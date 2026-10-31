Διπλωματικό επεισόδιο στη G20: Ευρωπαίοι είπαν «όχι» στην ομαδική φωτογραφία με Λαβρόφ

Η παραδοσιακή ομαδική φωτογραφία των υπουργών Εξωτερικών της G20 ακυρώθηκε καθώς οι Ευρωπαίοι φέρονται να αρνήθηκαν να φωτογραφηθούν δίπλα στον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Διπλωματικό επεισόδιο στη G20: Ευρωπαίοι είπαν «όχι» στην ομαδική φωτογραφία με Λαβρόφ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η ομαδική φωτογραφία των υπουργών Εξωτερικών της G20 ακυρώθηκε λόγω της άρνησης των Ευρωπαίων να φωτογραφηθούν με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ.
  • Ο Λαβρόφ ταξίδεψε πάνω από 20 ώρες για να παραστεί στη συνάντηση, αποφεύγοντας εναέριους χώρους με κυρώσεις λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.
  • Οι ΗΠΑ αποφάσισαν να ακυρώσουν τη φωτογράφηση για να αποφευχθεί διπλωματική σύγκρουση και να διατηρηθεί η εστίαση στις ουσιαστικές συζητήσεις.
  • Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε τη Ρωσία για δολοφονία αμάχων στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής.
  • Ο Λαβρόφ εξέφρασε δημόσια τον εκνευρισμό του για την απόρριψη των Ευρωπαίων, σχολιάζοντας πως η στάση τους δείχνει τις προτεραιότητές τους.
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Έντονο διπλωματικό παρασκήνιο είχε η συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της G20, που πραγματοποιήθηκε στην Ατλάντα υπό τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο.

Στη συνάντηση είχε προσκληθεί και ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος χρειάστηκε να πετάξει περισσότερες από 20 ώρες από τη Ρωσία στις ΗΠΑ προκειμένου να αποφύγει τον εναέριο χώρο κρατών που του έχουν επιβάλλει κυρώσεις μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Παρά την αμερικανική πρόσκληση οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες έδειξαν με τον τρόπο τους στον Λαβρόφ ότι ήταν ανεπιθύμητος. Αρνήθηκαν να ποζάρουν μαζί με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών για την παραδοσιακή ομαδική φωτογραφία.

Τελικά οι Αμερικανοί αποφάσισαν να ακυρώσουν την προγραμματισμένη φωτογράφηση προκειμένου να μην πάρει έκταση το περιστατικό και οδηγηθούμε σε διπλωματική σύγκρουση. Αξιωματούχος των ΗΠΑ είπε στο BBC ότι η φωτογράφιση ακυρώθηκε «αφού κατέστη σαφές ότι ορισμένες από τις αντιπροσωπείες δεν ήταν διατεθειμένες να συμμετάσχουν σε μια ομαδική φωτογράφιση».

Και συνέχισε: «Αντί να επιτρέψουν μια τελετουργική φωτογράφιση να εξελιχθεί σε διπλωματικό εμπόδιο, οι ΗΠΑ αποφάσισαν να μην προχωρήσουν στη φωτογράφιση και να διατηρήσουν την προσοχή στις ουσιαστικές συζητήσεις».

«Θα ήθελα να το πω αυτό απευθείας στον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών: Όλοι γνωρίζουμε ποιος είναι ο επιτιθέμενος σε αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε αργότερα ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Εντ Μιλίμπαντ, στον Ρώσο ομόλογό του κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής, κατηγορώντας την κυβέρνησή του για τη δολοφονία αθώων αμάχων στην Ουκρανία.

Αργότερα σε συνέντευξη Τύπου ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του για την απόφαση των Ευρωπαίων. «Αν το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το πώς φαίνονται στη οικογενειακή φωτογραφία και ποιος στέκεται δίπλα τους — λοιπόν, αυτό τα λέει όλα», είπε ο Λαβρόφ.

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