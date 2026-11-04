Πυροβολισμοί στη Φλόριντα: Δύο νεκροί σε συγκρότημα της Citibank στην Τάμπα

 Ένας ένοπλος και ένα ακόμη άτομο έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια αιματηρού περιστατικού στο Μπράντον της Φλόριντα, σκορπώντας τον πανικό σε χιλιάδες εργαζομένους.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Πυροβολισμοί στη Φλόριντα: Δύο νεκροί σε συγκρότημα της Citibank στην Τάμπα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Δύο άτομα, ανάμεσά τους ο δράστης, σκοτώθηκαν σε ένοπλο περιστατικό σε συγκτημα της Citibank στο Μπράντον της Φλόριντα.
  • Η περιοχή αποκλείστηκε και εκδόθηκαν κατεπείγουσες ειδοποιήσεις για ενεργό σκοπευτή, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία.
  • Το συγκρότημα της Citibank αποτελείται από τέσσερα μεγάλα κτίρια που στεγάζουν χιλιάδες υπαλλήλους και εκκενώθηκε άμεσα.
  • Η διοίκηση της Citibank συνεργάζεται με τις αρχές και οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση του δεύτερου θύματος και τα κίνητρα του δράστη.
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Σκηνές απόλυτου τρόμου εκτυλίχθηκαν στο συγκρότημα γραφείων της Citibank, στην περιοχή Μπράντον της Φλόριντα, μόλις 13 μίλια ανατολικά από το κέντρο της Τάμπα. Ένοπλος άνοιξε πυρ εντός των εγκαταστάσεων του τραπεζικού κολοσσού, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το γραφείο του σερίφη της κομητείας Χίλσμπορο, ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκεται επιβεβαιωμένα και ο ίδιος ο δράστης της επίθεσης, βάζοντας τέλος στον συναγερμό.

Η περιοχή μετατράπηκε άμεσα σε αποκλεισμένη ζώνη, καθώς ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις περικύκλωσαν τα κτίρια. Όσοι βρίσκονταν κοντά στο σημείο έλαβαν στα κινητά τους τηλέφωνα κατεπείγουσες ειδοποιήσεις δημόσιας ασφάλειας. Τα μηνύματα προειδοποιούσαν ρητά για την παρουσία «ενεργού σκοπευτή», καλώντας τους πολίτες να αναζητήσουν αμέσως καταφύγιο και να παραμείνουν κλειδωμένοι σε ασφαλείς χώρους, μακριά από τα παράθυρα.

Το συγκεκριμένο τραπεζικό campus απαρτίζεται από τέσσερα τεράστια τριώροφα κτίρια, τα οποία στεγάζουν καθημερινά χιλιάδες υπαλλήλους της επιχείρησης. Η διοίκηση της εταιρείας προχώρησε σε άμεσες ενέργειες εκκένωσης και εξέδωσε λακωνική ανακοίνωση. «Έχουμε γνώση ενός περιστατικού που επηρεάζει τις εγκαταστάσεις μας στην Τάμπα της Φλόριντα και βρισκόμαστε σε πλήρη συντονισμό με τις αρχές επιβολής του νόμου» ανέφερε χαρακτηριστικά η διοίκηση της Citi. Οι αστυνομικές έρευνες στο σημείο βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα κίνητρα του δράστη και να ταυτοποιηθεί το δεύτερο θύμα.

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