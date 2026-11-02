Βουλγαρία: Καθαρή νίκη Γιότοβα στις προεδρικές εκλογές – Στο επίκεντρο η στάση απέναντι στη Ρωσία

Η στάση απέναντι στη Μόσχα και οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα κυριάρχησαν στην προεκλογική αντιπαράθεση.

Γιάννης Φιλιππάκος

Βουλγαρία: Καθαρή νίκη Γιότοβα στις προεδρικές εκλογές – Στο επίκεντρο η στάση απέναντι στη Ρωσία
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ιλιάνα Γιότοβα κερδίζει με μεγάλη διαφορά τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βουλγαρία με ποσοστό περίπου 57,4%-58,2%.
  • Η Γιότοβα υποστηρίζει τον διάλογο με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και μια ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική με εθνικό συμφέρον.
  • Ο αντίπαλός της, Αντρέι Γκιούροφ, ζητά τον τερματισμό της ρωσικής στρατιωτικής επίθεσης πριν από οποιαδήποτε διαπραγμάτευση.
  • Οι πρόσφατες επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα έθεσαν την ασφάλεια της περιοχής στο επίκεντρο των εκλογών.
  • Η συμμετοχή στις εκλογές ήταν χαμηλή, με μόλις 27%-29% των ψηφοφόρων να προσέρχονται στις κάλπες.
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Με μεγάλη διαφορά επικρατεί η Ιλιάνα Γιότοβα στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών που διεξήχθησαν την Κυριακή (1/11) στη Βουλγαρία, σύμφωνα με τις παράλληλες καταμετρήσεις των δημοσκοπικών εταιρειών. Η απερχόμενη πρόεδρος, η οποία τάσσεται υπέρ του διαλόγου με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, εξασφαλίζει ποσοστό μεταξύ 57,4% και 58,2%, έναντι 38,6% έως 39,6% του αντιπάλου της, Αντρέι Γκιούροφ.

Ο πρώην υπηρεσιακός πρωθυπουργός, που υποστηρίχθηκε από τη φιλοδυτική αντιπολίτευση, αναγνώρισε την ήττα του, δηλώνοντας ότι αποδέχεται το αποτέλεσμα. Η επίσημη καταμέτρηση αναμένεται να ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, ενώ, εφόσον επιβεβαιωθεί η επικράτησή της, η Γιότοβα θα γίνει η πρώτη γυναίκα που εκλέγεται πρόεδρος της Βουλγαρίας με λαϊκή ψήφο.

«Κάναμε μια θετική προεκλογική εκστρατεία από την πρώτη στιγμή, χωρίς επιθέσεις και χωρίς ρητορική μίσους ή διχασμού», δήλωσε η Γιότοβα το βράδυ της Κυριακής. Όπως υποστήριξε, οι ψηφοφόροι ανταποκρίθηκαν στο μήνυμά της για τα εισοδήματα, την ειρήνη και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα.

Στο πλευρό της βρέθηκε ο πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ, ο οποίος έκανε λόγο για επιλογή μιας σταθερής πολιτικής πορείας, έπειτα από μια παρατεταμένη περίοδο κυβερνητικής αστάθειας. Η Γιότοβα είχε αναλάβει την προεδρία τον Ιανουάριο, όταν ο Ράντεφ παραιτήθηκε για να συμμετάσχει στις βουλευτικές εκλογές, τις οποίες κέρδισε τον Απρίλιο.

Η Ρωσία στο επίκεντρο της εκλογικής αναμέτρησης

Βασικό σημείο διαφωνίας μεταξύ των δύο υποψηφίων αποτέλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία και η στάση που πρέπει να τηρήσει η Βουλγαρία απέναντι στη Μόσχα.

Η Γιότοβα υποστήριξε ότι η ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την αντίθεσή της στη συνέχιση της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία. Παράλληλα, δήλωσε ότι επιθυμεί μια ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική, με γνώμονα το εθνικό συμφέρον, χωρίς να αμφισβητεί τη συμμετοχή της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ.

Αντίθετα, ο Γκιούροφ επέμεινε ότι η Ρωσία πρέπει πρώτα να τερματίσει τη στρατιωτική της επίθεση στην Ουκρανία, κατηγορώντας την αντίπαλό του ότι αποφεύγει να καταδικάσει ευθέως τη Μόσχα.

Η εκλογική αναμέτρηση διεξήχθη σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για την ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα, μετά τις πρόσφατες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον εμπορικών πλοίων κοντά στις βουλγαρικές ακτές. Τα περιστατικά αυτά ενίσχυσαν τη συζήτηση για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις επιπτώσεις του στην ασφάλεια της περιοχής.

Παρά τη μεγάλη διαφορά υπέρ της Γιότοβα, η συμμετοχή παρέμεινε χαμηλή, καθώς, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των δημοσκόπων, στις κάλπες προσήλθε μόλις το 27% έως 29% των ψηφοφόρων.

Η αναμενόμενη επανεκλογή της διατηρεί την προεδρία κοντά στην κυβέρνηση Ράντεφ, η οποία διαθέτει ήδη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Η Γιότοβα αναμένεται να αναλάβει τη νέα πενταετή θητεία της τον Ιανουάριο του 2027.

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