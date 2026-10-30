Κίνα: Εργαζόμενος στην υγεία χρησιμοποίησε την ίδια βελόνα σε 78 μαθητές για εξέτασή τους

Snapshot Υγειονομικός στη βορειοανατολική Κίνα χρησιμοποίησε την ίδια βελόνα σε 78 μαθητές κατά τον έλεγχο για φυματίωση.

Η επαναχρησιμοποίηση της βελόνας παραβίασε τους κανονισμούς που απαιτούν ξεχωριστή βελόνα για κάθε μαθητή.

Οι μαθητές υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις, με τα αρχικά αποτελέσματα να μην δείχνουν νόσημα.

Ειδική επιτροπή διερευνά το περιστατικό και οι υπεύθυνοι μπορεί να αντιμετωπίσουν πειθαρχικές κυρώσεις.

Τα μαθήματα στο σχολείο συνεχίζονται κανονικά παρά το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Ένας εργαζόμενος στον τομέα υγείας στη βορειοανατολική Κίνα χρησιμοποίησε την ίδια βελόνα για τον έλεγχο πολλών μαθητών για φυματίωση, εκθέτοντας ενδεχομένως 78 παιδιά σε μολυσματικές ασθένειες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην κομητεία Κανγκπίνγκ, στην επαρχία Λιαονίνγκ, κατά τη διάρκεια ελέγχων ρουτίνας για φυματίωση, μια διαδικασία που περιλαμβάνει την έγχυση μιας ουσίας στο δέρμα για τον εντοπισμό ενδείξεων λοίμωξης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών αργά χθες, ο υγειονομικός παραβίασε τους κανονισμούς, οι οποίοι επιβάλλουν τη χρήση ξεχωριστής βελόνας για κάθε μαθητή.

Το κινεζικό επιχειρηματικό περιοδικό Caixin και ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Hong Kong news site HK01 ανέφεραν ότι και οι 78 μαθητές εξετάστηκαν με την ίδια βελόνα. Το HK01 δημοσίευσε βίντεο που κυκλοφορεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο διακρίνονται εξοργισμένοι γονείς συγκεντρωμένοι έξω από το σχολείο, ζητώντας εξηγήσεις.

Η επαναχρησιμοποίηση βελονών ενέχει κίνδυνο μετάδοσης λοιμώξεων που μεταδίδονται μέσω του αίματος, συμπεριλαμβανομένου του ιού HIV και της ηπατίτιδας.

Οι τοπικές αρχές δήλωσαν ότι όλοι οι μαθητές που επηρεάστηκαν έχουν υποβληθεί έκτοτε σε ειδικές ιατρικές εξετάσεις, με τα αρχικά αποτελέσματα να μην δείχνουν κανένα νόσημα.

Συστάθηκε ειδική επιτροπή για τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε η παραβίαση των κανονισμών ιατρικής ασφάλειας. Οι υπεύθυνοι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πειθαρχικές κυρώσεις, ανέφεραν οι αρχές.

Τα μαθήματα στο σχολείο συνεχίζονται κανονικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

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