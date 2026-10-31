Επίθεση στη Καλιφόρνια: Ένας νεκρός και έξι τραυματίες από πυροβολισμούς σε κατάστημα με Halloween

Snapshot Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και έξι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε κατάστημα με αποκριάτικα είδη στην Καλιφόρνια.

Το περιστατικό συνέβη στο Spirit Halloween μέσα στο εμπορικό κέντρο Solano Town Center στην πόλη Φέρφιλντ.

Τουλάχιστον τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η αστυνομία εξετάζει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και λαμβάνει καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες.

Ο δράστης αναζητείται και οι Αρχές ζητούν πληροφορίες από το κοινό για την υπόθεση. Snapshot powered by AI

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και έξι ακόμη τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής σε κατάστημα με αποκριάτικα είδη στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 20:30, τοπική ώρα, στο κατάστημα Spirit Halloween, το οποίο βρίσκεται μέσα στο εμπορικό κέντρο Solano Town Center, στην πόλη Φέρφιλντ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, επτά άνθρωποι δέχθηκαν πυρά. Ένας από αυτούς υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ οι υπόλοιποι έξι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής. Τουλάχιστον τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα στοιχεία των θυμάτων, ενώ οι Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει περιγραφή του υπόπτου.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Φέρφιλντ, Νταν Μάρσαλ, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι οι αστυνομικοί εξετάζουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του εμπορικού κέντρου, ενώ παράλληλα λαμβάνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και η περιοχή παραμένει τόπος εγκλήματος. Οι Αρχές καλούν όποιον γνωρίζει κάτι για την υπόθεση να επικοινωνήσει με την αστυνομία.

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