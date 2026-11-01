Μωρό πέθανε αφού κατάπιε κομμάτι μπαλονιού σε πάρτι Χάλοουιν λίγες μέρες πριν τα πρώτα του γενέθλια

Snapshot Ένα αγοράκι λίγες μέρες πριν τα πρώτα του γενέθλια πέθανε σε πάρτι Χάλοουιν στο Ουισκόνσιν αφού κατάπιε κομμάτι μπαλονιού σε σχήμα ζώου που μπλόκαρε τον λαιμό του.

Η μητέρα προσπάθησε απεγνωσμένα να σώσει το παιδί με καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και προσπάθειες απομάκρυνσης του αντικειμένου από τον λαιμό.

Οι πρώτοι υγειονομικοί χρησιμοποίησαν σωληνάκι και πένσα για να αφαιρέσουν το κομμάτι του μπαλονιού, αλλά δεν κατάφεραν να σώσουν το παιδί.

Η οικογένεια προσπαθούσε να κρατήσει τα μπαλόνια μακριά από το μωρό, αλλά ένα μπαλόνι ξεκόλλησε και το παιδί το δάγκωσε, προκαλώντας την τραγωδία. Snapshot powered by AI

Η γιορτή μετατράπηκε σε τραγωδία, όταν ένα αγοράκι έχασε τη ζωή του σε ένα πάρτι του Χάλοουιν, αφού κατάπιε μέρος ενός μπαλονιού σε σχήμα ζώου.

Ο μικρός Don’Vyaire Avita-Mays βρισκόταν σε ένα οικογενειακό πάρτι στις 24 Οκτωβρίου, μόλις δύο ημέρες πριν από τα πρώτα του γενέθλια, όταν ένα μπαλόνι σε σχήμα ζώου έσκασε και ο κόμπος καθώς και το λατέξ που ήταν προσκολλημένο σε αυτό, κόλλησαν στο λαιμό του.

Η τρομοκρατημένη μητέρα του, Kisha Avita-Wilson από το Ουισκόνσιν, θυμάται τη φρικτή στιγμή που προσπάθησε απεγνωσμένα να σώσει τον γιο της, καθώς αυτός άρχισε να μελανιάζει.«Τον έβγαλα αμέσως από το παιδικό του κάθισμα. Του έκανα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση… Έβαλα τα δάχτυλά μου στο λαιμό του», είπε στο NBC Chicago.

«Το άτομο που ήταν μαζί μου προσπάθησε να κάνει τα ίδια πράγματα, αλλά το μωρό μελάνιασε αμέσως και υπέστη καρδιακή ανακοπή», πρόσθεσε.

Περιέγραψε πώς οι πρώτοι υγειονομικοί που έφτασαν προσπάθησαν να αφαιρέσουν το κομμάτι του μπαλονιού χρησιμοποιώντας ένα σωληνάκι και μια πένσα.«Δεν υπήρχε τίποτα που θα μπορούσαμε να κάνουμε για να σώσουμε το αγοράκι μου», είπε.

Η Κίσα εξήγησε πώς όλοι στην οικογενειακή εκδήλωση προσπαθούσαν ενεργά να κρατήσουν τα μπαλόνια μακριά από τον Ντον, αλλά ένα ξεκόλλησε και εκείνος το άρπαξε και το δάγκωσε.

Διαβάστε επίσης