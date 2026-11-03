Φλόριντα: Νέοι διάλογοι πριν την τραγωδία: «Βλέπω διαυγή πάγο, πέφτουμε...»

Snapshot Ιδιωτικό Learjet 60 συνετρίβη στη Νότια Φλόριντα στις 1 Νοεμβρίου, με θύματα και τους εννέα επιβαίνοντες.

Το αεροσκάφος εκτελούσε πτήση από το Τέξας προς τις Μπαχάμες και αντιμετώπιζε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, όπως έντονη βροχόπτωση, πάγο και αναταράξεις.

Οι πιλότοι είχαν ενημερωθεί από τον πύργο ελέγχου για τις επικίνδυνες συνθήκες και είχαν ζητήσει αλλαγή ύψους για καλύτερες συνθήκες πτήσης.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε με ανεξέλεγκτη κάθοδο και μεγάλη ταχύτητα, ενώ τα τελευταία λόγια του πιλότου ήταν η προειδοποίηση για επερχόμενη συντριβή.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ διερευνά τα αίτια της συντριβής, εξετάζοντας τον ρόλο του πάγου, των αναταράξεων και άλλων παραγόντων. Snapshot powered by AI

Την Κυριακή (1 Νοεμβρίου), ένα ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή της Νότιας Φλόριντα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι εννέα επιβαίνοντες.

Από τη συντριβή δημιουργήθηκε ένας μεγάλος κρατήρας στην άσφαλτο, ενώ το Learjet 60 τυλίχθηκε στις φλόγες, προκαλώντας μια τεράστια πύρινη έκρηξη.

Το μικρό αεροσκάφος εκτελούσε πτήση από το Τέξας προς τις Μπαχάμες, μεταφέροντας επτά επιβάτες. Ανάμεσά τους βρίσκονταν ο 45χρονος Άνταμ Ρόμπινσον, η 40χρονη σύζυγός του Έλεν Σαρπ και τα δύο παιδιά τους, η δύο ετών Έμμα και ο τεσσάρων ετών Τσάρλι. Στο αεροσκάφος επέβαινε επίσης η νταντά των παιδιών, Ανίτα Μαρία Σετίνα, καθώς και ένα ακόμη ζευγάρι, η Ρέιτσελ Ριντ και η Τσάρμι Φερ.

Πιλότος του αεροσκάφους ήταν ο 55χρονος Τζεφ Γκρέγκορι, με συγκυβερνήτη την 20χρονη Ναταλία Φιγκέιρας. Ηχητικό υλικό έχει καταγράψει τα τελευταία λόγια του πληρώματος, ενώ νεότερες και εκτενέστερες ηχογραφήσεις αποκαλύπτουν την ανατριχιαστική προειδοποίηση που δέχθηκαν οι πιλότοι λίγα μόλις λεπτά πριν από τη συντριβή.

Σύμφωνα με τις ηχογραφήσεις των επικοινωνιών με τον πύργο ελέγχου, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν μέσω της ιστοσελίδας LiveATC.com, οι δύο πιλότοι είχαν ενημερωθεί για τις επικίνδυνες καιρικές συνθήκες καθώς πλησίαζαν στην περιοχή.

Ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας προειδοποίησε το πλήρωμα του Learjet 60:

«N772BD, η στροφή προς το Φρίπορτ φαίνεται να οδηγεί σε πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες.

Υπάρχει μέτρια έως εξαιρετικά έντονη βροχόπτωση στη θέση 11 η ώρα, σε απόσταση 25 μιλίων, με διάμετρο 100 μιλίων».

Η συγκυβερνήτης επιβεβαίωσε ότι έλαβε την προειδοποίηση, απαντώντας: «Ελήφθη, θα το εξετάσουμε».

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB) ανακοίνωσε ότι θα διερευνήσει σε ποιον βαθμό ο σχηματισμός πάγου και οι αναταράξεις ενδέχεται να συνέβαλαν στο δυστύχημα, καθώς στην περιοχή επικρατούσαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Η προειδοποίηση για τις αναταράξεις και τον πάγο

Στη διάρκεια της πτήσης, οι ελεγκτές ενημέρωσαν το πλήρωμα ότι προσπαθούσαν να το εντάξουν στον εναέριο χώρο τους. Την ίδια στιγμή, η συγκυβερνήτης ρώτησε εάν υπήρχε δυνατότητα να βρεθούν σε περιοχή με καλύτερες συνθήκες πτήσης.

Η απάντηση του ελεγκτή ήταν: «N2BD, οι συνθήκες πτήσης θα πρέπει να βελτιωθούν στον δικό μου εναέριο χώρο. Αυτή τη στιγμή βρίσκεστε αρκετά έξω από αυτόν. Μπορείτε να περιμένετε καλύτερες συνθήκες στη συνέχεια».

Το αεροσκάφος πετούσε ανατολικά σε ύψος 35.000 ποδιών, όταν ο πιλότος άρχισε να αναφέρει προβλήματα. Συγκεκριμένα, ενημέρωσε ότι είχε αρχίσει να συσσωρεύεται πάγος στο αεροσκάφος, ενώ οι αναταράξεις προκαλούσαν απότομες μεταβολές στο ύψος πτήσης, που έφταναν ακόμη και τα 700 πόδια.

«Έχουμε ελαφρύ, διαυγή πάγο, τον οποίο μπορούμε να διαχειριστούμε, καθώς και μέτριες αναταράξεις», ανέφερε ο πιλότος στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

Στη συνέχεια, το πλήρωμα ζήτησε άδεια να ανέβει σε μεγαλύτερο ύψος. Ωστόσο, λίγο αργότερα κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και το αεροσκάφος άρχισε να χάνει απότομα ύψος.

«Θα συντριβούμε στο έδαφος» – Τα τελευταία λόγια του πιλότου

Η ηχογράφηση καταγράφει τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν, με τον πιλότο να ενημερώνει τον πύργο ελέγχου για την ανεξέλεγκτη κάθοδο του αεροσκάφους.

«Κατεβαίνουμε στα 8.000 πόδια – Mayday, Mayday – κατεβαίνουμε με ρυθμό 10.000 ποδιών ανά λεπτό», ακούγεται να λέει.

Λίγο αργότερα, η κατάσταση φαίνεται να επιδεινώνεται δραματικά.

«Βρισκόμαστε σε κατάσταση υπερβολικής ταχύτητας και κατεβαίνουμε με ρυθμό 20.000 ποδιών ανά λεπτό», αναφέρει η ηχογράφηση.

Στη συνέχεια, ο πιλότος ακούγεται να εκφράζει με ανατριχιαστικό τρόπο αυτό που φαίνεται πλέον αναπόφευκτο:

«Θα συντριβούμε στο έδαφος».

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ συνεργάζεται με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), εκπροσώπους της κατασκευάστριας εταιρείας Learjet, μετεωρολόγους και ειδικούς στην εναέρια κυκλοφορία.

Η έρευνα χαρακτηρίζεται ως μια μακρά και σύνθετη διαδικασία, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να προσδιορίσουν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

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