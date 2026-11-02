«Κυβερνοεπίθεση» στους καταψύκτες των σούπερ μάρκετ της Σουηδίας - Χάκερς ανέβασαν τη θερμοκρασία

Snapshot Σούπερ μάρκετ στη Σουηδία αντιμετώπισαν κυβερνοεπίθεση που αύξησε απότομα τη θερμοκρασία σε καταψύκτες κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής.

Η θερμοκρασία στους καταψύκτες ρυθμίστηκε στους 50 βαθμούς Κελσίου, επηρεάζοντας συγκεκριμένα καταστήματα των αλυσίδων ICA και Coop.

Έξι καταστήματα της Coop επλήγησαν από το περιστατικό, όπως επιβεβαιώθηκε από την εταιρεία.

Παρόμοιες επιθέσεις σε συστήματα ψύξης σούπερ μάρκετ είχαν σημειωθεί τον προηγούμενο μήνα στη Γαλλία, όπου χάκερς προκάλεσαν καταστροφή τροφίμων και πυρκαγιές. Snapshot powered by AI

Αντιμέτωποι με ένα ασυνήθιστο περιστατικό βρέθηκαν υπάλληλοι σούπερ μάρκετ στη Σουηδία, όταν κατά την διάρκεια της νύχτας της Κυριακής, η θερμοκρασία σε καταψύκτες των καταστημάτων αυξήθηκε απότομα, όπως ανακοίνωσαν οι αλυσίδες ICA και Coop.

Σε ανάρτησή του στα social media, ένα σουηδικό σούπερ μάρκερ ανακοίνωσε την Δευτέρα ότι η θερμοκρασία στα ψυγεία και τους καταψύκτες του ρυθμίστηκε στους 50 βαθμούς Κελσίου, κάνοντας λόγο για κυβερνοεπίθεση.

«Γνωρίζουμε ότι ένας περιορισμένος αριθμός καταστημάτων επηρεάστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας από περιστατικό, που είχε ως στόχο τα συστήματα ψύξης και κατάψυξης», δήλωσε στο Reuters εκπρόσωπος της ιδιωτικής αλυσίδας ICA.

Ο ιδιωτικός όμιλος σούπερ μάρκετ Coop δήλωσε στην εφημερίδα Aftonbladet ότι έξι από τα καταστήματά του επηρεάστηκαν από το περιστατικό.

Παρόμοια περιστατικά είχαν σημειωθεί και τον περασμένο μήνα στη Γαλλία. Τον Οκτώβριο, η γαλλική αστυνομία δήλωσε ότι χάκερς πήραν τον έλεγχο μονάδων ψύξης σε εκατοντάδες σούπερ μάρκετ σε μια μεγάλης κλίμακας επίθεση, που είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφούν τρόφιμα και να προκληθούν πυρκαγιές.