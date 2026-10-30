Τραμπ: Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει πως ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Μεσολαβητές από το Κατάρ επέστρεψαν στην Τεχεράνη για να προωθήσουν ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η Τεχεράνη απέρριψε το προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, επιμένοντας στην άρση των κυρώσεων πριν τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Οι ΗΠΑ απαιτούν να περιληφθεί το θέμα του πυρηνικού προγράμματος στις συνομιλίες από την αρχή.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς σχετίστηκε με προσπάθειες για ιατρικές προμήθειες και όχι με αναβίωση ειρηνευτικών συνομιλιών. Snapshot powered by AI

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο στις 3 Νοεμβρίου, δήλωσε σήμερα ότι πιστεύει πως ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα. Ωστόσο δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς θα συμβεί αυτό.

«Θα τελειώσει σύντομα», τόνισε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό KCMO του Κάνσας Σίτι. «Χρειαζόμαστε μια εγγύηση ότι δεν θα υπάρξει ποτέ πυρηνικό όπλο».

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να πλήξουν το Ιράν πριν από τις εκλογές.

Στην Τεχεράνη μεσολαβητές του Κατάρ

Μεσολαβητές από το Κατάρ επέστρεψαν σήμερα στην Τεχεράνη στο πλαίσιο των προσπαθειών να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος που έχει ενημερωθεί για τις συνομιλίες.

Οι συζητήσεις διεξάγονται σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, πρόσθεσε ο ίδιος. Το Κατάρ παρουσίασε το Σάββατο στο Ιράν ένα προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, σύμφωνα με αξιωματούχο που έχει γνώση των διαπραγματεύσεων. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος απέρριψε τις προτάσεις και τις χαρακτήρισε απαράδεκτες και είπε ότι η Τεχεράνη δεν αλλάζει στάση αναφορικά με το θέμα του πυρηνικού της προγράμματος.

Η Ουάσινγκτον επιθυμεί το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν να περιληφθεί εξαρχής στις διαπραγματεύσεις. Όμως η Τεχεράνη απαιτεί οι ΗΠΑ να άρουν πρώτα τον αποκλεισμό που έχουν επιβάλει στα ιρανικά λιμάνια και τις κυρώσεις τους στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε προχθές, Τετάρτη, ότι η Τεχεράνη παραμένει σε στενή επαφή με τους μεσολαβητές προκειμένου να εξετάσει ιδέες που θα μπορούσαν να διασφαλίσουν την υλοποίηση της δικής της πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Την Πέμπτη, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επεσήμανε ότι η προσέγγιση του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς με το Ιράν αφορούσε ιατρικές προμήθειες, έπειτα από δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης τα οποία τη συνέδεσαν με προσπάθειες αναβίωσης των ειρηνευτικών συνομιλιών.