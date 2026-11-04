Αμερικανικές εκλογές: Ποιες αναμετρήσεις θα δώσουν μία εικόνα του τελικού αποτελέσματος

Snapshot Πέντε πολιτείες με κλείσιμο καλπών μεταξύ 02:00 και 03:00 θα δώσουν εικόνα για τον έλεγχο του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές.

Στο Κεντάκι και την Ιντιάνα, νίκες Δημοκρατικών σε αμφίρροπες περιφέρειες θα υποδείξουν ευρύτερες πιθανές επιτυχίες.

Στη Φλόριντα, οι νίκες Δημοκρατικών σε συγκεκριμένες περιφέρειες θα σηματοδοτήσουν θετικά αποτελέσματα, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι είναι φαβορί για τη Γερουσία και τη θέση του κυβερνήτη.

Στη Νότια Καρολίνα, η νίκη Δημοκρατικής υποψήφιας σε παραδοσιακά συντηρητική περιφέρεια θα δείξει αλλαγή δυναμικής, ενώ η πιθανή ήττα της Ρεπουμπλικανής γερουσιαστή θα μπορούσε να επηρεάσει την πλειοψηφία στη Γερουσία.

Στη Βιρτζίνια, το αποτέλεσμα σε αμφίρροπη περιφέρεια θα αποκαλύψει αν οι Δημοκρατικοί μπορούν να ανακτήσουν έδρες από τους Ρεπουμπλικάνους. Snapshot powered by AI

Υπάρχουν πέντε πολιτείες, όπου οι κάλπες κλείνουν από τις 02:00 έως τις 03:00, οι οποίες μπορούν να δώσουν μία εικόνα για το πού θα κινηθεί το τελικό αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών για τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Ποια αποτελέσματα θα δώσουν την εικόνα του αποτελέσματος, σύμφωνα με τους New York Times:

Στις 02:00 κλείνουν οι κάλπες σε Κεντάκι και Ιντιάνα

Ο Τραμπ κέρδισε την 6η Εκλογική Περιφέρεια του Κεντάκι με διαφορά 15 μονάδων το 2024, αλλά η φετινή αναμέτρηση για τη Βουλή των Αντιπροσώπων στην περιφέρεια αυτή έχει χαρακτηριστεί ως αμφίρροπη από τους ανεξάρτητους αναλυτές εκλογικών προβλέψεων. Εάν ο υποψήφιος των Δημοκρατικών, Ζακ Ντέμπο, πρώην ομοσπονδιακός εισαγγελέας και βετεράνος του Πολεμικού Ναυτικού, νικήσει τον Ρεπουμπλικανό, Ραλφ Αλβαράδο, γιατρό και πρώην γερουσιαστή της πολιτείας που υποστηρίζεται από τον Τραμπ, αυτό θα σηματοδοτούσε μία επικράτηση των Δημοκρατικών.

Στην παραδοσιακά συντηρητική 5η περιφέρεια της Ιντιάνα, η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Βικτόρια Σπάρτζ, κέρδισε με διαφορά περίπου 19 μονάδων το 2024 και, σύμφωνα με τους αναλυτές, θεωρείται φαβορί για να διατηρήσει την έδρα της. Ωστόσο, το προβάδισμά της έχει μειωθεί στην περιοχή αυτή, όπου οι Δημοκρατικοί συνήθως δεν έχουν καλή απόδοση.

Εάν νικητής αναδειχθεί ο Δημοκρατικός αντίπαλός της, ο γερουσιαστής Τζέι Ντι Φορντ, αυτό θα μπορούσε να σηματοδοτήσει ευρύτερες νίκες των Δημοκρατικών. Οι Δημοκρατικοί συνήθως δεν κερδίζουν ψήφους από λευκούς ψηφοφόρους της υπαίθρου σε καμία από τις δύο περιφέρειες, και αν επικρατήσει ένας ή και οι δύο Δημοκρατικοί υποψήφιοι, αυτό «θα υποδείκνυε ότι κερδίζουμε με έναν τρόπο που θα έχει αντίκτυπο σε ολόκληρη τη χώρα σε πολλές παρόμοιες περιφέρειες», δήλωσε ο CJ Γουόρνκε, εκπρόσωπος του House Majority PAC, του μεγαλύτερου «σούπερ PAC» για τους Δημοκρατικούς της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Αν ένας Ρεπουμπλικανός κερδίσει σε οποιαδήποτε από τις δύο αναμετρήσεις, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι το κόμμα του ενδέχεται να μετριάσει τις απώλειές του αλλού.

Στις 03:00 τελειώνει η ψηφοφορία στη Φλόριντα

Οι Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές της πολιτείας αναδιαμόρφωσαν αρκετές εκλογικές περιφέρειες του Κογκρέσου προς όφελος του κόμματός τους. Παρ’ όλα αυτά, οι αναλυτές εκτιμούν ότι σε πολλές από αυτές τις περιφέρειες η αναμέτρηση θα είναι σκληρή.

Εάν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν στην 7η, 9η, 14η, 22η ή 25η περιφέρεια στη Φλόριντα, αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει καλό σημάδι για την επικράτησή τους και άλλες περιοχές. Οι νίκες των Ρεπουμπλικάνων σε αυτές τις εκλογικές περιφέρειες θα μπορούσαν να σημαίνουν ότι οι προσπάθειες του κόμματος για την αναδιαμόρφωση των εκλογικών περιφερειών πέτυχαν να ανακόψουν την άνοδο των Δημοκρατικών κατά τη διάρκεια μιας δύσκολης χρονιάς για τους Ρεπουμπλικάνους.

