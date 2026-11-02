Νέα επίθεση χάκερς σε καταψύκτες σούπερ μάρκετ ανά την Ευρώπη

Snapshot Δεκάδες σούπερ μάρκετ σε έξι ευρωπαϊκές χώρες επλήγησαν από κυβερνοεπίθεση που αύξησε τη θερμοκρασία των ψυγείων και καταψυκτών έως και 50 °C.

Περίπου 40 καταστήματα της αλυσίδας Delhaize στο Βέλγιο και το Λουξεμβούργο επηρεάστηκαν, ενώ ζημιές σημειώθηκαν και σε καταστήματα στη Σουηδία, Ιρλανδία, Κάτω Χώρες και Εσθονία.

Η βελγική εταιρεία Sabcobel επιβεβαίωσε ότι η επίθεση οδήγησε σε λειτουργία απόψυξης των εξατμιστών των ψυγείων, προκαλώντας καταστροφή τροφίμων αξίας εκατομμυρίων ευρώ.

Οι αρχές κυβερνοασφάλειας πολλών χωρών παρακολουθούν το περιστατικό, ενώ οι εταιρείες προσπαθούν να αποσυνδέσουν τις συσκευές από το δίκτυο και να βελτιώσουν την ασφάλεια των συστημάτων ψύξης.

Η αιτία και οι δράστες της επίθεσης παραμένουν άγνωστοι, με τις εταιρείες να επιδιώκουν φυσικές τροποποιήσεις και ασφαλή διαδικτυακή διαχείριση για την πρόληψη μελλοντικών περιστατικών. Snapshot powered by AI

Δεκάδες σούπερ μάρκετ σε τουλάχιστον έξι ευρωπαϊκές χώρες έχουν πληγεί από μια νέα κυβερνοεπίθεση που επηρέασε τα ψυγεία και τους καταψύκτες τους.

Περίπου 40 σούπερ μάρκετ της αλυσίδας Delhaize στο Βέλγιο και το Λουξεμβούργο επηρεάστηκαν, ενώ μικρότερος αριθμός καταστημάτων επλήγη στη Σουηδία, την Ιρλανδία, τις Κάτω Χώρες και την Εσθονία.

Η Sabcobel, μια βελγική εταιρεία που κατασκευάζει ορισμένα από τα ψυγεία που επηρεάστηκαν, δήλωσε ότι οι εξατμιστές των συσκευών λειτουργούσαν σε λειτουργία απόψυξης, με αποτέλεσμα να θερμανθούν, κάτι που πιστεύεται ότι είναι η ίδια μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε στο περιστατικό του περασμένου μήνα που έπληξε εκατοντάδες γαλλικά σούπερ μάρκετ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των τοπικών μέσων ενημέρωσης, τρόφιμα αξίας εκατομμυρίων ευρώ πετάχτηκαν στα σκουπίδια.

Κυβερνοεπίθεση

Ο Στέφαν Μόελανς, διευθύνων σύμβουλος της Sabcobel, η οποία διαχειρίζεται τα συστήματα της Delhaize, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Belga ότι το περιστατικό αποτελούσε κυβερνοεπίθεση και ότι η εταιρεία «εργάστηκε όλη τη νύχτα και το πρωί για να αποσυνδέσει τις επηρεαζόμενες μονάδες από το δίκτυο».

Ανέφερε ότι, από την επίθεση στη Γαλλία στις αρχές Οκτωβρίου, η εταιρεία εργαζόταν για να «προστατεύσει τα ψυγεία των πελατών μας από αυτή την ευπάθεια», αλλά ότι οι συσκευές χρειάζονταν φυσικές τροποποιήσεις και όχι μόνο ενημερώσεις λογισμικού.

«Η απλούστερη λύση είναι η διαχείριση των ψυγείων μέσω μιας ασφαλούς σύνδεσης στο Διαδίκτυο. Οι περισσότεροι πελάτες μας υιοθέτησαν αυτή τη μέθοδο μετά την επίθεση στη Γαλλία», πρόσθεσε. Δεν είναι σαφές ποιος κρύβεται πίσω από την εν λόγω επίθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το BBC, η θερμοκρασία των καταψυκτών σε διάφορα καταστήματα σε όλη την Ευρώπη ανέβηκε έως και τους 50 °C .

