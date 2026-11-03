Πλήγμα σε πετρελαιοφόρο στα ανοικτά του Ομάν από «αδιευκρίνιστο βλήμα» - Νεκρός ένας Ινδός ναύτης

Τάνκερ και φορτηγά πλοία στον Κόλπο του Ομάν, με κατεύθυνση τα Στενά του Ορμούζ και την Αραβική Θάλασσα, στις 16 Ιουνίου 2026

Ένας Ινδός ναύτης σκοτώθηκε από πλήγμα «άγνωστου βλήματος» που είχε ως στόχο ένα πετρελαιοφόρο που έπλεε στα ανοικτά του Ομάν, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Ναυτιλίας της Ινδίας.

Σύμφωνα με τον υπουργό Ναυτιλίας της χώρας, Σαρμπανάντα Σονογουάλ, το ινδικό πλοίο MSV AL JUSUFI, με 14 μέλη του πληρώματος χτυπήθηκε τη Δευτέρα.

«Δεκατρείς ναυτικοί απομακρύνθηκαν από το λιμενικό του Ομάν, όμως με λύπη ανακοινώνω ότι ένας ναυτικός μας, ο Γκάνταρ Ναχίμ Αζίζ από το Γκουτζαράτ, υπέκυψε στα τραύματά του», πρόσθεσε.

Μεγάλο μέρος των πληρωμάτων εμπορικών πλοίων κατάγεται από την Ινδία, με περισσότερα από 320.000 ενεργά μέλη το 2025, σύμφωνα με κυβερνητικά στατιστικά στοιχεία.

Πολλοί Ινδοί έχουν σκοτωθεί σε στρατιωτικές επιχειρήσεις μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας καταδικάζει συστηματικά τα πλήγματα εναντίον πολιτικών πλοίων και ζητά από τις αντιμαχόμενες πλευρές να σέβονται την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.