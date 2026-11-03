Γαλλία: Βασάνισαν μέχρι θανάτου την 4χρονη κόρη τους και την πέταξαν σε χαντάκι πριν 39 χρόνια

Snapshot Η 4χρονη Ινές βρέθηκε νεκρή το 1987 σε χαντάκι δίπλα σε αυτοκινητόδρομο στη Γαλλία, με σημάδια βίας και βασανιστηρίων.

Τέσσερις δεκαετίες μετά, οι γονείς της δικάζονται, με τη μητέρα κατηγορούμενη για βασανιστήρια που οδήγησαν στον θάνατο και τον πατέρα για μη καταγγελία κακοποίησης.

Η υπόθεση επανεξετάστηκε μετά από αντιστοίχιση DNA που συνδέθηκε με τον αδερφό του θύματος, οδηγώντας στη σύλληψη των γονέων μετά το 2018.

Οι γονείς αρνούνται τις κατηγορίες και αλληλοκατηγορούνται για ενδοοικογενειακή βία.

Ζητήθηκε ιατρική αξιολόγηση των κατηγορουμένων, με τον πατέρα να δέχεται τεστ μνήμης και τη μητέρα να αρνείται το τεστ για τα νεφρά της. Snapshot powered by AI

Η άγρια δολοφονία της, τη δεκαετία του 1980, στοίχειωσε τη Γαλλία και για χρόνια ήταν μία «ψυχρή υπόθεση» χωρίς ίχνος για τους δράστες του στυγερού εγκλήματος.

Θύμα ένα 4χρονο παιδί που βρέθηκε πεταμένο σε ένα χαντάκι, στην άκρη ενός αυτοκινητόδρομου, άγρια κακοποιημένο και ονομάστηκε ως «το κορίτσι μάρτυρας του Α10».

Τέσσερις δεκαετίες αργότερα δικάζονται για τον θάνατό της, οι γονείς της. Η Χαλίμα Ελl Μπαχτί, 72 ετών, σήμερα, και ο πρώην σύζυγός της Αχμέτ Τουλούμπ, 74 ετών.

Η μητέρα κατηγορήθηκε για βασανιστήρια που οδήγησαν σε θάνατο, ενώ ο πρώην σύντροφός της κατηγορήθηκε ότι δεν κατήγγειλε την κακοποίηση.

Η Ελ Μπαχτί, η κύρια κατηγορούμενη, εμφανίστηκε στο δικαστήριο τη Δευτέρα προσπαθώντας να καλύψει το πρόσωπό της με ένα μαντήλι.

Ο Τουλούμπ πάλεψε να ανέβει τα σκαλιά της αίθουσας του δικαστηρίου καθώς έφτασε χρησιμοποιώντας μπαστούνι, φορώντας μαύρο καπέλο, μάσκα προσώπου και σκούρα γυαλιά.

Η μικρή Ινές βρέθηκε σε ένα χαντάκι δίπλα σε έναν γαλλικό αυτοκινητόδρομο το 1987.

Τα λείψανά της έδειξαν σημάδια βίας, συμπεριλαμβανομένων εγκαυμάτων σιδήρου και ανθρώπινων δαγκωμάτων από μια γυναίκα, σύμφωνα με ιατροδικαστικά έγγραφα.

Όταν βρέθηκε το πτώμα, κανένα παιδί στην κοντινή περιοχή δεν είχε αναφερθεί ως αγνοούμενο.

Έτσι, η αστυνομία απηύθυνε έκκληση για βοήθεια σε 30 χώρες – πυροδοτώντας μια επείγουσα επιχείρηση για τον εντοπισμό του κοριτσιού. Η εικόνα της κολλήθηκε σε δεκάδες χιλιάδες γαλλικά σχολεία και δημαρχεία.

Όμως η υπόθεση «πάγωσε» για χρόνια. Δεκαετίες αργότερα, ένα δείγμα DNA από έναν ύποπτο σε μια ξεχωριστή βίαιη υπόθεση πυροδότησε μια αντιστοίχιση με γενετικά ίχνη από τα ρούχα του κοριτσιού.

Το DNA ανήκε στον αδερφό του κοριτσιού – με την εξέλιξη να οδηγεί στην επανέναρξη της υπόθεσης. Οι γονείς τους συνελήφθησαν λίγο μετά το 2018.

Το ζευγάρι είχε συνολικά επτά παιδιά.

Κανένας από τους γονείς δεν παραδέχτηκε τους ισχυρισμούς ότι ήταν πίσω από τον θάνατο της κόρης τους.

Αντίθετα, κατηγόρησαν ο ένας τον άλλον για ενδοοικογενειακή κακοποίηση.

Πρόσθετοι ειδικοί στον τομέα της υγείας ζήτησαν να αξιολογηθούν οι δύο ύποπτοι.

Η μαμά έχει έντονο πόνο στα νεφρά ενώ ο ηλικιωμένος πρώην σύντροφός της ισχυρίζεται ότι πάσχει από προβλήματα μνήμης.

Το αίτημα της υπεράσπισης έγινε δεκτό για τον Τουλούμπ, αλλά η μητέρα αρνήθηκε να κάνει τεστ.

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