Σύμφωνα με αναλυτές, οι Ρεπουμπλικάνοι είναι φαβορί για τη νίκη στις εκλογές για τη Γερουσία και για τη θέση του κυβερνήτη στη Φλόριντα. Ωστόσο, οι Δημοκρατικοί έχουν δείξει πρόσφατα αισιοδοξία όσον αφορά την κούρσα για τη θέση του κυβερνήτη, όπου ο Ντέιβιντ Τζόλι, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών, ανταγωνίζεται τον Ρεπουμπλικάνο βουλευτή Μπάιρον Ντόναλντς. Εάν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν τις εκλογές για τη Γερουσία και για τη θέση του κυβερνήτη, θα έχουν μια πολύ καλή βραδιά.

Ακόμη και αν κερδίσει ο Ντόναλντς ή η εν ενεργεία γερουσιαστής των Ρεπουμπλικάνων, Άσλεϊ Μούντι, οι Δημοκρατικοί ενδέχεται να διαπιστώσουν ότι ορισμένες δημογραφικές ομάδες αξίζουν ιδιαίτερη προσοχή.

Κάθε ισπανόφωνη και αφροαμερικανική κοινότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι μοναδική, αλλά σημαντικές μεταβολές στον τρόπο με τον οποίο ψηφίζουν αυτές οι ομάδες ψηφοφόρων στη Νότια Φλόριντα θα μπορούσαν να υποδείξουν πώς θα τα πάνε οι Δημοκρατικοί αλλού, όπως ο Τζέιμς Ταλαρίκο στην κούρσα για την έδρα του Τέξας στη Γερουσία. Οι ισπανόφωνοι ψηφοφόροι, οι οποίοι αποτελούν περίπου το ένα τρίτο του εκλογικού σώματος του Τέξας, αποτελούν ένα κρίσιμο αμφιταλαντευόμενο εκλογικό μπλοκ στην πολιτεία.

Στις 03:00 κλείνουν οι κάλπες στη Νότια Καρολίνα

Η 1η εκλογική περιφέρεια της Νότιας Καρολίνας όχι μόνο έχει παραδοσιακά συντηρητικές τάσεις, αλλά έχει υποστεί γεωγραφική αναδιαμόρφωση από τους Ρεπουμπλικάνους, ώστε να ωφεληθεί περαιτέρω το κόμμα τους. Παρ’ όλα αυτά, οι αναλυτές αξιολογούν την αναμέτρηση ως αμφίρροπη.

Εάν η Νάνσι Λακόρ, πρώην ναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού και μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος, η οποία απολύθηκε από τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, κερδίσει την κενή έδρα έναντι της Τζένι Κόστα Χάνικατ, τοπικής συμβούλου και δικηγόρου των Ρεπουμπλικάνων, αυτό θα σηματοδοτούσε ότι ένας ισχυρός υποψήφιος των Δημοκρατικών θα μπορούσε να κερδίσει και σε άλλα παραδοσιακά «κάστρα» των Ρεπουμπλικάνων. Αν όμως κερδίσει η Χάνικατ, αυτό θα μπορούσε να αντανακλά τη δύναμη της συντηρητικής βάσης της περιοχής.

Οι πιθανότητες νίκης των Δημοκρατικών στις εκλογές για τη Γερουσία της πολιτείας είναι μικρότερες. Ωστόσο το προβάδισμα της Ντάρλιν Γκράχαμ, η οποία διορίστηκε για να καλύψει την έδρα μετά το θάνατο του αδελφού της, του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, έχει μειωθεί κατά τη διάρκεια της προεκλογικής της εκστρατείας. Αν ηττηθεί από τη Άννι Άντριους, μια παιδίατρο των Δημοκρατικών, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι οι Ρεπουμπλικανοί ενδέχεται να χάσουν την πλειοψηφία τους στην Γερουσία.

Στις 03:00 κλείνουν οι κάλπες στη Βιρτζίνια

Η 2η εκλογική περιφέρεια της Βιρτζίνια είναι παραδοσιακά αμφίρροπη, και οι αναλυτές ανέφεραν ότι η υποψήφια των Δημοκρατικών, η πρώην βουλευτής Ιλέιν Λούρια, ήταν η φαβορί για να ανατρέψει την κατάσταση. Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να δείξει αν μια ισχυρή υποψήφια των Ρεπουμπλικάνων, όπως η Τζεν Κίγκανς, η οποία κατέχει τη θέση για δύο θητείες, μπορεί να αντέξει τη δυναμική των Δημοκρατικών.

Ο Τραμπ κέρδισε τη γειτονική 1ηΠεριφέρεια με πέντε μονάδες το 2024, αλλά οι αναλυτές ανέφεραν ότι η φετινή αναμέτρηση για τη Βουλή των Αντιπροσώπων εκεί ήταν αμφίρροπη. Εάν η Σάννον Τέιλορ, μια Δημοκρατική εισαγγελέας, νικήσει τον βουλευτή Ρομπ Γουίτμαν, έναν Ρεπουμπλικανό που εκλέχθηκε για πρώτη φορά το 2007, οι Δημοκρατικοί ενδέχεται να έχουν μια εξαιρετική βραδιά.