Η Τουρκία έταξε στην Αίγυπτο δικαιοδοσία σε επιπλέον 15.000 τ.χλμ στην Ανατολική Μεσόγειο

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα Ελλάδα και Αίγυπτος συμφώνησαν να ξεκινήσουν συζητήσεις για την επέκταση της συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ,

Μάνος Χατζηγιάννης

Η Τουρκία έταξε στην Αίγυπτο δικαιοδοσία σε επιπλέον 15.000 τ.χλμ στην Ανατολική Μεσόγειο
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Τουρκία προσέφερε στην Αίγυπτο δικαιοδοσία σε επιπλέον 15.000 τ.χλμ στην Ανατολική Μεσόγειο για να απομακρύνει το Κάιρο από την Ελλάδα.
  • Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επανέλαβε την πρόταση για συμφωνία θαλάσσιας οριοθέτησης με την Αίγυπτο στις 28 Οκτωβρίου, μετά την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Λιβύη.
  • Η Αίγυπτος συνεχίζει να αντιτίθεται στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, παρά την πρόταση της Τουρκίας για διαπραγμάτευση.
  • Ελλάδα και Αίγυπτος συμφώνησαν να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για επέκταση της συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ μετά την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου.
  • Η Τουρκία δηλώνει ότι θα συνεχίσει να προστατεύει τα συμφέροντά της στην Ανατολική Μεσόγειο σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, προωθώντας ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή.
Snapshot powered by AI

Η Τουρκία προσέφερε στην Αίγυπτο περισσότερα ύδατα της Μεσογείου για να απομακρύνει το Κάιρο από την Ελλάδα.

Αυτό αποκαλύπτει δημοσίευμα του nordicmonitor.com.

Αναλυτικότερα, η Τουρκία ανανέωσε την πρότασή της για διαπραγμάτευση συμφωνίας περί θαλάσσιων ορίων με την Αίγυπτο, υποστηρίζοντας ότι το Κάιρο θα μπορούσε να αποκτήσει δικαιοδοσία σε περισσότερα από επιπλέον 15.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα (5.792 τετραγωνικά μίλια) της ανατολικής Μεσογείου σε σύγκριση με μια ενδεχόμενη συμφωνία με την Ελλάδα, παρά τη συνεχιζόμενη αντίθεση της Αιγύπτου στο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα Ελλάδα και Αίγυπτος συμφώνησαν να ξεκινήσουν συζητήσεις για την επέκταση της συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ, μετά την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από το κοινοβούλιο της Τρίπολης.

https://www.instagram.com/p/De2CaLjDrHv/

Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επανέλαβε την πρόταση στις 28 Οκτωβρίου, μετά την εβδομαδιαία ενημέρωση που παρουσίασε ο εκπρόσωπος του υπουργείου, υποναύαρχος Ζέκι Ακτούρκ. Η ανακοίνωση ήρθε οκτώ ημέρες αφότου το ανατολικό κοινοβούλιο της Λιβύης ενέκρινε το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ανατρέποντας χρόνια αντίθεσης και προκαλώντας διπλωματικές διαμαρτυρίες από την Αίγυπτο, την Ελλάδα και την Κύπρο.

Τούρκοι αξιωματούχοι του υπουργείου Άμυνας δήλωσαν ότι μια συμφωνία θαλάσσιας οριοθέτησης με την Αίγυπτο θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντα και των δύο χωρών και χαρακτήρισαν την κύρωση από τη Λιβύη ως σημαντική εξέλιξη που υποστηρίζει τη θέση της Άγκυρας σχετικά με τα θαλάσσια δικαιώματα. Το υπουργείο ανέφερε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να προστατεύει τα συμφέροντά της στην Ανατολική Μεσόγειο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, συμβάλλοντας παράλληλα στην ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής.

χάρτης ανατολικη μεσογειος

Κόντρα στον ΟΗΕ

Τις πρώτες πρωινές ώρες Ελλάδος σε ευθεία διπλωματική σύγκρουση εξελίχθηκε η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, με την Τουρκία να υπερασπίζεται το μνημόνιο του 2019 και την Ελλάδα να απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της.

Αφορμή αποτέλεσε η παρέμβαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος χαρακτήρισε το τουρκολιβυκό μνημόνιο παράνομο και αυθαίρετο, παρουσιάζοντας μάλιστα χάρτη για να καταδείξει ότι η συμφωνία αγνοεί τα κυριαρχικά δικαιώματα ελληνικών νησιών, όπως η Κρήτη, η Ρόδος, η Κάρπαθος και η Κάσος.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Μαζεύεται κόσμος» στην ΕΛΑΣ: Τα πρόσωπα που εντάσσονται και ο προβληματισμός στελεχών

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Peugeot E-T16: Το ηλεκτρικό των 805 ίππων μπορεί να περάσει στην παραγωγή

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (30/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:49ΜΑΝΤΕΙΟ

Οι κούφιες απειλές του Ερντογάν, γιατί του γύρισε την πλάτη ο Αλίεφ, δυνατό μήνυμα Κυριάκου στον ΟΗΕ

07:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τράπεζες: Θετικό πρώτο μήνυμα από τις επιδόσεις 9μηνου Eurobank  – Ποιοι ακολουθούν, τι προβλέπει η αγορά

