Ανατροπή στην υπόθεση της μικρής Μαντλίν: Εκτός 24ωρης παρακολούθησης ο Γερμανός βασικός ύποπτος

Δικαστήριο απέρριψε την ένταση της αστυνομίας και βάσει ψυχολογικής και ψυχιατρικής αξιολόγηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Μπρούκνερ ενέχει μέτριο, και όχι υψηλό, κίνδυνο υποτροπής

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Ανατροπή στην υπόθεση της μικρής Μαντλίν: Εκτός 24ωρης παρακολούθησης ο Γερμανός βασικός ύποπτος
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το δικαστήριο απέρριψε την ένταση της αστυνομίας και κατέληξε ότι ο Μπρούκνερ ενέχει μέτριο κίνδυνο υποτροπής, όχι υψηλό.
  • Η 24ωρη αστυνομική παρακολούθηση του Κριστιάν Μπρούκνερ, βασικού υπόπτου για την εξαφάνιση της Μαντλίν, έληξε μετά από δικαστική απόφαση.
  • Ο Μπρούκνερ θα συνεχίσει να παρακολουθείται μέσω ηλεκτρονικού βραχιολιού, αλλά χωρίς συνεχή αστυνομική επιτήρηση.
  • Ο ύποπτος αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στην εξαφάνιση της μικρής Μαντλίν και δεν έχει επισήμως κατηγορηθεί.
  • Το δικαστήριο εξέφρασε ανησυχίες ότι η συνεχής παρακολούθηση μπορεί να δυσχεράνει την επανένταξή του στην κοινωνία.
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Μία δικαστική απόφαση βάζει τέλος στην 24ωρη παρακολούθηση του καταδικασμένου για βιασμό και βασικού υπόπτου για την εξαφάνιση της μικρής Μαντλίν ΜακΚάν, Κριστιάν Μπρούκνερ, 49 ετών.

Ο δικηγόρος του δήλωσε ότι ο καταδικασμένος για βιασμό είναι «πολύ χαρούμενος», αφού το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι δεν πληρούνται πλέον οι νομικές προϋποθέσεις για την 24ωρη επιτήρησή του από αστυνομικούς.

Ο 49χρονος, ο οποίος αποφυλακίστηκε από γερμανική φυλακή τον περασμένο Σεπτέμβριο, αφού εξέτισε ποινή επτά ετών για τον βιασμό μιας 72χρονης γυναίκας στην Πορτογαλία, θα συνεχίσει να παρακολουθείται μέσω ενός ηλεκτρονικού βραχιολιού.

Οι γερμανικές εισαγγελικές αρχές είχαν προηγουμένως ορίσει τον Μπρούκνερ ως ύποπτο στην ανεξιχνίαστη υπόθεση της εξαφάνισης της Μάντελιν. Η τρίχρονη εξαφανίστηκε από το διαμέρισμα διακοπών της οικογένειάς της στην Πράια ντα Λουζ της Πορτογαλίας τον Μάιο του 2007.

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Επισήμως δεν κατηγορήθηκε ποτέ και αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή.

Ο δικηγόρος του, δήλωσε στο ITV News: «Δύο δικαστήρια έχουν πλέον αποφανθεί ομόφωνα: δεν πληρούνται οι νομικές προϋποθέσεις για 24ωρη παρακολούθηση».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η συνεχής αστυνομική παρακολούθησή του επρόκειτο να λήξει χθες τα μεσάνυχτα.

Η απόφαση φέρεται να ελήφθη αφού το Ανώτατο Περιφερειακό Δικαστήριο του Σλέσβιχ-Χολστάιν στη Βορειοδυτική Γερμανία απέρριψε την έφεση της αστυνομίας κατά της άρσης των μέτρων, μετά από νέα εκτίμηση εμπειρογνωμόνων σχετικά με τον κίνδυνο υποτροπής του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ψυχολογική και ψυχιατρική αξιολόγηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Μπρούκνερ ενέχει μέτριο, και όχι υψηλό, κίνδυνο υποτροπής. Το δικαστήριο εξέφρασε επίσης ανησυχίες ότι η συνεχής επιτήρηση υπονομεύει την επανένταξή του.

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