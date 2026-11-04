Η Αίγυπτος επιβεβαιώνει την απόρριψη του τουρκολιβυκού μνημονίου -«Θα λάβουμε μέτρα»

Η Αίγυπτος έχει καταρτίσει νομικό φάκελο στον οποίο τεκμηριώνονται οι παραβιάσεις που θεωρεί ότι περιέχει η συμφωνία

Μάνος Χατζηγιάννης

Η Αίγυπτος επιβεβαιώνει την απόρριψη του τουρκολιβυκού μνημονίου -«Θα λάβουμε μέτρα»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Αίγυπτος θεωρεί το τουρκολιβυκό μνημόνιο νομικά άκυρο και παραβιάζει τα θαλάσσια δικαιώματά της στην Ανατολική Μεσόγειο.
  • Έχει συντάξει νομικό φάκελο που τεκμηριώνει τις παραβιάσεις της συμφωνίας και προειδοποιεί για λήψη μέτρων προστασίας των δικαιωμάτων της.
  • Η Αίγυπτος υποστηρίζει ότι μια συμφωνία μεταξύ δύο χωρών δεν μπορεί να δεσμεύσει τρίτη χώρα που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος.
  • Παρά τις νομικές διαφωνίες, η Αίγυπτος διατηρεί διάλογο με Τουρκία και Λιβύη και θεωρεί Ελλάδα και Κύπρο εταίρους στο θέμα.
  • Ο διάλογος με την Τουρκία για το θέμα θα απαιτήσει χρόνο και δεν υπάρχει άμεση λύση ή συμφωνία για νέα τριμερή συνεργασία.
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Η Αίγυπτος επανέλαβε την απόρριψή της σχετικά με το τουρκολιβυκό μνημόνιο δηλώνοντας ότι θεωρεί τη συμφωνία νομικά άκυρη και χωρίς επιπτώσεις στα θαλάσσια δικαιώματά της.

Ο εκπρόσωπος του αιγυπτιακού υπουργείου Εξωτερικών, Νάντερ Ζάκι, δήλωσε στο Al-Ahram Online ότι η θέση του Καΐρου παραμένει αμετάβλητη από το 2019, υποστηρίζοντας ότι το μνημόνιο δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες που διέπουν τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες και τις ηπειρωτικές υφαλοκρηπίδες και παραβιάζει τα δικαιώματα της Αιγύπτου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Ζάκι ανέφερε ότι η Αίγυπτος έχει καταρτίσει νομικό φάκελο στον οποίο τεκμηριώνονται οι παραβιάσεις που θεωρεί ότι περιέχει η συμφωνία. Προειδοποίησε ότι οποιοδήποτε μέρος επιδιώξει να επικαλεστεί το μνημόνιο για να διεκδικήσει θαλάσσια δικαιώματα θα πρέπει να κατανοήσει ότι η Αίγυπτος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων και των θαλάσσιων συνόρων της.Τόνισε ότι μια συμφωνία μεταξύ δύο χωρών δεν μπορεί να επιβάλλει υποχρεώσεις σε τρίτη χώρα που δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος της, προσθέτοντας ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν μπορεί να επικαλεστεί εναντίον της Αιγύπτου.

Ο Αιγύπτιος εκπρόσωπος υποστήριξε επίσης ότι η μη υπογραφή από την Τουρκία της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 δεν την απαλλάσσει από το εθιμικό διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της δίκαιης θαλάσσιας οριοθέτησης.

Ο Ζάκι ανέφερε ότι οι πολιτικές δηλώσεις δεν μπορούν να επιλύσουν τις θαλάσσιες διαφορές, καλώντας εμπειρογνώμονες και νομικούς ειδικούς να εξετάσουν τους σχετικούς χάρτες και να καθορίσουν τις ακριβείς θαλάσσιες περιοχές που εμπλέκονται, με τη συμμετοχή όλων των χωρών που έχουν δικαιώματα στο θέμα.Επεσήμανε αυτά που χαρακτήρισε ως ενθαρρυντικά μηνύματα από την Τουρκία, καθώς και από την ανατολική και τη δυτική Λιβύη.

Τι είπε για τις σχέσεις με την Τουρκία

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είχε εκφράσει κατανόηση για τις ανησυχίες της Αιγύπτου και προθυμία να επιτευχθεί συνεννόηση, ανέφερε ο Αιγύπτιος αξιωματούχος.

Ωστόσο, ο Ζάκι προειδοποίησε ότι ο διάλογος θα χρειαστεί χρόνο και ότι δεν υπάρχει άμεση λύση. Αποκλείει επίσης, σε αυτό το στάδιο, να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την πιθανότητα μιας νέας τριμερούς συμφωνίας μεταξύ Αιγύπτου, Λιβύης και Τουρκίας.

Η Αίγυπτος θεωρεί την Ελλάδα και την Κύπρο εταίρους στο θέμα αυτό, αλλά προτίθεται να διατηρήσει τον διάλογο με την Άγκυρα και την Τρίπολη. Ο Ζάκι δήλωσε ότι οι νομικές διαφωνίες δεν εμποδίζουν τον πολιτικό διάλογο ή τη συνεργασία σε θέματα κοινού περιφερειακού ενδιαφέροντος, περιγράφοντας τις σχέσεις με την Τουρκία ως σχέσεις «επιλεκτικής ευθυγράμμισης» σε διάφορα περιφερειακά ζητήματα.

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