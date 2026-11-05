Είπε στην αστυνομία ότι εξωγήινοι είχαν απαγάγει τη μητέρα του - Τη βρήκαν νεκρή στο σπίτι τους

Snapshot Ο Τζέισον Κρίστοφερ Κάμπλελ καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκιση για απόκρυψη του θανάτου της μητέρας του στη Τζόρτζια των ΗΠΑ.

Ο άνδρας ισχυρίστηκε ότι η μητέρα του είχε απαγάγει από εξωγήινους.

Οι αστυνομικές έρευνες οδήγησαν στον εντοπισμό των απανθρακωμένων λειψάνων της μητέρας του στην πίσω αυλή του σπιτιού τους. Snapshot powered by AI

Σε ποινή φυλάκισης 10 ετών καταδικάστηκε ένας άνδρας στην Τζόρτζια των ΗΠΑ, ο οποίος απέκρυψε από τις Αρχές τον θάνατο της μητέρας του, ισχυριζόμενος ότι «την απήγαγαν εξωγήινοι».

Ο 35χρονος Τζέισον Κρίστοφερ Κάμπλελ καταδικάστηκε σε 10ετη φυλάκιση την Παρασκευή (30/11) στη Τζόρτζια, αφού κρίθηκε ένοχος για την απόκρυψη του θανάτου της μητέρας του, Μαρί Κάμπλελ.

Ο Κάμπλελ δήλωσε την εξαφάνιση της 65χρονης μητέρας του στις 6 Ιανουαρίου του 2025.

Η γυναίκα είχε εξαφανιστεί, αλλά δεν είχε μαζί της το αυτοκίνητο, την τσάντα, την ταυτότητα και το τηλέφωνό της, γεγονός που ώθησε την οικογένεια και τους γείτονές της να ξεκινήσουν έρευνες για τον εντοπισμό της.

Οι έρευνες εντάθηκαν στις 8 Ιανουαρίου, όταν ο γιος της ανέφερε στις Αρχές ότι ένα άγνωστο άτομο την είχε παραλάβει από το σπίτι τους τρεις ημέρες νωρίτερα και ότι δεν είχε νέα της από τότε που εξαφανίστηκε.

Ωστόσο, η αστυνομία ανακάλυψε σύντομα ότι την προηγούμενη ημέρα, ο Κάμπλελ είχε τηλεφωνήσει στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και είχε αναφέρει ότι η μητέρα του είχε «απαχθεί από εξωγήινους».

Η περίεργη φύση του ισχυρισμού του οδήγησε την αστυνομία να ερευνήσει την ιδιοκτησία της οικογένειας, όπου βρήκαν τα απανθρακωμένα λείψανα της μητέρας του στην πίσω αυλή.

Μάλιστα, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, η φωτιά σιγοέκαιγε ακόμα.

Στον Κάμπλελ απαγγέλθηκαν κατηγορίες τον Φεβρουάριο του 2025 για απόκρυψη του θανάτου της μητέρας του, αφού η νεκροψία-νεκροτομή επιβεβαίωσε ότι τα λείψανα ανήκαν σε εκείνη.

Οι αρχές δεν έχουν αποκαλύψει πώς πέθανε η Μαρί Κάμπλελ, αλλά βάσει νόμου που ισχύει στη Τζόρτζια, η απόκρυψη θανάτου ενός ατόμου συνιστά κακούργημα, όταν αυτή εμποδίζει τους ερευνητές να διαπιστώσουν εάν το άτομο δολοφονήθηκε παράνομα.

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