Γαλλία: Βασάνισαν μέχρι θανάτου την 4χρονη κόρη τους και την πέταξαν σε χαντάκι πριν 39 χρόνια

Για δεκαετίες η υπόθεση παρέμενε «παγωμένη» στον χρόνο, πριν ένα τυχαία περιστατικό και εξέταση DNA οδηγήσει στους γονείς της 

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Γαλλία: Βασάνισαν μέχρι θανάτου την 4χρονη κόρη τους και την πέταξαν σε χαντάκι πριν 39 χρόνια
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η 4χρονη Ινές βρέθηκε νεκρή το 1987 σε χαντάκι δίπλα σε αυτοκινητόδρομο στη Γαλλία, με σημάδια βίας και βασανιστηρίων.
  • Τέσσερις δεκαετίες μετά, οι γονείς της δικάζονται, με τη μητέρα κατηγορούμενη για βασανιστήρια που οδήγησαν στον θάνατο και τον πατέρα για μη καταγγελία κακοποίησης.
  • Η υπόθεση επανεξετάστηκε μετά από αντιστοίχιση DNA που συνδέθηκε με τον αδερφό του θύματος, οδηγώντας στη σύλληψη των γονέων μετά το 2018.
  • Οι γονείς αρνούνται τις κατηγορίες και αλληλοκατηγορούνται για ενδοοικογενειακή βία.
  • Ζητήθηκε ιατρική αξιολόγηση των κατηγορουμένων, με τον πατέρα να δέχεται τεστ μνήμης και τη μητέρα να αρνείται το τεστ για τα νεφρά της.
Snapshot powered by AI

Η άγρια δολοφονία της, τη δεκαετία του 1980, στοίχειωσε τη Γαλλία και για χρόνια ήταν μία «ψυχρή υπόθεση» χωρίς ίχνος για τους δράστες του στυγερού εγκλήματος.

Θύμα ένα 4χρονο παιδί που βρέθηκε πεταμένο σε ένα χαντάκι, στην άκρη ενός αυτοκινητόδρομου, άγρια κακοποιημένο και ονομάστηκε ως «το κορίτσι μάρτυρας του Α10».

Τέσσερις δεκαετίες αργότερα δικάζονται για τον θάνατό της, οι γονείς της. Η Χαλίμα Ελl Μπαχτί, 72 ετών, σήμερα, και ο πρώην σύζυγός της Αχμέτ Τουλούμπ, 74 ετών.

Η μητέρα κατηγορήθηκε για βασανιστήρια που οδήγησαν σε θάνατο, ενώ ο πρώην σύντροφός της κατηγορήθηκε ότι δεν κατήγγειλε την κακοποίηση.

Η Ελ Μπαχτί, η κύρια κατηγορούμενη, εμφανίστηκε στο δικαστήριο τη Δευτέρα προσπαθώντας να καλύψει το πρόσωπό της με ένα μαντήλι.

touloub.png

Ο Τουλούμπ πάλεψε να ανέβει τα σκαλιά της αίθουσας του δικαστηρίου καθώς έφτασε χρησιμοποιώντας μπαστούνι, φορώντας μαύρο καπέλο, μάσκα προσώπου και σκούρα γυαλιά.

Η μικρή Ινές βρέθηκε σε ένα χαντάκι δίπλα σε έναν γαλλικό αυτοκινητόδρομο το 1987.

Τα λείψανά της έδειξαν σημάδια βίας, συμπεριλαμβανομένων εγκαυμάτων σιδήρου και ανθρώπινων δαγκωμάτων από μια γυναίκα, σύμφωνα με ιατροδικαστικά έγγραφα.

Όταν βρέθηκε το πτώμα, κανένα παιδί στην κοντινή περιοχή δεν είχε αναφερθεί ως αγνοούμενο.

