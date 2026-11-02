Ποια είναι η Ιλιάνα Γιότοβα που έγινε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλγαρίας

Snapshot Η Ιλιάνα Γιότοβα εκλέχτηκε πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλγαρίας με ποσοστό 57,4%-58,2% στον δεύτερο γύρο των εκλογών.

Προηγουμένως υπηρέτησε ως αντιπρόεδρος του Ρούμεν Ράντεφ και τον διαδέχθηκε στην προεδρία μετά την παραίτησή του τον Ιανουάριο.

Η Γιότοβα υποστήριξε μη στρατιωτική λύση στον πόλεμο στην Ουκρανία και ζήτησε «συνασπισμό για την ειρήνη» αντί στρατιωτικής βοήθειας. Snapshot powered by AI

Η Ιλιάνα Γιότοβα είναι έτοιμη να αναλάβει την προεδρία της Βουλγαρίας, μετά τη νίκη της στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών την Κυριακή (1/11).

Η Γιότοβα, η οποία θα γίνει η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλγαρίας, εξασφάλισε ποσοστό μεταξύ 57,4% και 58,2%, έναντι 38,6% έως 39,6% του αντιπάλου της, Αντρέι Γκιούροφ.

Η νέα πρόεδρος ασκούσε ήδη καθήκοντα υπηρεσιακής προέδρου από τον Ιανουάριο του 2026, όταν αντικατέστησε τον Ρούμεν Ράντεφ, ο οποίος στη συνέχεια διεκδίκησε και κέρδισε την πρωθυπουργία της χώρας.

Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην προεδρία της Βουλγαρίας

Προτού εκλεγεί πρόεδρος της Βουλγαρίας, η Γιότοβα υπηρέτησε ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αργότερα έγινε η υποψήφια αντιπρόεδρος του Ρούμεν Ράντεφ και υπηρέτησε ως αντιπρόεδρός του και στις δύο θητείες του στην προεδρία.

Ο Ράντεφ και η Γιότοβα επανεξελέγησαν το 2021, εξασφαλίζοντας το 63,9% των ψήφων στον δεύτερο γύρο.

Η πολιτική θέση της Γιότοβα άλλαξε σημαντικά τον Ιανουάριο, όταν ο Ράντεφ παραιτήθηκε από πρόεδρος για να εισέλθει στην κομματική πολιτική και, όπως προβλέπεται από το σύνταγμα της Βουλγαρίας, εκείνη τον διαδέχθηκε στην προεδρία.

Στη συνέχεια, ο Ράντεφ ίδρυσε την «Προοδευτική Βουλγαρία», η οποία εξασφάλισε 131 από τις 240 έδρες της Εθνοσυνέλευσης στις βουλευτικές εκλογές του Απριλίου, δίνοντάς της αυτοδυναμία.Το κόμμα στήριξε τη Γιότοβα στην προεδρική κούρσα.

Η Γιότοβα εισήλθε στις εκλογές της 25ης Οκτωβρίου ως εν ενεργεία πρόεδρος, αλλά διεκδικούσε την πρώτη της λαϊκή εντολή απευθείας από τους ψηφοφόρους. Αυτή και ο Βάλτσεφ τερματίστηκαν στην πρώτη θέση στον α' γύρο των εκλογών με 34,76% των ψήφων, οριακά μπροστά από τον Γκιούροφ και τον Κάντεφ που συγκέντρωσαν 31,95%.

Η χαμηλή συμμετοχή σήμαινε ότι κανένας δεν μπορούσε να κερδίσει από τον πρώτο γύρο, στέλνοντας τους δύο κορυφαίους υποψηφίους στον επαναληπτικό γύρο της 1ης Νοεμβρίου.Οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν εν μέσω παρατεταμένης πολιτικής αστάθειας στη Βουλγαρία, η οποία έχει πραγματοποιήσει οκτώ βουλευτικές εκλογές από τον Απρίλιο του 2021.

Οι θέσεις της Γιότοβα για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Αυτό που οι ψηφοφόροι ξεχώρισαν στην Ιλιάνα Γιότοβα ήταν οι θέσεις της στην εξωτερική πολιτική, κυρίως όσον αφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Γιότοβα αντιτάχθηκε σε περαιτέρω βουλγαρική στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, υποστηρίζοντας επανειλημμένα ότι πρέπει να υπάρξει ένας «συνασπισμός για την ειρήνη» και όχι μία στρατιωτική λύση στον πόλεμο.

Η θέση της ήρθε σε αντίθεση με τον Γκιούροφ, ο οποίος επέκρινε τη μειωμένη στήριξη προς την Ουκρανία και τάχθηκε υπέρ της στενότερης συντονιστικής δράσης με τους εταίρους στο ΝАТО και την ΕΕ.

Η Γιότοβα θεωρεί, επίσης, ότι η Βουλγαρία πρέπει να μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις ανεξάρτητα όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική, παραμένοντας παράλληλα μέρος μιας «ισχυρής Ευρώπης».

Αφού ψήφισε στον επαναληπτικό γύρο, δήλωσε: «Ψήφισα για τον πρόεδρο της ειρήνης».

Ανέφερε ότι θέλει μια Βουλγαρία που «παίρνει τις δικές της αποφάσεις», διαμορφώνει το δικό της μέλλον και οικοδομεί εθνική συναίνεση μέσω του διαλόγου και των λειτουργικών θεσμών.

Ως πρόεδρος νωρίτερα φέτος, η Γιότοβα άσκησε επίσης βέτο σε νομοθεσία που περιόριζε τον αριθμό των εκλογικών τμημάτων που ήταν διαθέσιμα στους Βούλγαρους πολίτες εκτός της ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι οι αλλαγές έθεταν σε κίνδυνο τα εκλογικά δικαιώματά τους.

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