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη: Η Τουρκία έταξε στην Αίγυπτο δικαιοδοσία σε επιπλέον 15.000 τ.χλμ στην Ανατολική Μεσόγειο για να σπάσει την συμφωνία με την Ελλάδα

07:44ΕΥ ΖΗΝ

Καρύδια: Οφέλη για την καρδιά και επιδράσεις στη χοληστερόλη - Πόσα να τρώτε

07:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ψάχνει» τους 120 για την Εξεταστική ο ΣΥΡΙΖΑ - Ποιοι στηρίζουν την Εξεταστική για τα funds

07:34LIFESTYLE

Πάτρικ Στιούαρτ: Πώς από τα σκοτεινά παιδικά χρόνια έγινε κυβερνήτης του σύμπαντος

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 30 Οκτωβρίου

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Δύο ζωές αλληλένδετες στην καμπίνα: Ο Αντόνιο και ο Ντάνιελ, οι τριαντάρηδες μηχανοδηγοί του AVE 208

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή (30/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: Από την άμυνα στην επίθεση και στην πολιτική κατοχύρωση

07:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σκάνδαλο «Χωριάτικο»: Το δεύτερο  στρατηγείο του κυκλώματος στη Ρόδο – «Βιτρίνα» λογιστικό γραφείο

07:06ΕΘΝΙΚΑ

Φρεγάτα «Νέαρχος»: Το Newsbomb στο Λοριάν για την παράδοση της δεύτερης ελληνικής Belharra

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φονική έκρηξη στην Πλάκα: Κλέφτες χαλκού προκάλεσαν τη διαρροή - Χειροπέδες σε τρία άτομα

06:54LIFESTYLE

Τι νέο θα δούμε τον Νοέμβριο στην ελληνική τηλεόραση

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία: Χωρίς τρένα, προαστιακό και πλοία η χώρα λόγω της 24ωρης κινητοποίησης

06:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Εφές - Παναθηναϊκός AKTOR: Φινάλε «διαβολοβδομάδας» στην Πόλη - Η ώρα και το κανάλι

06:30ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος σε εκδήλωση για το Halloween – Έξι τραυματίες, ανάμεσά τους τρία παιδιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία: Χωρίς τρένα, προαστιακό και πλοία η χώρα λόγω της 24ωρης κινητοποίησης

03:06ΕΘΝΙΚΑ

Σφοδρή αντιπαράθεση Ελλάδας – Τουρκίας στον ΟΗΕ για το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Η γεωγραφία δεν αλλάζει» – Τι απάντησε η Άγκυρα

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φονική έκρηξη στην Πλάκα: Κλέφτες χαλκού προκάλεσαν τη διαρροή - Χειροπέδες σε τρία άτομα

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με τοπικές βροχές και ψύχρα η Παρασκευή – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

07:06ΕΘΝΙΚΑ

Φρεγάτα «Νέαρχος»: Το Newsbomb στο Λοριάν για την παράδοση της δεύτερης ελληνικής Belharra

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Το βουνό που χωρίζει τον καιρό στα δύο: Το φυσικό φαινόμενο στην Ελβετία που μοιάζει με οφθαλμαπάτη

23:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιησούς Χριστός: Τι αποκαλύπτει αρχαίο κείμενο 2.000 ετών για την Ανάστασή του - Νέα μελέτη επανεξετάζει μαρτυρία «κλειδί» του 1ου αιώνα

00:46ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ – Ιράν: «Πολύ κοντά» σε συμφωνία αποκλιμάκωσης, αλλά παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικών πληγμάτων

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Δύο ζωές αλληλένδετες στην καμπίνα: Ο Αντόνιο και ο Ντάνιελ, οι τριαντάρηδες μηχανοδηγοί του AVE 208

18:00ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Νέα μεταβολή του καιρού από αύριο - Πότε έρχονται έντονα φαινόμενα και σε ποιες περιοχές

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Οι αγρότες επιστρέφουν στην καλλιέργεια οπίου

20:56WHAT THE FACT

Μητέρα 7 παιδιών έκανε τη ζωή των γειτόνων της «κόλαση»: Πετούσε επί έξι χρόνια βρώμικες πάνες και σερβιέτες στον κήπο τους

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Την ώρα που απολογείται ο «Mr Χωριάτικο», στο μαγαζί του στην Μύκονο έστησαν πάρτι με τον Τριαντάφυλλο - Βίντεο

06:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Εφές - Παναθηναϊκός AKTOR: Φινάλε «διαβολοβδομάδας» στην Πόλη - Η ώρα και το κανάλι

09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συνεχόμενες καταιγίδες για 10 ημέρες - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η μεγαλύτερη ληστεία κρυπτονομισμάτων : Χακάρισμα τεραστίων διαστάσεων σε περιουσιακά στοιχεία αξίας 6,3 δισ. δολαρίων

19:54ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Στους 74 οι νεκροί - Οι δραματικές εκκλήσεις της μηχανοδηγού πριν από την τραγωδία

05:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ αφορολόγητα (61η κλήρωση)

07:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σκάνδαλο «Χωριάτικο»: Το δεύτερο  στρατηγείο του κυκλώματος στη Ρόδο – «Βιτρίνα» λογιστικό γραφείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