Έτσι, η αστυνομία απηύθυνε έκκληση για βοήθεια σε 30 χώρες – πυροδοτώντας μια επείγουσα επιχείρηση για τον εντοπισμό του κοριτσιού. Η εικόνα της κολλήθηκε σε δεκάδες χιλιάδες γαλλικά σχολεία και δημαρχεία.

Όμως η υπόθεση «πάγωσε» για χρόνια. Δεκαετίες αργότερα, ένα δείγμα DNA από έναν ύποπτο σε μια ξεχωριστή βίαιη υπόθεση πυροδότησε μια αντιστοίχιση με γενετικά ίχνη από τα ρούχα του κοριτσιού.

Το DNA ανήκε στον αδερφό του κοριτσιού – με την εξέλιξη να οδηγεί στην επανέναρξη της υπόθεσης. Οι γονείς τους συνελήφθησαν λίγο μετά το 2018.

Το ζευγάρι είχε συνολικά επτά παιδιά.

Κανένας από τους γονείς δεν παραδέχτηκε τους ισχυρισμούς ότι ήταν πίσω από τον θάνατο της κόρης τους.

Αντίθετα, κατηγόρησαν ο ένας τον άλλον για ενδοοικογενειακή κακοποίηση.

Πρόσθετοι ειδικοί στον τομέα της υγείας ζήτησαν να αξιολογηθούν οι δύο ύποπτοι.

Η μαμά έχει έντονο πόνο στα νεφρά ενώ ο ηλικιωμένος πρώην σύντροφός της ισχυρίζεται ότι πάσχει από προβλήματα μνήμης.

Το αίτημα της υπεράσπισης έγινε δεκτό για τον Τουλούμπ, αλλά η μητέρα αρνήθηκε να κάνει τεστ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:41ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: 2 νεκροί έπειτα από επιδρομή ουκρανικού drone στη Ζαπορίζια

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Διασωληνωμένος 22χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο

23:28ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG Αμερικανές εκλογές - Μάχη για τον έλεγχο του Κογκρέσου - Θρίλερ σε 11 Πολιτείες

23:24ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρά πλάνα: «Αν δεν είμαι εγώ, δεν είναι κανείς άλλος» - 63χρονος μαχαιρώνει 23χρονη Κολομβιανή μέσα σε καφέ

23:23ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικές εκλογές: Στήθηκε κάλπη στο διάστημα - Βίντεο με τους αστροναύτες της NASA να ψηφίζουν

23:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανακαινίζω»: Ανοιχτή η πλατφόρμα για αιτήσεις - Έως 36.000 ευρώ η επιδότηση για κλειστές κατοικίες

23:07ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ένας Κρητικός στη λίστα Forbes 30 Under 30 Greece – Η διάκριση του Σωτήρη Καλαϊτζάκη

23:04ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικές εκλογές: Είναι σωστές οι δημοσκοπήσεις για τους Δημοκρατικούς; Τι απαντούν οι New York Times

23:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Νομιμότητα παντού» - Τα «συγχαρητήρια» του πρωθυπουργού στη δράση της ΔΑΟΕ

23:02ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτική στιγμή: Eλικόπτερο Black Hawk παραλίγο «πυροτέχνημα» σε αεροπορική επίδειξη στο Σιάτλ

22:59ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικές εκλογές - Άινταχο: Οι πολίτες καλούνται να ψηφίσουν για το «όπλο» της Πολιτείας

22:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοροδιαφυγή: Γιατί το myDATA δεν «βλέπει» τις συναλλαγές χωρίς απόδειξη

22:47ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Συνελήφθη ο γιος του Γιώργου Χαντζίδη για τη δολοφονία του πατέρα του

22:41ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Το τέλος της εποχής της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας; Τι θα κάνει ο ισραηλινός στρατός

22:33ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ισπανία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε για το σιδηροδρομικό δυστύχημα

22:32ΕΛΛΑΔΑ

Δακτύλιος: Το «τσουχτερό» πρόστιμο παράβασης - Τα όρια του μέτρου

22:26ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε πτηνοτροφική μονάδα στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

