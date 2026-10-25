CrediaBank: Έκτακτο κέρδος 235 εκατ. ευρώ από την HSBC Malta – Ο σχεδιασμός έως το 2030

Τον στρατηγικό σχεδιασμό της τράπεζας για την περίοδο 2027–2030 παρουσίασε η Ελένη Βρεττού, με βασικούς άξονες τις εξαγορές, την ενίσχυση της κερδοφορίας και τη διεύρυνση των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών

Γεώργιος Καλούμενος

CrediaBank: Έκτακτο κέρδος 235 εκατ. ευρώ από την HSBC Malta – Ο σχεδιασμός έως το 2030
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Η CrediaBank σχεδιάζει την περίοδο 2027–2030 με βασικούς άξονες τις εξαγορές, την ενίσχυση της κερδοφορίας και τη διεύρυνση των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
  • Η απορρόφηση της Ευρώπη Holdings θα προσθέσει τουλάχιστον 45 εκατ. ευρώ στην προ φόρων κερδοφορία το 2028 και θα αυξήσει τα κέρδη ανά μετοχή κατά περίπου 8% το 2027.
  • Η εξαγορά της HSBC Malta, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2027, θα διπλασιάσει τα μεγέθη της CrediaBank και θα καταγράψει έκτακτο κέρδος τουλάχιστον 235 εκατ. ευρώ από το negative goodwill.
  • Οι επαναλαμβανόμενες καθαρές κερδοφορίες προβλέπονται πάνω από 260 εκατ. ευρώ το 2028 και πάνω από 360 εκατ. ευρώ το 2030.
  • Η CrediaBank έχει ολοκληρώσει την εξαγορά του 70% της Παντελάκης Χρηματιστηριακής, διευρύνοντας τις δυνατότητες στις κεφαλαιαγορές και τις επενδυτικές υπηρεσίες.
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Στις προοπτικές ανάπτυξης και τα οφέλη που θα προκύψουν τόσο από τη συγχώνευση με την Ευρώπη Holdings όσο και από την ολοκλήρωση της εξαγοράς της HSBC Malta, αναφέρθηκε η επικεφαλής της CrediaBank Ελένη Βρεττού σε ομιλία της κατά την πρόσφατη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Σε ότι αφορά την απορρόφηση της Ευρώπη Holdings, αποτελεί, σύμφωνα με την κ. Βρεττού, σημαντικό βήμα για τη δημιουργία ενός διαφοροποιημένου χρηματοοικονομικού ομίλου, με ισχυρή παρουσία στις τραπεζικές, ασφαλιστικές και επενδυτικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με την εκτίμηση της CrediaBank, η Ευρώπη Ασφαλιστική και οι υπόλοιπες εταιρείες του ομίλου Ευρώπης, θα συνεισφέρουν τουλάχιστον 45 εκατ. ευρώ στην προ φόρων κερδοφορία το 2028, ενώ η συναλλαγή αναμένεται να ενισχύσει τα κέρδη ανά μετοχή της CrediaBank κατά περίπου 8% το 2027.

Όπως ανέφερε η κ. Βρεττού: «Οι συνέργειες με την Ευρώπη ξεκινούν από την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση και ενισχύουν και τις δύο πλευρές, αξιοποιώντας τα δίκτυα, την πελατειακή βάση και την τεχνογνωσία τους».

Η απόφαση για την απορρόφηση της Ευρώπη Holdings σηματοδοτεί ένα ακόμη κομβικό βήμα στην εξέλιξη της CrediaBank σε έναν διαφοροποιημένο χρηματοοικονομικό Όμιλο, με περισσότερες υπηρεσίες και πηγές εσόδων.

Διπλασιασμός μεγεθών με HSBC Malta

Για την εξαγορά της HSBC Malta η επικεφαλής της τράπεζας έκανε την πρόβλεψη ότι θα ολοκληρωθεί μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2027, κίνηση που αναμένεται να διπλασιάσει τα μεγέθη της CrediaBank και να σηματοδοτήσει τη μετάβασή της σε συστημική τράπεζα.

Παράλληλα, προχωρά απρόσκοπτα και όλη η προετοιμασία και υλοποίηση της λειτουργικής συγχώνευσης ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση της νομικής συγχώνευσης. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι δοκιμές στη μετάπτωση βασικών συστημάτων, το System IntegrationTesting τα οποία θα συνεχίσουν με πολύ αυστηρά πρωτόκολλα όλους τους επόμενους μήνες και μέχρι την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής πέρα από τον διπλασιασμό των μεγεθών και την πρόσβαση στη ρευστότητα της καταθετικής βάσης της εκεί τράπεζας, η Τράπεζα θα καταγράψει επιπλέον έκτακτο κέρδος κατ’ ελάχιστον 235 εκατ. που αφορά το negative goodwill χάρη στο εξαιρετικά ανταγωνιστικό τίμημα που συμφωνήθηκε κατά την υπογραφή της συμφωνίας ύψους μόνο 200 εκατ. ευρώ, δηλαδή μόλις 46% της ενσώματης καθαρής θέσης της τράπεζας.

Οι στόχοι προβλέπουν επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη άνω των 260 εκατ. ευρώ το 2028 και άνω των 360 εκατ. ευρώ το 2030.

Παράλληλα η κ. Βρεττού αναφέρθηκε και στην CrediaPantelakis με την οποία προχωρά η συνεργασία με συνέργειες, αξιοποιώντας την εμπειρία των ανθρώπων που εντάσσονται στον Όμιλο της CrediaBank. «Στο μεσοδιάστημα έχουμε ήδη ολοκληρώσει και την εξαγορά του 70% της Παντελάκης Χρηματιστηριακής, η οποία διεύρυνε τις δυνατότητές μας στις κεφαλαιαγορές και στις επενδυτικές υπηρεσίες» τόνισε χαρακτηριστικά.

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