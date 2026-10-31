Ιράν: Πλήγμα σε πλοίο με αγνώστου προελεύσεως βλήμα νότια του Λαβάν

Snapshot Εμπορικό πλοίο υπέστη πυρκαγιά μετά από χτύπημα αγνώστου βλήματος 40 ναυτικά μίλια νότια του νησιού Λαβάν στο Ιράν.

Το πλήρωμα του πλοίου είναι ασφαλές και δεν έχουν αναφερθεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Το Ιράν πραγματοποιεί συστηματικές επιθέσεις σε πλοία που διέρχονται χωρίς την έγκρισή του, ως αντίδραση στον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Την ίδια ημέρα, το Ομάν ανακοίνωσε τη διάσωση πληρώματος άλλου πλοίου που δέχθηκε επίθεση από τους Φρουρούς της Επανάστασης στα ανοικτά του σουλτανάτου.

Το νησί Λαβάν βρίσκεται περίπου 300 χιλιόμετρα από τα Στενά του Ορμούζ, περιοχή στρατηγικής σημασίας. Snapshot powered by AI

Ένα εμπορικό πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες την Παρασκευή έπειτα από χτύπημα αγνώστου βλήματος. Το περιστατικό σημειώθηκε 40 ναυτικά μίλια νότια του ιρανικού νησιού Λαβάν, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ναυτιλιακής ασφάλειας UKMTO. Το πλήρωμα παραμένει ασφαλές, χωρίς να αναφέρονται μέχρι στιγμής περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Το Λαβάν απέχει 300 χιλιόμετρα από τα Στενά του Ορμούζ. Έπειτα από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα του Φεβρουαρίου, το Ιράν στοχοποιεί συστηματικά πλοία που διέρχονται χωρίς την έγκρισή του, αντιδρώντας στον αμερικανικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια. Την ίδια μέρα, το Ομάν ανακοίνωσε τη διάσωση του πληρώματος ενός ακόμη πλοίου, το οποίο δέχθηκε επίθεση στα ανοιχτά του σουλτανάτου από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

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