Τι νέο θα δούμε τον Νοέμβριο στην ελληνική τηλεόραση

Snapshot Το MEGA παρουσιάζει από 1η Νοεμβρίου το ερωτικό δικαστικό θρίλερ «Σύγκρουση» με 8 επεισόδια που αμφισβητούν την αθωότητα ή ενοχή του πρωταγωνιστή.

Ο ΑΝΤ1 προβάλλει από 20 Νοεμβρίου το «Extreme Makeover: Home Edition», πρόγραμμα που ανακαινίζει σπίτια οικογενειών με σοβαρές δυσκολίες μέσα σε μία εβδομάδα.

Στον ΑΝΤ1 ετοιμάζεται επίσης το σόου «Moments» με τη Ζέτα Μακρυπούλια, που περιλαμβάνει προσωπικές εξομολογήσεις και αναδρομές επωνύμων.

Ο ALPHA προωθεί τη νέα σειρά «Για σένα», που εστιάζει σε μυστικά, έρωτες και προδοσίες μεταξύ χαρακτήρων με αλληλοσυνδεόμενη ιστορία.

Παρά την αυξημένο αριθμό σειρών, μόνο το «Σόι σου» ξεπερνά το 20% τηλεθέασης, ενώ το ριάλιτι «Voice» έχει ξεχωρίσει με υψηλά ποσοστά. Snapshot powered by AI

Δύο μήνες έχουν συμπληρωθεί, σχεδόν, από την έναρξη της τηλεοπτικής σεζόν και στη βραδινή ζώνη η κατάσταση είναι δύσκολη. Τι κι αν οι σειρές κυριαρχούν αριθμητικά, μόνο το «Σόι σου» σπάει το φράγμα του 20%, κάνοντας τη διαφορά. Την ίδια ώρα, τα ριάλιτι σόου δίνουν τη δική τους μάχη, με το «Voice» να έχει ξεχωρίσει καταγράφοντας υψηλά ποσοστά. Λίγες ημέρες πριν κάνει ποδαρικό ο Νοέμβριος, τα στελέχη όχι μόνο δεν κρεμάνε τα παπούτσια τους, αλλά συνεχίζουν να δοκιμάζουν πράγματα, ρίχνοντας στην αρένα νέα προγράμματα.

Την Κυριακή 1η Νοεμβρίου το MEGA θα προβάλλει το νέο καθηλωτικό ερωτικό δικαστικό θρίλερ, «Σύγκρουση». Σε σενάριο Μελίνας Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη και σκηνοθεσία Αλέκου Κυράνη, το σίριαλ κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, στις 22:10. Πόσο εύκολο είναι να ξεχωρίσεις την αλήθεια από το ψέμα, όταν κάθε νέο στοιχείο γεννά νέα ερωτήματα; Η «Σύγκρουση» έρχεται να καθηλώσει το κοινό με μια ιστορία που θα συγκλονίσει, ενώ θέτει ένα δύσκολο ερώτημα: Είναι ο πρωταγωνιστής αθώος, θύμα μίας άδικης κατηγορίας ή ένοχος και προσπαθεί να κρύψει όσα πραγματικά συνέβησαν; Στα 8 επεισόδια της «Σύγκρουσης» τίποτα δεν είναι αυτονόητο και καμία εκδοχή δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη. Καθώς νέα ευρήματα έρχονται στο φως, κάθε εξέλιξη γεννά νέες αμφιβολίες, κρατά τον θεατή σε ένα διαρκές παιχνίδι του μυαλού και του βάζει το δίλημμα: αυτό που συνέβη ήταν ατύχημα ή έγκλημα; Το νέο ερωτικό δικαστικό θρίλερ του MEGA αφήνει όλες τις απαντήσεις ανοιχτές, προκαλώντας τον θεατή να αμφισβητήσει ό,τι θεωρεί βέβαιο και να αναμετρηθεί με το ερώτημα: πόσο σίγουροι μπορούμε να είμαστε για την ενοχή ή την αθωότητα κάποιου; Πρωταγωνιστούν οι Δημήτρης Καπουράνης, Ελίζα Σκολίδη, Μαρία Ναυπλιώτου, Νίκος Ψαρράς, Κάτια Γκουλιώνη, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Ευαγγελία Συριοπούλου, Λεωνίδας Κακούρης, Ναταλία Σουίφτ, Άγγελος Ανδριόπουλος, Κώστας Φιλίππογλου, Αλέξανδρος Βάρθης, Άρης Νινίκας, Χριστίνα Μαθιουλάκη, Τάσος Τσούκαλης, Ελένη Στεργίου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Ζαχαρίας Γουέλα, Θοδωρής Προκοπίου, Διαμαντής Αδαμαντίδης, Πύρρος Θεοφανόπουλος, Κωνσταντίνος Σειριδάκης, Χριστίνα Χριστοδούλου, Μάρθα Τομπουλίδου, Βαγγέλης Τσαρκοβίτσας, Δημήτρης Πασσάς, Κωνσταντίνα Μεσσίνη.

