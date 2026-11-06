Φλόριντα: Βίντεο ντοκουμέντο από την ένοπλη εισβολή σε τράπεζα με δύο νεκρούς

Snapshot Ενοπλος 35 ετών εισέβαλε στα γραφεία της Citibank στην Τάμπα της Φλόριντα, σκοτώνοντας μία εργαζόμενη πριν πέσει νεκρός από τον επικεφαλής ασφαλείας της τράπεζας.

Ο δράστης χρησιμοποίησε το αυτοκίνητό του για να σπάσει την πύλη της τράπεζας και επιτέθηκε με καραμπίνα και πιστόλι.

Η επίθεση σχετίζεται με δικαστική κλήση για οφειλή ύψους 2.500 δολαρίων, ενώ ο δράστης είχε προηγουμένως απειλήσει το δικηγορικό γραφείο που χειριζόταν την υπόθεση.

Περίπου 3.200 εργαζόμενοι βρίσκονταν στις εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια της ένοπλης εισβολής. Snapshot powered by AI

Σοκαριστικά είναι τα βίντεο από την αιματηρή εισβολή ενός 35χρονου ενόπλου στα γραφεία της Citibank στην Τάμπα της Φλόριντα, στις ΗΠΑ, όπου δολοφόνησε μία εργαζόμενη και στη συνέχεια έπεσε νεκρός από τα πυρά του επικεφαλής ασφαλείας της τράπεζας.

Ο δράστης ονόματι Τζέικομπ Πίρσον εισέβαλε στις εγκαταστάσεις της τράπεζας την Τετάρτη, ρίχνοντας την πύλη ασφαλείας της τράπεζας με το αυτοκίνητό του. Αφορμή για την επίθεση φέρεται να ήταν μία δικαστική κλήση που είχε λάβει για οφειλή ύψους 2.500 δολαρίων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 35χρονος είχε προηγουμένως τηλεφωνήσει στο δικηγορικό γραφείο που είχε αναλάβει τη διαδικασία είσπραξης του χρέους και είχε διατυπώσει ευθείες απειλές.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταγράφουν τη στιγμή που το όχημά του σπάει την πύλη των εγκαταστάσεων, όπου εκείνη την ώρα εργάζονταν περίπου 3.200 άνθρωποι. Στη συνέχεια, ο Πίρσον συνάντησε στον εξωτερικό χώρο την 41χρονη εργαζόμενη Λιν Σέλμαν.

Ο 35χρονος άνοιξε πυρ εναντίον της με καραμπίνα. Όταν το όπλο παρουσίασε εμπλοκή, επέστρεψε στο αυτοκίνητό του, πήρε ένα πιστόλι και πυροβόλησε ξανά τη γυναίκα, η οποία προσπαθούσε να απομακρυνθεί. Η 41χρονη υπέκυψε στα τραύματά της.

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