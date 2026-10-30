Peugeot E-T16: Το ηλεκτρικό των 805 ίππων μπορεί να περάσει στην παραγωγή

Snapshot Η Peugeot εξετάζει την πιθανότητα παραγωγής του ηλεκτρικού E-T16 Concept με 805 ίππους και επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 2,5 δευτερόλεπτα.

Το E-T16 είναι φόρος τιμής στο Peugeot 205 Turbo 16 και διαθέτει τρεις ηλεκτρικούς κινητήρες, έναν εμπρός και δύο πίσω.

Το αυτοκίνητο βασίζεται στην πλατφόρμα STLA One της Stellantis και χρησιμοποιεί εξαρτήματα από το επερχόμενο e-208.

Η Peugeot έχει την τεχνολογία για να παράγει το E-T16 έως το 2027, χωρίς σημαντικές αλλαγές από το πρωτότυπο.

Η παραγωγή δεν έχει αποφασιστεί οριστικά και, αν γίνει, το μοντέλο θα κατασκευαστεί περιορισμένα και θα έχει υψηλότερη τιμή από τα συμβατικά Peugeot. Snapshot powered by AI

Του Γιάννη Σκουφή

Η Peugeot μπορεί να μην έχει σήμερα κάποιο καθαρόαιμο σπορ μοντέλο στην γκάμα της, ωστόσο αυτό ενδέχεται να αλλάξει. Το E-T16 Concept, που παρουσιάστηκε πρόσφατα στο Παρίσι, δεν αποτελεί απλώς μια σχεδιαστική άσκηση, καθώς η γαλλική εταιρεία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να το περάσει στην παραγωγή.

Το πρωτότυπο δημιουργήθηκε ως φόρος τιμής στο θρυλικό Peugeot 205 Turbo 16, με το οποίο η εταιρεία κατέκτησε δύο συνεχόμενους τίτλους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ, το 1985 και το 1986. Η σχεδίασή του παραπέμπει ευθέως στα αγωνιστικά της εποχής, με ιδιαίτερα φαρδύ αμάξωμα, μεγάλους αεραγωγούς και έντονα αεροδυναμικά στοιχεία.

Κάτω από το εντυπωσιακό αμάξωμα βρίσκεται ένα ηλεκτρικό σύστημα κίνησης με τρεις κινητήρες, έναν στον εμπρός άξονα και δύο στον πίσω. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 805 ίππους, ενώ για την επιτάχυνση από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα απαιτούνται μόλις 2,5 δεύτερα.

Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτά τα χαρακτηριστικά δεν υπάρχουν μόνο στα «χαρτιά». Όπως δήλωσε στο βρετανικό Autocar ο διευθύνων σύμβουλος της Peugeot, Alain Favey, το E-T16 βασίζεται στη νέα πλατφόρμα STLA One της Stellantis, αξιοποιώντας αρκετά εξαρτήματα από το επερχόμενο e-208.

Μάλιστα, ο Favey υποστήριξε ότι η Peugeot διαθέτει ήδη την τεχνολογία για να κατασκευάσει το αυτοκίνητο ακόμη και μέσα στο 2027, χωρίς σημαντικές αλλαγές σε σχέση με το πρωτότυπο. Διευκρίνισε επίσης ότι οι 805 ίπποι και οι υπόλοιπες επιδόσεις αποτελούν ρεαλιστικούς τεχνικούς στόχους.

Προς το παρόν δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση για την παραγωγή του. Εφόσον πάρει το πράσινο φως, το E-T16 πιθανότατα θα κατασκευαστεί σε περιορισμένο αριθμό, με τιμή που θα το τοποθετεί αρκετά πιο ψηλά από τα συμβατικά μοντέλα της Peugeot.

Μια τέτοια κίνηση θα έδινε στη γαλλική εταιρεία ένα εντυπωσιακό μοντέλο υψηλών επιδόσεων, αντίστοιχης φιλοσοφίας με το Renault 5 Turbo 3E, επαναφέροντας παράλληλα στο προσκήνιο την αγωνιστική κληρονομιά του 205 Turbo 16.