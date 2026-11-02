Ταϊλάνδη: Κεραυνός σκοτώνει 15χρονη παίκτρια γκολφ στη μέση του γηπέδου

Snapshot Μία 15χρονη παίκτρια γκολφ στην Ταϊλάνδη σκοτώθηκε από κεραυνό ενώ αγωνιζόταν σε γήπεδο που δεν διεκόπη παρά τους κεραυνούς.

Η νεαρή υπέστη καρδιακή ανακοπή περίπου μία ώρα μετά τον τραυματισμό της και τελικά απεβίωσε το πρωί της επόμενης ημέρας.

Η μητέρα της εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της και ενημέρωσε πως ο πατέρας επιστρέφει από το εξωτερικό για το τελευταίο αντίο.

Η 15χρονη ήταν ανερχόμενη αθλήτρια γκολφ, μέλος της Ένωσης Γκολφ Νέων της Ταϊλάνδης και πρωταθλήτρια στο Junior Asian Tour 2026.

Παρά το σοβαρό περιστατικό, ο αγώνας δεν είχε διακοπεί κατά τη διάρκεια των κεραυνών, γεγονός που οδήγησε στον τραυματισμό και τον θάνατο της νεαρής αθλήτριας. Snapshot powered by AI

Τραγωδία σε γήπεδο του γκoλφ στην Ταϊλάνδη σημειώθηκε την Κυριακή, όταν παρά τους κεραυνούς δεν διεκόπη ο αγώνας που ήταν σε εξέλιξη με αποτέλεσμα μία αστραπή να πέσει στον χώρο τραυματίζοντας θανάσιμα μία 15χρονη και σοβαρά μία 31χρονη.

Η νεαρή Nong Leng έπεσε στο έδαφος, χωρίς τις αισθήσεις της μετά το χτύπημα του κεραυνού και δεν είχε ζωτικά σημεία. Οι διασώστες κατάφεραν με ΚΑΡΠΑ να την επαναφέρουν και να τη μεταφέρουν αρχικά σε κοντινό νοσοκομείο, από όπου αργότερα μεταφέρθηκε σε άλλο ώστε να παρακολουθηθεί στενά η κατάστασή της λόγω των σοβαρών τραυμάτων της.

Ωστόσο, μία ώρα μετά το περιστατικό υπέστη καρδιακή ανακοπή και πάλεψε όλη νύχτα με τους σοβαρούς τραυματισμούς της.

Το πρωί της Δευτέρας, η μητέρα της ανήγγειλε τον θάνατο της κόρης της, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με ένα σπαρακτικό μήνυμα για τον ξαφνικό χαμό της, ενώ ο πατέρας της επιστρέφει από το εξωτερικό για να την αποχαιρετίσει για τελευταία φορά.

เมื่อวานมีเหตุเศร้าฟ้าผ่า กลางสนามกอล์ฟ ณ ตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัด ฉะเชิงเทรา โดยที่โดนน้องเอย่า วัย 15 ปี อยู่ที่สนามกอล์ฟ พร้อมแคดดี้หญิงวัย 31 ปี น้องเอย่าอาการสาหัส แคดดี้บาดเจ็บเล็กน้อย ทำให้เจ้าหน้าที่ได้ส่งไปทำการรักษา ณ รพ.บางน้ำเปรี้ยว ก่อนที่น้อง เอย่า จะจากโลกนี้ไปแบบไม่มีวันกลับ ซึ่งทาง คุณแม่น้อง เอย่า ได้โพสต์ว่า ไม่มีพ่อแม่คนไหนยอมปล่อยลูกไปง่ายๆหรอก แต่ถ้ามันสร้างความเจ็บปวดให้ลูกอันเป็นที่รัก พ่อกับแม่จะขอยอมปล่อยมือ ให้ลูกไปสบาย หนูแกร่งที่สุดแล้วเอย่าลูกรัก หัวใจหยุดเต้น ตั้งแต่โดนฟ้าผ่า เกือบชั่วโมง ฮึดสู้กลับมาได้ อีก 10 รอบ อดทนข้ามคืน เพื่อรอพ่อบินกลับ มาบอกลาครั้งสุดท้าย หลับให้สบายนะลูกรัก แหลก สลาย ไม่ มี ชิ้น ดี พร้อมขอโทษทุกคน ที่ไม่สามารถรับสาย หรือตอบใครได้ ยังไม่พร้อมอะไรทั้งนั้น พา เอย่า กลับบ้านวันนี้🙏🏻 — ฟอร์จูนที่มีหมา5ตัว (@fortunelovedog) November 2, 2026

Η μητέρα της έγραψε ότι κανένας γονιός δεν θα άφηνε πρόθυμα το παιδί του να φύγει τόσο εύκολα, αλλά αν αυτό προκαλεί πόνο στο αγαπημένο τους παιδί, ένας πατέρας και μια μητέρα θα επέλεγαν να το αφήσουν να φύγει, ώστε να αναπαυθεί εν ειρήνη.

«Ήσουν η πιο δυνατή, αγαπημένη μου Yeya. Η καρδιά σου σταμάτησε να χτυπά σχεδόν μία ώρα αφότου σε χτύπησε ο κεραυνός, όμως πάλεψες για να επιστρέψεις στη ζωή για άλλους 10 γύρους, αντέχοντας όλη τη νύχτα για να περιμένεις τον μπαμπά να επιστρέψει με την πτήση του και να σου πει το τελευταίο αντίο. Αναπαύσου εν ειρήνη, αγαπημένο μου παιδί. Είμαι συντετριμμένη και καταρρακωμένη, δεν έχει μείνει τίποτα από μένα. Ζητώ συγγνώμη από όλους που δεν μπορώ να απαντήσω σε τηλεφωνήματα ή μηνύματα· απλά δεν είμαι ακόμα έτοιμη για τίποτα. Σήμερα φέρνω την Yeya σπίτι».

Είναι μια από τις νεαρές ανερχόμενες παίκτριες γκολφ στην Ταϊλάνδη. Ήταν εγγεγραμμένη στο μητρώο μελών της Ένωσης Γκολφ Νέων της Ταϊλάνδης και είχε συμμετάσχει σε πολλά τουρνουά γκολφ νέων. Είχε κερδίσει το πρωτάθλημα Junior Asian Tour 2026.

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