Στο μέτωπο του ΑΝΤ1, μετά από αρκετές ακυρώσεις και αλλαγές, έρχεται το «Extreme Makeover: Home Edition» στις 20 Νοεμβρίου, στις 21:00. Εκατοντάδες συνεργάτες, δεκάδες υποστηρικτές και χιλιάδες προϊόντα αποτελούν τα βασικά εργαλεία του «Extreme Makeover: Home Edition», με στόχο τη ριζική ανακαίνιση κατοικιών μέσα σε μόλις μία εβδομάδα! Πάνω από όλα, όμως, χρειάζεται αγάπη, μεράκι και πολλή δουλειά, προκειμένου ο Σπύρος Σούλης και οι συνεργάτες του, Δημήτρης Μεντές, αρχιτέκτονας, Εύα Παπασπύρου, αρχιτέκτονας μηχανικός, Ειρήνη Πολυχρονίου, πολιτικός μηχανικός και Μάριος Γκρόγκος, σχεδιαστής κήπων, να καταφέρουν να μεταμορφώσουν ολοκληρωτικά σπίτια οικογενειών που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες και να αλλάξουν κυριολεκτικά τις ζωές τους, χαρίζοντάς τους μία νέα, καλύτερη ζωή!

Παράλληλα, στον ΑΝΤ1, αναμένεται και η πρεμιέρα του σόου «Moments». Η Ζέτα Μακρυπούλια έχει ξεκινήσει γυρίσματα με επώνυμους καλεσμένους και η εκπομπή θα κρατά συντροφιά στους τηλεθεατές μέσα από ξεχωριστές στιγμές, προσωπικές εξομολογήσεις και αναδρομές στη ζωή και την πορεία αγαπημένων προσώπων.

Στον ALPHA συνεχίζουν να επενδύουν στις σειρές, με το «Για σένα» να βγαίνει το προσεχές διάστημα στον αέρα. Ο Φίλιππος (Κίμων Κουρής) και η Μελίνα (Ειρήνη Αγγελοπούλου) ξεκινούν από δύο εντελώς διαφορετικούς κόσμους. Εκείνος αναζητά απαντήσεις για τη γυναίκα του. Εκείνη παλεύει να προστατεύσει ένα παιδί. Οι δρόμοι τους συναντιούνται σε μια αλήθεια που κανείς από τους δύο δεν γνωρίζει ολόκληρη. Όσο όμως πλησιάζουν τη Μυρτώ, πλησιάζουν και ο ένας τον άλλον. Και όσο τα μυστικά αποκαλύπτονται, τόσο περισσότεροι άνθρωποι έχουν λόγο να τα κρατήσουν θαμμένα. Η Λήδα (Ευγενία Δημητροπούλου) βρίσκεται στην καρδιά ενός μυστηρίου που απειλεί όσα έχτισε. Ο Χάρης (Νικόλας Παπαγιάννης) παίζει το δικό του επικίνδυνο παιχνίδι. Ο Μιχάλης (Νίκος Πουρσανίδης) κουβαλά το δικό του παρελθόν. Η Έλενα (Μαρία Τζομπανάκη), η γυναίκα που κράτησε μόνη της την οικογένεια όρθια, ξέρει πως κάποια μυστικά του παρελθόντος δεν μένουν θαμμένα για πάντα. Και γύρω τους, έρωτες, συμμαχίες, συγκρούσεις και προδοσίες φέρνουν στο φως νέα κομμάτια μιας ιστορίας που κανείς δεν γνωρίζει ολόκληρη.

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