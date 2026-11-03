Πυροβολισμοί έξω από καφέ-μπαρ στον Κορυδαλλό – Συνελήφθη 28χρονος με καραμπίνα

Snapshot Ένας 28χρονος πυροβόλησε στον αέρα και προς σταθμευμένη μοτοσικλέτα έξω από καφέ-μπαρ στον Κορυδαλλό χωρίς να τραυματιστεί κανείς.

Το περιστατικό συνέβη στις 03:20 στη συμβολή των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Ατταλείας.

Ο δράστης συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα πεζός στη συμβολή των οδών Μακεδονίας και Κορίνθου.

Βρέθηκε και κατασχέθηκε καραμπίνα που πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκε στους πυροβολισμούς.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται και τα κίνητρα του 28χρονου παραμένουν άγνωστα. Snapshot powered by AI

Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (3/11) στον Κορυδαλλό, όταν ένας 28χρονος φέρεται να άνοιξε πυρ έξω από καφέ-μπαρ, πυροβολώντας στον αέρα και προς σταθμευμένη μοτοσικλέτα. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Όλα συνέβησαν περίπου στις 03:20, στη συμβολή των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Ατταλείας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 28χρονος πυροβόλησε αρκετές φορές και στη συνέχεια απομακρύνθηκε από το σημείο.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στην περιοχή ξεκίνησαν αναζητήσεις και λίγο αργότερα εντόπισαν τον 28χρονο να κινείται πεζός στη συμβολή των οδών Μακεδονίας και Κορίνθου, σε μικρή απόσταση από το καφέ-μπαρ, όπου και τον συνέλαβαν.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, στην οδό Αδριανουπόλεως 1, βρέθηκε μία καραμπίνα, με την οποία εκτιμάται ότι έγιναν οι πυροβολισμοί. Στο σημείο του περιστατικού οι αστυνομικοί εντόπισαν και περισυνέλεξαν τέσσερις κάλυκες.

Ο 28χρονος οδηγήθηκε στο αρμόδιο Τμήμα Ασφαλείας και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Τα κίνητρά του παραμένουν άγνωστα, ενώ η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

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