απαλλάχθηκε από τα καθήκοντα του υπεύθυνου για τον στρατηγικό σχεδιασμό, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, λαθώς πληθαίνουν τα δημοσιεύματα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επεξεργάζεται νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν μετά τις εκλογές στο Κογκρέσο

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Άνω κάτω το Πεντάγωνο: «Καρατομήθηκε» αντιστράτηγος - Ήταν υπεύθυνος για τον στρατηγικό σχεδιασμό
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο αντιστράτηγος Μπρετ Σίλβια απομακρύνθηκε αιφνιδιαστικά από τη θέση του υπεύθυνου στρατηγικού σχεδιασμού στο Γενικό Επιτελείο των ΗΠΑ χωρίς να ανακοινωθεί λόγος ή αντικαταστάτης.
  • Η απομάκρυνση του Σίλβια αποτελεί μέρος ευρύτερων αλλαγών στην ηγεσία του στρατού μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία το 2025.
  • Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ μείωσε κατά 20% τον αριθμό των στρατηγών και ναυάρχων, με στόχο την αύξηση της λογοδοσίας και τον επαναπροσανατολισμό του στρατού.
  • Η απομάκρυνση συνέβη ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Τραμπ σχεδιάζει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου.
  • Πριν από τη θέση του στον στρατηγικό σχεδιασμό, ο Μπρετ Σίλβια είχε υπηρετήσει ως διοικητής της 101ης αερομεταφερόμενης μεραρχίας και σε μονάδα στο Ιράκ.
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Το Πεντάγωνο απομάκρυνε σε μία αιφνιδιαστική κίνηση ανασχηματισμού τον επικεφαλής στρατηγικού σχεδιασμού του Γενικού Επιτελείου, σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού The Atlantic την ώρα που πληθαίνουν οι αναφορές ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στο Κογκρέσο στις 3 Νοεμβρίου.

Ο αντιστράτηγος Μπρετ Σίλβια απαλλάχθηκε από τα καθήκοντα του υπεύθυνου στρατηγικής, στρατηγικού σχεδιασμού και στρατηγικής πολιτικής στο Γενικό Επιτελείο των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, σύμφωνα με το δημοσίευμα που επικαλείται μη κατονομαζόμενους αξιωματούχους του Πενταγώνου. Κανένας λόγος για την απομάκρυνση του Μπρετ Σίλβια δεν έχει ανακοινωθεί και κανένας αντικαταστάτης του δεν ορίσθηκε σύμφωνα με το The Atlantic.

Αν επιβεβαιωθεί, η απομάκρυνση του Μπρετ Σίλβια είναι η τελευταία μακράς σειράς απομακρύνσεων από την ηγεσία του στρατεύματος μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία στις αρχές του 2025.

Πεντάγωνο, drones, Πιτ Χέγκσεθ.

Πεντάγωνο, drones, Πιτ Χέγκσεθ.

AP.

Τον περασμένο μήνα, ο υπουργός Αμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μείωσαν κατά 20% τον αριθμό των στρατηγών και ναυάρχων, ένα μέτρο που ισχυρίσθηκε έχει ως στόχο να τους καταστήσει «υπόλογους».

Ο Χέγκσεθ μίλησε για «επιτυχία» και άφησε να εννοηθεί ότι οι απολύσεις είχαν ως στόχο αξιωματικούς που δεν ενστερνίστηκαν τις προσπάθειές του για τον επαναπροσανατολισμό του στρατού στην διεξαγωγή πολέμου παρά στις «woke πολιτικές των προηγούμενων κυβερνήσεων».

Η απομάκρυνση του επικεφαλής στρατηγικού σχεδιασμού του γενικού επιτελείου γίνεται την ώρα που πολλοί παρατηρητές θεωρούν ότι ο Τραμπ σχεδιάζει νέες επιθέσεις κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

«Θα μπορούσαμε να κάνουμε άλλο ένα μικρό "Epic Fury" », δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ αναφερόμενος στις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις που πυροδότησαν τον πόλεμο με το Ιράν τον περασμένο Φεβρουάριο, χωρίς να αναφερθεί σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Πριν αναλάβει την τελευταία του θέση, ο αντιστράτηγος Μπρετ Σίλβια είχε υπηρετήσει ως διοικητής της 101 αερομεταφερόμενης μεραρχίας του αμερικανικού στρατού ξηράς, καθώς και μονάδας του αμερικανικού στρατού στο Ιράκ.

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