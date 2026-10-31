Με σκληρά αντίποινα απειλεί το Ιράν τις ΗΠΑ αν επιτεθούν: Εντολή Χαμενεΐ για «απεριόριστη απάντηση»

Snapshot Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Χαμενεΐ, έδωσε εντολή για «άμεση, αποτελεσματική και χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς» αντίδραση σε πιθανές επιθέσεις από ΗΠΑ και Ισραήλ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης καλούνται να επικαιροποιήσουν τον κατάλογο στόχων που ανήκουν στις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Ζητήθηκε η κατάρτιση στρατιωτικού σχεδίου ώστε όλα τα αμερικανικά και ισραηλινά περιουσιακά στοιχεία να βρίσκονται εντός εμβέλειας των ιρανικών δυνάμεων.

Η εντολή δόθηκε για να αυξηθεί η ετοιμότητα του στρατού ενόψει πιθανής νέας επίθεσης κατά του Ιράν.

Το Ιράν θα καθορίσει το χρονοδιάγραμμα και την έκταση της αντίδρασης σε περίπτωση νέας στρατιωτικής ή τρομοκρατικής επίθεσης. Snapshot powered by AI

Σε κλιμάκωση οδηγείται για μία ακόμα φορά η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, καθώς ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Μουτζτάμπα Χαμενεΐ, έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις να προετοιμαστούν για τυχόν νέες επιθέσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, με μία προειδοποίηση.

Όπως μεταδίδει το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν Nour News, ο Χαμενεΐ ζήτησε να δοθεί «άμεση, αποτελεσματική και χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς» απάντηση σε πιθανές επιθέσεις, ενώ κάλεσε τον Στρατό των Φρουρών της Επανάστασης να επικαιροποιήσει τον κατάλογο των στόχων που ανήκουν στις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Ο Χαμενεΐ ζήτησε να καταρτιστεί ένα στρατιωτικό σχέδιο που θα εξασφαλίζει ότι όλα τα υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία των ΗΠΑ και του Ισραήλ θα βρίσκονται εντός της εμβέλειας των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η εντολή δόθηκε το Σάββατο κατά τη διάρκεια συνάντησης του Χαμενεΐ με υψηλόβαθμους στρατιωτικούς αξιωματούχους, για να ενισχυθεί το επίπεδο ετοιμότητας του στρατού ενόψει ενδεχόμενης νέας επίθεσης κατά της χώρας του.

Σύμφωνα με δήλωση που δημοσιεύθηκε, ο Χαμενεΐ τόνισε ότι ο Στρατός των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε πιθανές απειλές χωρίς να περιορίζεται από γεωγραφικά όρια.

Ο Χαμενεΐ δήλωσε ότι η κυβέρνηση της Τεχεράνης θα καθορίσει το χρονοδιάγραμμα και την έκταση της απάντησης σε περίπτωση νέας στρατιωτικής επίθεσης εναντίον του Ιράν .

Στη δήλωσή του, ανέφερε: «Εάν οι εχθροί ξεκινήσουν για άλλη μια φορά στρατιωτικές ή τρομοκρατικές επιθέσεις, οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας και ο λαός του Ιράν θα καθορίσουν πότε και υπό ποιες συνθήκες θα τερματιστούν αυτές».

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