Νορβηγία: Απάντηση – τρολάρισμα στον Τραμπ με τους πιο εντυπωσιακούς «απόπατους» της χώρας

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη Νορβηγία με μια άκομψη λέξη που σημαίνει «απόπατο».

Το τουριστικό συμβούλιο της Νορβηγίας απάντησε με χιούμορ, δημοσιεύοντας φωτογραφίες εντυπωσιακών τουαλετών.

Το «Visit Norway» πρότεινε τις τουαλέτες ως τουριστικό αξιοθέατο, ανεξάρτητα από την ανάγκη χρήσης τους.

Η «Χρυσή τουαλέτα» στο νησί Σένια παρουσιάστηκε ως κορυφαία επιλογή για το κοινό. Snapshot powered by AI

Σε μία σφοδρή επίθεση στη Νορβηγία προ ημερών ο Ντόναλντ Τραμπ είχε χαρακτηρίσει τη Νορβηγία με μία λέξη η οποία κυριολεκτικά σημαίνει «απόπατο» και μεταφορικά «κωλ@@ανειο».

Το τουριστικό συμβούλιο της Νορβηγίας, το «Visit Norway» ανέλαβε να απαντήσει στον πρόεδρο των ΗΠΑ και την προσβολή. Έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες με εξαιρετικά εντυπωσιακές τουαλέτες.

«Μήπως αυτές είναι οι καλύτερες τουαλέτες στον κόσμο;», έγραψε στην λεζάντα. «Αυτές οι τουαλέτες αξίζουν μία επίσκεψη είτε χρειάζεται πραγματικά να πάτε είτε όχι», σχολίασε με χιούμορ το συμβούλιο.

«Αν είστε απλοί θνητοί όπως εμείς και δεν μπορείτε να αγοράσετε ένα επιχρυσωμένο κάθισμα τουαλέτας, η «Χρυσή τουαλέτα» στο νησί Σένια είναι η καλύτερη εναλλακτική λύση», γράφει η λεζάντα σε μία από τις τουαλέτες.