Τόσο η εθνική υπηρεσία κυβερνοασφάλειας του Βελγίου όσο και αυτή της Σουηδίας δήλωσαν ότι παρακολουθούν το περιστατικό. Το Εθνικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι συνεργάζεται με διεθνείς εταίρους και τον κλάδο προκειμένου να «κατανοήσει πλήρως τις λεπτομέρειες του περιστατικού».

Στη Φλάνδρα του Βελγίου, ένα κατάστημα της αλυσίδας Delhaize στο Hoeilaart δήλωσε στην ειδησεογραφική ιστοσελίδα Het Laatste Nieuws ότι υπέστη απώλειες προϊόντων αξίας 100.000 ευρώ.

Ο διευθυντής ανέφερε ότι η εκτίμηση αυτή δεν έλαβε καν υπόψη τις περαιτέρω απώλειες που θα προέκυπταν από το κλείσιμο του καταστήματος.

Η Carrefour, μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ γαλλικής ιδιοκτησίας, δήλωσε ότι το περιστατικό είχε επηρεάσει μόνο 15 από τα καταστήματά της στο Βέλγιο, προσθέτοντας ότι είχαν ληφθεί αμέσως μέτρα για να διασφαλιστεί ότι όλα τα καταστήματα θα παρέμεναν ανοιχτά.

Ένας εκπρόσωπος του Ομίλου Colruyt, ο οποίος διαχειρίζεται τα καταστήματα Spar στο Βέλγιο με σύστημα franchise, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι τα συστήματα ψύξης πέντε καταστημάτων υπέστησαν βλάβη.

Στη Σουηδία, επηρεάστηκαν αρκετά καταστήματα των αλυσίδων ICA και Coop. Ένας εκπρόσωπος της ICA επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό είχε επηρεάσει «μικρό αριθμό καταστημάτων της ICA που λειτουργούν εκτός του κεντρικού δικτύου της εταιρείας».

«Η ICA υποστηρίζει αυτή τη στιγμή τα καταστήματα που επηρεάστηκαν, προκειμένου να διαχειριστούν την κατάσταση», ανέφερε.

Ένα από τα καταστήματα της ICA που βρίσκεται στο Sjöbo, στη νότια Σουηδία, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Τα ψυγεία και οι καταψύκτες μας δέχθηκαν επίθεση από χάκερ κατά τη διάρκεια της νύχτας και έθεσαν τη θερμοκρασία στους 50 βαθμούς». Το κατάστημα είχε κλείσει νωρίτερα, αλλά έχει πλέον ανοίξει ξανά για τους πελάτες.

Επίσης, επηρεάστηκαν επτά από τα 800 καταστήματα της αλυσίδας Coop στη Σουηδία, αλλά «η κατάσταση έχει πλέον περιοριστεί και βρίσκεται υπό έλεγχο», δήλωσε η εταιρεία στο BBC.

Η επίθεση επηρεάζει επίσης καταστήματα στην Ιρλανδία, τις Κάτω Χώρες και την Εσθονία.

Στην Ιρλανδία, επηρεάστηκαν 13 σούπερ μάρκετ της αλυσίδας SuperValu. Ένας εκπρόσωπος του ιδιοκτήτη της αλυσίδας, του ομίλου Musgrave, επιβεβαίωσε στην εφημερίδα «The Irish Times» μία κυβερνοεπίθεση επηρέασε τα συστήματα ψύξης της, αλλά πρόσθεσε ότι ο αντίκτυπος περιορίστηκε σε ένα «συγκεκριμένο μοντέλο» ψυγείου.

Ένας εκπρόσωπος του δανικού κατασκευαστή Danfoss δήλωσε στον ολλανδικό δημόσιο ραδιοφωνικό σταθμό NOS ότι τα συστήματα κατάψυξης και ψύξης τουλάχιστον 17 εταιρειών στις Κάτω Χώρες δέχθηκαν επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας, επηρεάζοντας κρεοπωλεία και μικρά καταστήματα γειτονιάς.

Σύμφωνα με το ERR, επηρεάστηκε επίσης ένα σούπερ μάρκετ της αλυσίδας Selver στην Εσθονία, ενώ υπάρχουν αναφορές για άλλες εταιρείες της χώρας που έχουν πληγεί.

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