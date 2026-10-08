Εκτελέστηκε 46χρονος με θανατηφόρα ένεση στο Τέξας - Ο πρώτος μετά την υπόθεση της Christa Pike

Ο Τζαμάλ Χάουαρντ κηρύχθηκε νεκρός στις 20:03 (τοπική ώρα, 04:03 ώρα Ελλάδος), 19 λεπτά αφού του χορηγήθηκε θανατηφόρα δόση πεντοβαρβιτάλης στη κρατική φυλακή του Χάντσβιλ

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Εκτελέστηκε 46χρονος με θανατηφόρα ένεση στο Τέξας - Ο πρώτος μετά την υπόθεση της Christa Pike
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Τζαμάλ Χάουαρντ εκτελέστηκε με θανατηφόρα ένεση στο Τέξας για τη δολοφονία υπαλλήλου καταστήματος το 2000.
  • Ο 46χρονος πέθανε 19 λεπτά μετά τη χορήγηση πεντοβαρβιτάλης.
  • Οι δικηγόροι του Χάουαρντ προσπάθησαν να εμποδίσουν την εκτέλεση με επιχείρημα τη νοητική του αναπηρία και τους κινδύνους από τη χρήση πεντοβαρβιτάλης.
  • Η εκτέλεση του Χάουαρντ έγινε μία εβδομάδα μετά την αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ στο Τενεσί, όπου η χρήση πεντοβαρβιτάλης προκάλεσε προβλήματα.
  • Το Τέξας έχει εκτελέσει έξι άτομα το 2026 και σχεδιάζει να πραγματοποιήσει δύο ακόμα εκτελέσεις μέσα στη χρονιά.
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Ο 46χρονος Τζαμάλ Χάουαρντ από το Τέξας, ο οποίος δολοφόνησε μια υπάλληλο καταστήματος, εκτελέστηκε το βράδυ της Τετάρτης με θανατηφόρα ένεση, μόλις μία εβδομάδα μετά την αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ στο Τενεσί. Πρόκειται για την 30ή εκτέλεση στις ΗΠΑ από τις αρχές του 2026.

Ο Τζαμάλ Χάουαρντ κηρύχθηκε νεκρός στις 20:03 (τοπική ώρα, 04:03 ώρα Ελλάδος), 19 λεπτά αφού του χορηγήθηκε θανατηφόρα δόση πεντοβαρβιτάλης στη κρατική φυλακή του Χάντσβιλ.

Είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία της 42χρονης Βίκι Σουάρταουτ, κατά τη διάρκεια ληστείας σε κατάστημα το 2000, η οποία είχε καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας. Ο Χάουαρντ, ο οποίος τότε ήταν 20 ετών, την πυροβόλησε μία φορά στο στήθος στο κατάστημα στο Σίλσμπι του Τέξας, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή της.

Όταν ο διευθυντής της φυλακής τον ρώτησε αν είχε κάποια τελευταία δήλωση, ο Χάουαρντ απευθύνθηκε στην οικογένεια του θύματος, η οποία παρακολουθούσε την εκτέλεση, και ζήτησε επανειλημμένα συγγνώμη για τις πράξεις του.

«Εύχομαι να δεχτείτε τη συγγνώμη μου και εύχομαι να με συγχωρήσετε», είπε ο ίδιος, λίγο πριν ξεκινήσει η διαδικασία. «Λυπάμαι για ό,τι συνέβη. Εύχομαι να μπορέσετε να με συγχωρήσετε κάποια μέρα».

Ευχαρίστησε επίσης τους φίλους και την οικογένειά του και είπε ότι τους αγαπούσε, προσθέτοντας ότι βρισκόταν «σε καλή ψυχική κατάσταση για να βρει ειρήνη και τον Κύριο». Ολοκλήρωσε λέγοντας: «Λοιπόν, απολαύστε τη ζωή, και ειρήνη σε όλους σας».

Λίγο μετά την χορήγηση της ένεσης, ο 46χρονος πήρε μερικές αναπνοές, έκανε έναν έντονο αναστεναγμό, και στη συνέχεια έβγαλε κάποιους ήχους που έμοιαζαν με βήχα και ροχαλητό. Έπειτα από περίπου 30 δευτερόλεπτα, σταμάτησε να κουνιέται.

Η αδελφή του, που βρισκόταν μεταξύ των ανθρώπων που παρακολουθούσαν την διαδικασία από ένα διπλανό δωμάτιο, ταράχτηκε, και ζήτησε να φύγει.

Το Τέξας έχει εκτελέσει έξι άτομα το 2026 και προγραμματίζει δύο ακόμη εκτελέσεις αργότερα φέτος.

Ήταν ιδιαίτερα «ομιλητικός» κατά την μεταφορά του στη κρατική φυλακή του Χάντσβιλ

Μέχρι και την τελευταία στιγμή, οι δικηγόροι του Χάουαρντ προσπάθησαν να εμποδίσουν την εκτέλεση, υποστηρίζοντας ότι ο πελάτης τους ήταν «νοητικά ανάπηρος» και ότι αντιμετώπιζε παρόμοιους κινδύνους με αυτούς στην υπόθεση της Πάικ, καθώς και οι δύο πολιτείες χρησιμοποιούν πεντοβαρβιτάλη για τις εκτελέσεις που πραγματοποιούνται με θανατηφόρες ενέσεις.

Οι δικηγόροι της Πάικ συνεχίζουν να αναζητούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι πήγε στραβά, αφού η 50χρονη γυναίκα επέζησε της εκτέλεσης της, παρά τη χορήγηση δύο δόσεων πεντοβαρβιτάλης στο Τενεσί στις 30 Σεπτεμβρίου.

Νωρίτερα την Τετάρτη, η εκπρόσωπος του υπουργείου Ποινικής Δικαιοσύνης του Τέξας, Αμάντα Χερνάντεζ, δήλωσε ότι ο Χάουαρντ ήταν ιδιαίτερα «ομιλητικός» κατά τη μεταφορά του κρατική φυλακή του Χάντσβιλ, όπου πραγματοποιούνται οι εκτελέσεις.

«Συζητούσε με σωφρονιστικούς υπαλλήλους καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής» πριν μεταφερθεί σε ένα κελί κοντά στην αίθουσα εκτελέσεων, είπε. «Έκανε ερωτήσεις και έδειχνε να ενδιαφέρεται πολύ για τη διαδικασία».

Ο Χάουαρντ καταδικάστηκε σε θανατική ποινή για τη δολοφονία της 42χρονης Βίκι Σουάρταουτ, η οποία δέχτηκε μια σφαίρα στο στήθος κατά τη διάρκεια της ληστείας. Τα αποδεικτικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη δίκη περιελάμβαναν βίντεο από κάμερες ασφαλείας που έδειχναν τον Χάουαρντ να πυροβολεί την Σουάρταουτ.

Ο Χάουαρντ, ο οποίος ήταν 20 ετών τότε, έκλεψε 114 δολάρια και ένα κουτί τσιγάρα από το κατάστημα στο Σίλσμπι, μια μικρή αγροτική πόλη περίπου 160 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Χιούστον, σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία.

Η Φλόριντα έχει πραγματοποιήσει 16 εκτελέσεις μέχρι στιγμής φέτος, περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη πολιτεία. Οι περισσότερες πολιτείες που επιτρέπουν τις εκτελέσεις χρησιμοποιούν τη θανατηφόρα ένεση ως κύρια μέθοδο.

Μετά την αποτυχημένη εκτέλεση της Πάικ, ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λι, ανέστειλε τη μοναδική εναπομένουσα εκτέλεση που είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην πολιτεία του φέτος.

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