Τράπεζες: Θετικό πρώτο μήνυμα από τις επιδόσεις 9μηνου Eurobank –Τι προβλέπει η αγορά

Snapshot Η Eurobank ανακοίνωσε προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 1,209 δισ. ευρώ για το εννεάμηνο 2026, αυξημένα κατά 14,3% σε σχέση με το 2025.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες αυξήθηκαν σημαντικά, με τα έσοδα από προμήθειες να ενισχύονται κατά 13%.

Η οργανική πιστωτική επέκταση της Eurobank ανήλθε σε 3,8 δισ. ευρώ, με σημαντική συνεισφορά τόσο από την Ελλάδα όσο και από τις αγορές του εξωτερικού.

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μειώθηκε στο 2,4% και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε 16,9%.

Η διοίκηση της Eurobank προχώρησε σε διανομή ενδιάμεσου μερίσματος και εκτιμά ότι θα επιτευχθούν ή θα υπερβούν οι ετήσιοι στόχοι παρά τις οικονομικές και γεωπολιτικές αβεβαιότητες. Snapshot powered by AI

Πιο συγκεκριμένα τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη της Eurobank για το διάστημα αυτό διαμορφώθηκαν σε 1,209 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 14,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 1,161 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 12,4%.

Υπενθυμίζεται ότι οι εκτιμήσεις των αναλυτών για την κερδοφορία των ελληνικών συστημικών τραπεζών (Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς) στο εννεάμηνο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου του 2026 κάνουν λόγο για συνολικά καθαρά κέρδη κοντά στα 3,6 έως 3,65 δισ. ευρώ, μετά από ένα ισχυρό α' εξάμηνο κερδών 2,6 δισ. ευρώ και συνολικής καθαρής πιστωτικής επέκτασης 10,3 δισ. ευρώ, με βασικούς οδηγούς τα ισχυρά καθαρά έσοδα από τόκους και από προμήθειες.

Έτσι μετά τη Eurobank που άνοιξε χτες την αυλαία των αποτελεσμάτων, ακολουθούν Alpha Bank και Πειραιώς σήμερα Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, ενώ την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου παίρνουν σειρά Εθνική και Κύπρου. Τον κύκλο αναμένεται να «κλείσουν» Optima Bank και CrediaBank στις 11 και 12 Νοεμβρίου αντιστοίχως.

Eurobank: Διψήφια αύξηση κερδοφορίας στο 1,16 δισ. ευρώ

Με διψήφια αύξηση της κερδοφορίας, σημαντική ενίσχυση των δανείων και των καταθέσεων, αλλά και μεγαλύτερη συνεισφορά από τις δραστηριότητες του εξωτερικού, ολοκλήρωσε η Eurobank το εννεάμηνο του 2026. Οι επιδόσεις της δημιουργούν τις προϋποθέσεις για επίτευξη ή και υπέρβαση των ετήσιων στόχων, σύμφωνα με τη διοίκηση της τράπεζας.

Η ενίσχυση της κερδοφορίας στηρίχθηκε κυρίως στην αύξηση των εσόδων από τόκους και προμήθειες, καθώς και στη συγκράτηση του λειτουργικού κόστους σε επίπεδα χαμηλότερα από τον ρυθμό αύξησης των εσόδων.

Στα έσοδα από προμήθειες η μεγαλύτερη άνοδος

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 8,7%, φθάνοντας τα 2,068 δισ. ευρώ, ενώ τα έσοδα από προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 13%, στα 630 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά λειτουργικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 2,776 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 10,8%.

Τα οργανικά λειτουργικά κέρδη έφθασαν τα 1,478 δισ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 14,4%, ενώ οι προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους περιορίστηκαν κατά 5,5%, στα 224 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η αύξηση των χρηματοδοτήσεων, καθώς η οργανική πιστωτική επέκταση ανήλθε σε 3,8 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους. Από το ποσό αυτό, τα 2 δισ. ευρώ αφορούσαν την Ελλάδα και τα υπόλοιπα 1,8 δισ. ευρώ τις αγορές του εξωτερικού.

Το συνολικό χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων προ προβλέψεων διαμορφώθηκε σε 59,1 δισ. ευρώ, έναντι 54,3 δισ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Τη μεγαλύτερη συμμετοχή είχαν τα επιχειρηματικά δάνεια, ενώ αυξημένα εμφανίζονται και τα υπόλοιπα της καταναλωτικής πίστης.

Ανάλογη ήταν η εικόνα στις καταθέσεις, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 4,7 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους και διαμορφώθηκαν σε 87,2 δισ. ευρώ. Παράλληλα, τα υπό διαχείριση κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 22,3%, φθάνοντας τα 11,4 δισ. ευρώ.

Εκτιμήσεις Καραβία για το σύνολο του έτους

Ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, εκτίμησε ότι οι επιδόσεις του εννεαμήνου επιβεβαιώνουν τη δυνατότητα επίτευξης ή υπέρβασης των στόχων για το σύνολο του 2026.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η συνεισφορά των δραστηριοτήτων εκτός Ελλάδας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν πλέον σχεδόν το μισό των κερδών του ομίλου.

Η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε 16,9%, ενώ ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων υποχώρησε στο 2,4%.

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Eurolife προσθέτει έναν ακόμη άξονα ανάπτυξης, με έμφαση στις ασφαλιστικές εργασίες και τη διαχείριση περιουσίας.

Παράλληλα, η διοίκηση αποφάσισε τη διανομή ενδιάμεσου μερίσματος 5,99 λεπτών ανά μετοχή στις 26 Νοεμβρίου.

Η Eurobank εισέρχεται έτσι στο τελευταίο τρίμηνο του έτους με αυξημένη κερδοφορία και διευρυμένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων, έχοντας ως βασική πρόκληση τη διατήρηση των υψηλών επιδόσεων σε ένα περιβάλλον αυξημένων οικονομικών και γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων.

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