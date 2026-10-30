Κωνσταντινούπολη: Νύφη παραλίγο να απογειωθεί από γιγαντιαία μπαλόνια κατά τη διάρκεια φωτογράφισης

Snapshot Ισχυροί άνεμοι παραλίγο να σηκώσουν στον αέρα μια νύφη κατά τη διάρκεια φωτογράφισης γάμου στην Κωνσταντινούπολη.

Η νύφη κρατούσε μια δέσμη από γιγαντιαία μπαλόνια που παρασύρθηκαν από ριπή ανέμου.

Ένας φωτογράφος πρόλαβε να τη συγκρατήσει πριν χτυπήσει σε κτίριο και η φωτογράφιση ολοκληρώθηκε χωρίς άλλα προβλήματα.

Το περιστατικό έγινε viral και συγκρίθηκε με την ταινία της Pixar «Ψηλά στον Ουρανό» λόγω της ακούσιας ανύψωσης της νύφης. Snapshot powered by AI

Δραματικά πλάνα κατέγραψαν τη στιγμή που μια μέλλουσα νύφη στην Κωνσταντινούπολη παραλίγο να βρεθεί στον αέρα, όταν η προγραμματισμένη φωτογράφιση του γάμου της πήρε μια εντελώς αναπάντεχη και επικίνδυνη τροπή.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 26 Οκτωβρίου δίπλα στα γραφικά στενά του Βοσπόρου. Προκειμένου να δημιουργηθεί ένα εντυπωσιακό και παραμυθένιο αποτέλεσμα για τις γαμήλιες φωτογραφίες, δόθηκε στη νύφη μια τεράστια δέσμη από επιβλητικά μπεζ μπαλόνια.

Ωστόσο, οι καιρικές συνθήκες είχαν διαφορετική γνώμη. Ισχυροί άνεμοι χτύπησαν ξαφνικά τα φουσκωτά διακοσμητικά, κάνοντας εξαιρετικά δύσκολη την προσπάθεια της γυναίκας να κρατήσει την ισορροπία της. Μια απότομη, σφοδρή ριπή ανέμου παρέσυρε τα μπαλόνια, συμπαρασύροντας και τη νύφη προς το παραθαλάσσιο τοιχίο, δίνοντας την εντύπωση ότι απογειώνεται.

https://www.instagram.com/reel/DfFhXQ7jAcq/

Σαν από μηχανής θεός, ένας από τους φωτογράφους αντέδρασε ακαριαία και κατάφερε να την αρπάξει την τελευταία στιγμή, πριν παρασυρθεί και προσκρούσει σε παρακείμενο κτίριο. Η φωτογράφιση συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε χωρίς περαιτέρω απρόοπτα.

Όπως ήταν φυσικό, το βίντεο της ατυχούς -αλλά τελικά αστείας- «βόλτας» με τα μπαλόνια έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας πληθώρα σχολίων.

«Δεν άφηνε τα μπαλόνια με τίποτα, χαχαχα», σχολίασε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος παρομοίασε το σκηνικό με την πλοκή της γνωστής ταινίας της Pixar, «Ψηλά στον Ουρανό» (Up).

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