22:23ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Μην ταράζεστε στην κόκκινη ΚΑΕ - Τα τηλέφωνα αργούν να ανοίξουν;»

22:14ΚΟΣΜΟΣ

Δικαιοσύνη 39 χρόνια αργότερα για την 4χρονη Ινές - Οι γονείς τη βασάνισαν μέχρι θανάτου και την πέταξαν σε χαντάκι

22:04ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 3/11/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:07ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σοκ στην Ισπανία: Πέθανε ο επιθετικός της Τενερίφης, Χεσούς ντε Μιγκέλ μετά από σύγκρουση με αντίπαλο τερματοφύλακα

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Αστυνομικός έχασε υποπολυβόλο MP5 και χειροβομβίδα κρότου-λάμψης 

10:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υψώνεται «βαρομετρικό βουνό» στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες - Τι θα φέρει μετά την «Agneta»

09:55ΕΥ ΖΗΝ

Καρκίνος στο πάγκρεας: Το δημοφιλές ποτό που συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο σύμφωνα με έρευνες

08:50ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb.gr: Οι χάκερ των ψυγείων χτύπησαν και την Ελλάδα

06:52LIFESTYLE

Οι 5 θρυλικές σειρές που έγραψαν ιστορία στην τηλεθέαση

10:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Μειώνεται ο ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου από 24% στο 13%

11:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγριο έγκλημα στη Λαμία: Ινδός κατέσφαξε δύο συμπατριώτες του - Απειλεί να αυτοκτονήσει ο δράστης

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Πώς οι χάκερς χτύπησαν τα συστήματα ψύξης στην Ελλάδα - Τα ψυγεία σεταρίστηκαν στους 150 βαθμούς Κελσίου κι έκαναν απανωτές αποψύξεις

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Οι νέες εξετάσεις για το δίπλωμα οδήγησης - Οι 3 μεγάλες αλλαγές

11:13ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΤ: «Δεν υπήρχε δόλος» για την εμφάνιση καταδικασμένου με τη Χρυσή Αυγή - Ανακοίνωση για κυρώσεις, «πάγωσε» η εκπομπή

08:04ΕΛΛΑΔΑ

ΜΚΟ Παιδική Χαρά: Όταν ο Φιρινίδης παρουσίαζε το «έργο» του σε πανελλήνια εμβέλεια στην κρατική τηλεόραση - «Το ξεκίνησα γιατί είχε πρόβλημα ένα ανιψάκι μου»

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ινδία: Βίασε και στραγγάλισε την 3χρονη κόρη των γειτόνων του - Μετά βοήθησε στην έρευνα!

05:28ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

16:03ΚΟΣΜΟΣ

Καρλ Μπούσμπι: Ο άνδρας που ξεκίνησε το 1998 τον γύρο του κόσμου με τα πόδια επέστρεψε στην Αγγλία

11:15WHAT THE FACT

140 γείτονες βρήκαν λύση στο πρόβλημα του πάρκινγκ: Έφτιαξαν εφαρμογή που εξοικονόμησε 50.000 ευρώ

10:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο μπάσκετ: Το σύστημα Λιόλιου στην Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε, ο ρόλος του πρώην προέδρου Μπουρμά, ο μηχανισμός προώθησης φιλικών σωματείων και η στήριξη του περιφερειάρχη Σπανού

06:54ΚΟΣΜΟΣ

«Coffin Corner»: Το φαινόμενο που προκάλεσε τη συντριβή του τζετ στη Φλόριντα - Πώς προκαλείται

08:27WHAT THE FACT

Οι προφητείες του Νοστράδαμου για το 2027: Η οικονομική κατάρρευση και ο θάνατος που θα σοκάρει

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Νέοι διάλογοι πριν την τραγωδία: «Βλέπω διαυγή πάγο, πέφτουμε...»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